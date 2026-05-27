Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
SURSE Nicușor Dan amână desemnarea premierului. Tomac nu are majoritate

Președintele Nicușor Dan a amânat desemnarea premierului. Favorit rămâne în continuare Eugen Tomac, însă deocamdată nu s-a conturat o majoritate parlamentară care să-l susțină, au confirmat mai multe surse politice pentru „Adevărul”.

Nicușor Dan nu vrea să-l sacrifice pe Eugen Tomac
Președintele amână desemnarea premierului FOTO Inquam / Octav Ganea

Tomac se bazează în acest moment pe voturile de la PSD, UDMR și minoritățile naționale. PNL, USR și AUR refuză să voteze un guvern condus de Eugen Tomac sau de un alt tehnocrat, susțin sursele citate. Iar cei 50 de parlamentari suveraniști fără apartenență politică explicită sunt împărțiți: unii sunt dispuși să voteze, alții resping categoric.

Președintele Nicușor Dan vrea să fie sigur ca există o majoritate parlamentară, abia apoi să-l desemneze public pe Eugen Tomac, europarlamentar și consilierul său onorific.

Tomac este unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui, prin urmare Nicușor Dan nu vrea să-l arunce în luptă doar pentru a-l sacrifica politic.

Șeful statului exclude în continuare alegerile anticipate, explică surse de la Cotroceni. Deocamdată, desemnarea noului premier e total blocată.

PSD ar vota un guvern condus de Eugen Tomac, susțin surse politice pentru „Adevărul”. Astfel, consilierul președintelui Nicușor Dan ar avea șanse mari să strângă o majoritate, în condițiile în care parlamentarii neafiliați, mulți dintre ei desprinși din SOS și POT, înclină să voteze un nou guvern. Practic, Guvernul Tomac ar putea fi învestit chiar și fără voturile AUR, PNL sau USR.

Totuși, în cazul în care Guvernul Tomac pică la vot în Parlament, președintele Nicușor Dan va avea dreptul să facă o nouă nominalizare.

Dacă și următoarea propunere pică la vot, Parlamentul poate fi dizolvat și se ajunge la alegeri anticipate.

Cine este Eugen Tomac

Eugen Tomac a fost numit consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, funcție pe care a preluat-o din octombrie 2025.

Parcursul său instituțional a început în 2006, când a fost desemnat expert în cadrul Administrației Prezidențiale, având atribuții în gestionarea relațiilor cu românii din afara granițelor.

Trei ani mai târziu, în timpul guvernării Emil Boc, a fost numit secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, mandat pe care l-a continuat și în Executivul condus de Mihai Răzvan Ungureanu.

În această perioadă, a susținut și implementat mai multe programe educaționale și culturale dedicate comunităților românești din Ucraina, Serbia și Republica Moldova. În 2012, și-a dat demisia din funcție pentru a face pasul către politica parlamentară.

Eugen Tomac a fost reales pe 1 februarie, în fruntea Partidul Mişcarea Populară. 

Amintim că  Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 aprilie prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament. Cabinetul a rămas la Palatul Victoria sub formă de interimat până la instalarea unui nou guvern pentru a asigura treburile curente ale statului. În tot acest timp, președintele Nicușor Dan a convocat partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru.

