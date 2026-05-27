Mungiu, cu câteva ore înainte de Palme d'Or: «Ca o palmă dată spectatorilor». Interviul și șapte filme care merită Cannes-ul — gratuit, pe TV5MONDE+

Cannes-ul lasă în urmă o listă de filme pe care majoritatea spectatorilor nu le vor vedea niciodată în sală. O parte din ele ajung totuși și în România — pe TV5MONDE+, platforma gratuită de streaming francofon, cu subtitrări în română, accesibilă online sau prin aplicația pentru mobil sau pe Smart TV. Un loc mai puțin vizibil decât platformele mari, dar cu o selecție editorializată care știe ce vrea: filme de autor, documentare, emisiuni culturale și interviuri realizate chiar în timpul festivalului.

Mungiu, cu câteva ore înainte de Palmé d'Or: «o palmă dată spectatorilor»

Câștigător al Palme d'Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de la Cannes, Cristian Mungiu a fost invitatul TV5MONDE la Cannes. Cu câteva ore înainte de a primi cea mai înaltă distincție a cinematografiei mondiale, regizorul român vorbea în emisiunea «L'Invité» despre noul său film — «Fjord» — și despre intenția sa ca acesta să fie «ca o palmă dată spectatorilor». O formulă care, venind de la autorul lui «4 luni, 3 săptămâni și 2 zile» și «Bacalaureat», nu e provocare de imagine, ci descriere tehnică. E exact ce face de două decenii: un cinema care nu îți dă răspunsuri, dar te lasă cu ceva pe care nu știi cum să-l numești.

Interviul poate fi urmărit gratuit direct pe TV5MONDE+ — merită și ca document de epocă pre-Palma, și pentru conținutul propriu-zis. Emisiunea «L'Invité» face parte din oferta mai largă de programe culturale și de actualitate disponibile pe platformă: pe lângă filme și seriale, TV5MONDE+ oferă acces la interviuri cu regizori, actori și personalități ale cinemaului european, realizate în timpul marilor festivaluri.

Șapte filme din selecție: ce merită cu adevărat

Selecția TV5MONDE+ inspirată de Cannes nu e exhaustivă — lipsesc câteva titluri evidente, iar câteva alegeri par mai degrabă de catalog decât de cură editorială. Dar în ea găsești și lucruri care merită cu adevărat timpul tău.

Dacă ești să începi cu ceva, începe cu La nuit du 12 (Dominik Moll, 2022, șase premii César inclusiv Cel mai bun film). E unul dintre puținele thrillere franceze recente care știe să nu-ți dea răspunsuri — ancheta privind uciderea unei tinere rămâne deliberat deschisă, iar asta e ales cu bună știință. Puțin incomod, exact așa cum trebuie.

La fel de necesar e Dalva (Emmanuelle Nicot, Premiul FIPRESCI la Cannes, Semaine de la Critique 2022) — un film despre o fată de 12 ani care începe să înțeleagă că relația cu tatăl său era, de fapt, un abuz. Subiect extrem de greu, tratat fără nicio sentință moralizatoare — care e, de altfel, singurul mod în care un astfel de film funcționează.

Dintre titlurile mai vechi, Des hommes et des dieux (Xavier Beauvois, Marele Premiu al Juriului la Cannes 2010) rămâne una dintre cele mai bune propuneri de cinema european din ultimele două decenii — sobru, fără gesturi mari, cu o forță care vine tocmai din ce nu arată.

Dacă preferi ceva mai puțin grav: Le tout nouveau testament (Jaco Van Dormael, Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2015) e o comedie absurdă cu o premisă memorabilă — Dumnezeu locuiește la Bruxelles, fiica lui decide să schimbe ordinea lumii. Nu e pentru oricine, dar știe exact ce vrea să fie.

Completează selecția: Ava (Léa Mysius, Semaine de la Critique 2017) — un coming-of-age cu nerv vizual real, despre o adolescentă care încearcă să trăiască intens ultima vară înainte de a-și pierde vederea; La mer au loin (Saïd Hamich, Semaine de la Critique 2024) — o dramă de exil mai intimă decât spectaculoasă; și Le plus bel âge (Didier Haudepin) — o privire tandră asupra adolescenței, fără pretenții mari.

Documentarul despre Costa-Gavras: o alegere bună

Dincolo de ficțiune, selecția include «À l'ombre du pouvoir, le cinéma de Costa-Gavras» — un documentar dedicat cineastului care a făcut din film un instrument politic fără să sacrifice rigoarea artistică. Într-un moment în care cinemaul «angajat» e adesea confundat cu propaganda bine intenționată, Costa-Gavras rămâne un reper util de calibrare.

Unde găsești toate acestea

TV5MONDE+ e o platformă gratuită de streaming dedicată filmelor, serialelor, documentarelor și programelor culturale francofone — accesibilă online și prin aplicații pentru mobil și Smart TV. Nu e o descoperire nouă, dar rămâne mai puțin vizibilă decât ar merita, parțial pentru că nu investește în algoritmii agresivi pe care îi folosesc platformele mari ca să te țină pe site.

Asta e, paradoxal, și avantajul ei: nu îți propune ce «s-ar putea să-ți placă» pe baza istoricului tău, ci are o selecție editorială care presupune că știi ce cauți. Pentru spectatorul român care nu consumă constant conținut în franceză, majoritatea titlurilor sunt disponibile cu subtitrare în limba română — ceea ce schimbă simțitor accesibilitatea.

Sezonul Cannes e, în fond, cel mai bun moment să o încerci — nu pentru că selecția e perfectă, ci pentru că e construită cu un criteriu vizibil. Lucru tot mai rar.

