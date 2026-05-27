Ilie Bolojan, încă un gest de afecțiune pentru Nadia Comăneci. Guvernul a aprobat o investiție de 122 de milioane de lei la Onești

Premierul Ilie Bolojan (57 de ani) i-a mulțumit Nadiei Comăneci (64 de ani) pentru contribuția avută la îmbunătățirea imaginii României în lume.

Marea gimnastă a României, Nadia Comăneci, a revenit astăzi, 27 mai, la Palatul Victoria, pentru o întâlnire cu prim-ministrul Ilie Bolojan, cu vicepremierul Tánczos Barna și cu președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu.

Întâlnirea a avut loc în contextul organizării Galei „50 de ani de la prima notă de 10.00”, care va avea loc în data de 29 mai, la Palatul Parlamentului, și a „Galei Campioanelor”, din 31 mai, de la Onești. Aceste două evenimente fac parte din calendarul manifestărilor organizate cu prilejul „Anului Nadia Comăneci”, dedicate celebrării performanțelor obținute în carieră de gimnasta noastră.

„Numele Nadiei Comăneci este asociat cu performanța, indiferent de ce generație este rostit. Însă drumul spre succes a fost posibil doar prin muncă temeinică, seriozitate și talent. Întreaga carieră a Nadiei Comăneci inspiră și motivează. Îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru România și pentru că a fost un ambasador al țării nostre în lume!”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Guvernul României a aprobat recent modernizarea și extinderea bazei sportive a Clubului Sportiv Municipal Onești, locul în care s-a antrenat Nadia Comăneci. Proiectul a fost aprobat la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar investiția totală depășește 122 de milioane de lei.

2026 este „Anul Nadia Comăneci”, celebrându-se cei 50 de ani de la 10-le perfect de la Olimpiada de la Montreal. Oficialul orădean o apreciază în mod deosebit pe Nadia. După plecarea de la Palatul Cotroceni, unde a îndeplinit funcția de președinte interimar, Bolojan a spus că i-a lăsat scris viitorului șef al statului, oricare ar fi fost acesta, să îi acorde fostei mari gimnaste decorația „Steaua României”, cea mai înaltă distincție a statului român.

În trecut, Nadia a mers de multe ori la Palatul Victoria. Nașul său la nunta cu fostul gimnast american Bart Conner (68 de ani) este ex-premierul Adrian Năstase (75 de ani).