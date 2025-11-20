search
Europa, lovită prematur de gripă: experții alarmați de noua tulpină H3N2

0
0
Publicat:

Gripa circulă neobișnuit de devreme în Europa, iar apariția unei noi variante a tulpinii H3N2 îi îngrijorează pe experți. Autoritățile sanitare avertizează că persoanele din categoriile de risc ar trebui să se vaccineze „fără întârziere”.

Gripa lovește mai devreme în Europa FOTO: Pexels
Gripa lovește mai devreme în Europa FOTO: Pexels

Potrivit unui raport al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), cazurile de gripă sunt depistate cu trei până la patru săptămâni mai devreme față de ultimii doi ani. Raportul acoperă țările Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

ECDC anunță că răspândirea accelerată este determinată de o nouă subvariantă a virusului gripal A (H3N2), numită subclada K. Aceeași variantă a fost observată și în Marea Britanie, unde există semne clare ale unui sezon gripal mai devreme și mai sever decât în mod normal.

Deocamdată, nu este clar cât de grav va fi sezonul gripal în Europa continentală, însă ECDC avertizează că lucrurile s-ar putea înrăutăți dacă numărul infecțiilor va crește și dacă rata vaccinării va rămâne scăzută.

„Timpul este esențial”

„Observăm o creștere a detecțiilor de gripă mult mai devreme decât de obicei în acest an, iar asta înseamnă că timpul este esențial”, a declarat Edoardo Colzani, expert în virusuri respiratorii la ECDC, potrivit Euronews. Acesta subliniază că „Vaccinarea acum este una dintre cele mai eficiente modalități de a te proteja pe tine și pe cei din jur de îmbolnăviri grave în această iarnă”.

ECDC recomandă vaccinarea „fără întârziere” pentru persoanele în vârstă, femeile însărcinate, pacienții cu boli cronice sau imunitate scăzută, personalul medical și cei care locuiesc în centre de îngrijire sau alte medii colective.

Vaccinurile gripale sunt actualizate anual pentru a ține pasul cu evoluția virusului. Tulpina H3N2 inclusă în vaccinul din acest an s-a numărat printre cele mai răspândite în sezonul precedent din emisfera nordică. Totuși, ECDC notează că noua subcladă K este suficient de diferită, iar eficiența vaccinului împotriva acesteia nu este încă pe deplin cunoscută.

Chiar și în aceste condiții, specialiștii insistă că vaccinarea rămâne esențială pentru reducerea numărului de îmbolnăviri și pentru protejarea grupurilor vulnerabile. „Dacă ești eligibil pentru vaccinare, te rugăm să nu aștepți”, a mai spus Colzani.

Măsuri suplimentare pentru centrele de îngrijire

ECDC recomandă și măsuri sporite de prevenție în clinici și centre de îngrijire pe termen lung. Printre acestea se numără purtarea măștilor de către personal și vizitatori în perioadele în care virusul circulă intens.

Autoritățile sanitare europene se pregătesc astfel pentru un sezon gripal posibil mai sever, în contextul reapariției timpurii a virusului și a răspândirii noii variante H3N2.

