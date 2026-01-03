search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Administrația Trump, reducere drastică a aplicării Legii privind practicile de corupție în străinătate

Publicat:

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a redus în prima parte a celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump eforturile de urmărire a infracțiunilor economice complexe, cum ar fi corupția publică, spălarea de bani și mita internațională, vizate de administrațiile anterioare.

Departamentul american al Justitiei FOTO CNN

Schimbările au fost însoțite de anularea sau suspendarea unor cazuri notabile inițiate în timpul administrației Biden. Unele dintre acestea au fost abandonate de procurori, iar în altele, Trump a folosit puterea de grațiere pentru a ierta oficiali de top ai unor companii care fuseseră condamnați sau acuzați de fapte ilegale legate de activitatea lor, scrie The Wall Street Journal.

„Ceea ce vedem în primul an al celui de-al doilea mandat al lui Trump este o retragere mai agresivă în toate domeniile legate de infracțiunile economice decât în primul său mandat”, a declarat Will Thomas, profesor de drept comercial la Universitatea din Michigan. Potrivit lui, această abordare va pune presiune pe practicile de guvernanță corporativă și de conformitate.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție a subliniat însă că instituția continuă să investigheze și să urmărească penal fraudele care produc prejudicii publice.

Reducerea cazurilor internaționale de corupție

Un domeniu vizibil afectat a fost aplicarea Legii privind Practicile Corupte din Străinătate (FCPA). În perioada 2015–2024, Departamentul de Justiție și SEC (Securities and Exchange Commission) au deschis în medie 33 de cazuri pe an împotriva companiilor sau persoanelor implicate în astfel de fapte. În 2025, doar șase cazuri au fost inițiate de Departament, iar SEC nu a deschis niciunul.

Trump a afirmat că legea este dăunătoare companiilor americane care operează în străinătate și a ordonat o suspendare de șase luni a noilor cazuri. Ca urmare, aproape jumătate dintre investigațiile aflate în desfășurare au fost închise, iar viitoarele anchete trebuie să fie legate de interese strategice ale SUA, inclusiv combaterea cartelurilor transnaționale de droguri.

Reducerea urmăririi penalelor pentru oficiali publici și criptomonede

Departamentul de Justiție s-a retras și din unele cazuri de fraudă și corupție împotriva oficialilor publici, într-un context în care administrația a criticat astfel de procese, susținând că sunt folosite în scopuri politice. De asemenea, s-au redus anchetele împotriva marilor platforme de criptomonede, acuzate că permit tranzacții cu utilizatori din țări sancționate, precum Iran.

La FBI, directorul Kash Patel a desființat în mai o echipă de corupție care investiga membri ai Congresului și fraude ale angajaților federali, redistribuind membrii acesteia către alte misiuni.

Reorganizarea resurselor și impactul asupra investigațiilor

Procurorii și anchetatorii au fost redistribuiți către alte priorități, precum imigrația sau crimele violente, ceea ce a încetinit unele anchete economice complexe. Într-un caz de spionaj corporativ vizând StoneX, Departamentul de Justiție nu a prezentat cazul unui juriu, chiar dacă ancheta avea probe semnificative, din cauza reasignării resurselor.

Grațieri și efecte asupra investitorilor

În plus, Trump a acordat grațieri unor figuri proeminente implicate în fraude financiare, inclusiv Trevor Milton (Nikola) și Carlos Watson (Ozy Media). Aceste decizii au afectat posibilitatea recuperării fondurilor pentru investitori, iar SEC a renunțat ulterior la procese civile împotriva celor grațiați.

Datele arată o scădere semnificativă a acțiunilor de aplicare a legii de către SEC: în primele nouă luni ale administrației Trump au fost inițiate doar patru acțiuni împotriva companiilor publice, comparativ cu 52 în perioada similară sub Biden.

Prioritizarea „infracțiunilor cu impact major”

Oficialii Departamentului de Justiție susțin că această schimbare urmărește concentrarea resurselor pe infracțiuni cu impact direct asupra bunăstării publice, cum ar fi fraudele în domeniul sănătății sau fraudele internaționale care afectează piețele. Un exemplu este ancheta împotriva unei companii care furniza stimulente fără indicație medicală legitimă, în cadrul căreia au fost oprite scheme ce vizau aproape 15 miliarde de dolari din Medicare și Medicaid.

Specialiștii avertizează însă că aceste modificări ar putea slăbi mecanismele de responsabilizare corporativă și diminuarea încrederii investitorilor, noteazăWSJ.

SUA

