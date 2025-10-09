Vaccinarea antigripală începe pe 15 octombrie. Ce trebuie să știi și unde te poți imuniza

search
Joi, 9 Octombrie 2025
Publicat:

De pe 15 octombrie, începe campania de vaccinare antigripală. Copiii, vârstnicii, gravidele, dar și bolnavii cronici se vor putea imuniza gratuit, iar cei cu vârste între 45 și 65 de ani vor beneficia de o reducere de 50%. Vaccinul va putea fi administrat inclusiv în farmaciile acreditate. Serurile din acest an oferă protecție pentru trei tulpini, în loc de patru, cum se întâmpla anii trecuți. Explicația? Una dintre tulpini a dispărut complet din circulație. 

FOTO Pixabay
FOTO Pixabay

Cine se poate vaccina gratuit

Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, lista celor care se pot vaccina gratuit include următoarele categorii: 

- Copiii și tinerii  cu vârsta între șase luni și 19 ani

- Gravidele

- Persoanele de peste 665 de ani

- Persoanele cu vârste între 19 și 65 de ani care suferă de boli cardiovasculare cronice; boli respiratorii cronice; boli renale cronice; boli hepatice cronice; boli neurologice cronice; boli metabolice; boli oncologice; boli autoimune; malformaţii congenitale; obezitate; infecție HIV/SIDA; asplenie; terapie imunosupresoare; transplant. - imunosupresie congenitală. 

- Personalul medical și auxiliar.

..În mod traditional, în această perioadă întâlnim cazuri sporadice de gripă. Circulația cea mai intensă urmează să apară către sfârșitul lunii noiembrie, poate chiar lunii decembrie, urmând să existe o intensitate maximă în ianuarie și februarie. De aceea este foarte important ca persoanele aflate în grupe la risc să se prezinte acum, în luna octombrie, pentru vaccinare, astfel încât la debutul sezonului gripal să aibă protecție deplină", spune Gindrovel Dumitra, medic de familie.

De o compensare de 50% din prețul vaccinului beneficiază cei cu vâste între 45 și 65 de ani.

Ceilalți se pot vaccina contra cost. Prețul vaccinului clasic (Tetravex) este de 80 de lei, iar varianta nazală a vaccinului pentru copii costă 269 de lei. Vaccinarea antigripală este recomandată de medici tuturor. 

Care sunt pașii de urmat

Vaccinul gratuit sau compensat se obține în baza unei prescripții de la medicul de familie sau un medic de specialitate (ex. medic pediatru, medic pneumolog, medic generalist). Odată rețeta obținută, vaccinurile pot fi  ridicate din farmacii. Cei care nu beneficiază de niciun fel de compensare pot cumpăra vaccinul fără să aibă prescripție. Apoi, pacienții au două variante: fie merg la medic pentru administrarea vaccinului, fie îl pot face pe loc în farmaciile acreditate. 

Citește și: Medic infecționist: „Chiar dacă am avut gripă trebuie să ne vaccinăm, pentru că ne-am imunizat doar cu o singură tulpină de virus“

Beatrice Speteanu, farmacist și preşedinte al Asociaţiilor Farmaciilor Tradiţionale şi a Practicienilor spune:

,,Anul acesta vine cu o noutate: a fost adoptat acum două săptămâni, în Parlament, statutul serviciului farmaceutic, este recunoscut.

Pentru pacienți este mult mai practic să aleagă o farmacie din proximitatea lui. Va dura cam 30-40 de minute și vor putea pleca vaccinați. Cel mai ușor este pentru cei care sunt în câmpul muncii și nu au timp de de programări, de mers la medic. Vorbim de categoria de vârstă între 20 și 50 de ani, dar avem și mulți vârstnici care doresc acest lucru, pentru că le e mai ușor".

Lista  farmaciilor acreditate, unde vă puteți vaccina antigripal,  o puteți găsi pe site-ul Ministerului Sănătății.  

Ce condiții trebuie să îndeplinească farmaciile

Pe lângă faptul că e nevoie de personal acreditat, farmaciile trebuie să îndeplinească și alte condiții ca să ofere servicii de vaccinare. 

,,Farmacia trebuie să aibă un spațiu special amenajat destinate vaccinării. Trebuie să asigure discreția pacientului, pentru că se va face și o anamneză, trebuie să îl ținem și după vaccinare la monitorizare și apoi va putea pleca limiștit acasă. Trebuie să existe și o chiuvetă lângă și dispenserul special pentru produse biologice folosite. De asta nu toate farmaciile se pot preta la vaccinarea în farmacie. Și, de asemenea, farmacistul trebuie să urmeze cursurile", explică Beatrice Speteanu.

Aceasta subliniază și importanța vaccinării: 

,,Vorbim de vârstnici, de copii mici, de gravide, de persoane care au și alte afecțiuni. Ei sunt primii care ar trebui să se protejeze. Vaccinarea este prevenție. Tratamentul antiviral este mult mai agresiv. În cazul reacțiilor adverse de la vaccinare, sunt țări europene care n-au raportat niciuna".

Vaccinurile din acest an oferă protecție față de trei tulpini de virus gripal

Noutatea din acest an este că vaccinurile oferă protecție față de trei tulpini de gripă. Medicii spun că o patra tulpină ar fi dispărut cu totul din circulație, dintr-un motiv care are legătură cu pandemia de COVID 19. 

,,Ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii virusului Sars-CoV2 în pandemie, avem o victimă colalterală: virusul gripal de tip B, linia Yamagata. Practic acest subtip de virus gripal nu a mai fost identificat în circulație din aprilie 2020. În consecință, a fost exclus din vaccin.  E o excludere ca urmare a absenței din circulație de peste patru ani a acestei linii genetice", explică medicul Gindrovel Dumitra. 

Sănătate

