 Cele patru semne de avertizare care pot apărea cu câteva zile înaintea unui infarct. Simptomele care nu trebuie ignorate | adevarul.ro
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Cele patru semne de avertizare care pot apărea cu câteva zile înaintea unui infarct. Simptomele care nu trebuie ignorate

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Un infarct poate fi precedat de simptome care apar cu zile sau chiar săptămâni înainte, arată specialiști citați de HuffPost. Potrivit medicilor durerea sau presiunea în piept, durerile care iradiază spre gât, umăr ori maxilar, dificultățile de respirație și stările de greață sau oboseală pot anunța un eveniment cardiac.

Semnele unui infarct pot apărea cu zile sau chiar săptămâni înainte.
Semnele unui infarct pot apărea cu zile sau chiar săptămâni înainte. Foto: Magnific.com

Medicii atrag atenția că un infarct poate fi precedat de simptome care apar cu zile sau chiar săptămâni înainte și care sunt ușor de ignorat.

Presiunea în piept

Unul dintre cele mai cunoscute semne de avertizare este angina, adică durerea sau senzația de presiune în piept care poate apărea intermitent. Aceasta poate fi asociată cu îngustarea treptată a arterelor și, în unele cazuri, poate preceda un infarct sau un alt eveniment cardiac cu câteva zile.

„Angina poate fi un semn de avertizare că un infarct sau un alt eveniment cardiac ar putea apărea în zilele următoare”, explică dr. Roger Blumenthal, director al Johns Hopkins Ciccarone Center for the Prevention of Cardiovascular Disease, potrivit HuffPost.

Medicii atrag atenția că angina nu înseamnă neapărat o durere puternică. Poate fi resimțită și ca presiune sau un disconfort neobișnuit în piept, motiv pentru care orice astfel de simptom nou ar trebui discutat cu un medic.

Durerea care iradiază spre gât, umăr, braț sau maxilar

Infarctul este asociat frecvent cu durerea în brațul stâng, însă primele semne pot fi mai puțin evidente. Disconfortul se poate extinde spre gât, umăr sau braț, iar unele persoane pot simți o amorțeală care urcă spre maxilar.

„Uneori, angina se manifestă prin durere sau presiune în piept, dar, mai ales la persoanele în vârstă, pot apărea și alte simptome, inclusiv dureri care se extind spre gât, umăr sau braț”, a explicat dr. Roger Blumenthal, potrivit HuffPost.

Dr. Abha Khandelwal, profesor asociat de medicină cardiovasculară la Stanford Health Care, arată că senzația poate lua și forma unei amorțeli care se extinde spre maxilar.

Lipsa de aer sau disconfortul la efort

Un alt semnal de alarmă poate fi apariția neobișnuit de rapidă a dificultăților de respirație. O persoană poate observa că rămâne fără aer după activități simple, care înainte nu îi provocau probleme, de la treburi casnice până la activități în grădină.

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Medicul Abha Khandelwal arată că senzația de lipsă de aer apărută mai ușor decât în mod obișnuit poate reprezenta un semnal de avertizare. Unele persoane pot observa, după un efort mai intens, și amorțeală la nivelul brațului sau disconfort în piept.

Greața, durerile abdominale și oboseala

Semnele unui infarct pot fi confundate uneori cu probleme digestive sau cu o simplă stare de epuizare. Durerea abdominală, greața și oboseala generală se numără printre posibilele simptome de avertizare, potrivit dr. Nikhil Sikand, cardiolog la Yale Medicine și profesor la Yale School of Medicine.

„Unii pacienți pot avea simptome ușoare sau chiar deloc”, completează dr. Sikand, potrivit HuffPost.

Simptomele se pot accentua în săptămâna dinaintea infarctului

Intervalul dintre primele semne și producerea unui infarct diferă de la o persoană la alta. Dr. Abha Khandelwal spune că aproximativ două treimi dintre pacienții ei își pot aminti un episod de durere în piept în luna dinaintea infarctului. În zilele premergătoare, manifestările pot deveni mai dese, pot dura mai mult sau pot fi mai severe.

„În ziua sau în săptămâna care precedă infarctul pot apărea mai multe simptome. Ele pot deveni mai frecvente, pot dura mai mult sau pot fi mai intense”, a arătat dr. Khandelwal, potrivit HuffPost.

Publicația notează că apariția rapidă și severă a unor astfel de simptome impune solicitarea imediată a ajutorului medical. Chiar și persoanele fără antecedente de boli cardiace ar trebui să își informeze medicul dacă observă manifestări noi, chiar dacă acestea par ușoare. Intervenția rapidă poate permite administrarea unor tratamente care salvează vieți.

Factorii de risc care pot fi controlați

American Heart Association include printre factorii care cresc riscul unui infarct fumatul, diabetul, colesterolul ridicat, hipertensiunea arterială și obezitatea.

„Dacă, înainte de apariția bolii, reușim să controlăm zi de zi factorii de risc, acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem face pentru sănătatea inimii”, a afirmat dr. Khandelwal, potrivit HuffPost.

Medicii recomandă, de asemenea, menținerea legăturii cu medicul și verificarea periodică a factorilor de risc.

„După ce o persoană a suferit un infarct, riscul unui nou eveniment cardiovascular este mai mare în anul următor. De aceea sunt importante schimbările legate de stilul de viață și tratamentul medical adecvat”, a explicat dr. Roger Blumenthal, potrivit publicației.

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