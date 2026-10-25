Durerea în piept, dificultățile de respirație sau slăbiciunea apărută brusc la nivelul unui braț ori al unui picior pot fi semnele unor urgențe medicale grave. Recunoașterea rapidă a simptomelor și accesul la îngrijiri specializate pot influența decisiv evoluția pacientului. Dr. Cristian Pandrea, medic primar medicină de urgență, coordonatorul Compartimentului de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic SANADOR și al Serviciului de Ambulanță SANADOR, explică pentru „Weekend Adevărul“ cum funcționează serviciile private de urgență, cum sunt prioritizați pacienții și ce posibilități de tratament există pentru urgențele cardiovasculare, neurologice și oncologice.

Medicina de urgență lucrează după un protocol național. Foto: SANADOR

„Weekend Adevărul“: Care sunt principalele tipuri de urgențe medicale care se pot rezolva integral în sistemul medical privat de urgență?

Dr. Cristian Pandrea: Serviciile private de urgență, atât cele prespitalicești, cât și cele spitalicești, funcționează după aceleași reguli și în baza acelorași acte normative ca sistemul public. Posibilitatea de a rezolva integral o urgență depinde de organizarea spitalului și de capacitățile secțiilor sale. Sistemul privat de urgență, mai exact Compartimentul de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic SANADOR și Serviciul de Ambulanță de la SANADOR pot rezolva orice urgență medicală sau pot începe cel puțin rezolvarea actului medical de urgență.

Din ce este format departamentul de urgență în sistemul medical privat?

La Spitalul Clinic SANADOR departamentul de urgență cuprinde CPU – Compartimentul de Primiri Urgențe și Serviciul de Ambulanță. Compartimentul de Primiri Urgențe de la SANADOR e un pionier al serviciilor private de urgență, fiind primul de acest fel din România și, după știința mea, singurul.

Cum este dotat compartimentul de primiri urgențe în sistemul medical privat?

Dotările au legătură cu organizarea care este reglementată unitar în România. Un serviciu de primiri urgențe, fie că e el public sau privat, în România, nu poate funcționa decât dacă respectă aceleași reguli unice pe care le respectă toate serviciile de urgență din România, cu observația că la Spitalul Clinic SANADOR, în general în sistemul privat, serviciile medicale de urgență sunt plătite. La Spitalul Clinic SANADOR, Compartimentul de Primiri Urgențe beneficiază de sprijinul a 26 de linii de gardă, precum și de acces permanent la analize de laborator și investigații imagistice avansate.

Ce înseamnă o evaluare medicală completă

Ce ne puteți spune despre ambulanța din sistemul medical privat? Ce dotări are?

Serviciul de Ambulanță nu are o flotă foarte mare, dar facem multe lucruri. Are în componență cinci autospeciale, din care trei sunt cu nivel ridicat de clasificare, adică sunt ambulanțe de tip C2 – înseamnă echipaj care include un medic de medicină de urgență sau cu competență de medicină de urgență, cu atestat de medicină de urgență prespitalicească, un asistent medical și un ambulanțier. De asemenea, mai avem două ambulanțe de consultații medicale de urgență la domiciliu care sunt dispecerizate prin sistemul 112 de către serviciul public de ambulanță. Primim astfel o parte dintre cazurile repartizate Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, pe care acesta le direcționează către serviciile private.

Cristian Pandrea, coordonatorul Compartimentului de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic SANADOR Foto: SANADOR

Cum este evaluat un pacient care ajunge în serviciul de urgență?

În medicina de urgență, deciziile trebuie luate foarte rapid, iar protocoalele standardizate ajută personalul medical să parcurgă eficient etapele esențiale ale evaluării și tratamentului. Trebuie să câștigi timp în beneficiul pacientului și atunci orice personal medical sau paramedical de urgență funcționează după niște pași prestabiliți, care sunt în funcție și de patologia sau de situația medicală pe care o întâlnim. Asta înseamnă că de fapt, în sistemul medical privat, la fel ca în sistemul public, evaluarea pacientului se face după aceleași principii, trebuie să fie rapidă, iar strategia de investigare și de diagnosticare a pacienților care au urgențe medicale este aceeași. Evaluarea trebuie să fie rapidă și completă în raport cu urgența, iar investigațiile sunt alese în funcție de simptome, gravitate și suspiciunea de diagnostic.

Cum se face triajul

Cum se face triajul pacienților, care sunt urgențele majore și cât trebuie să aștepte, de exemplu, o persoană care nu are o urgență majoră?

Triajul pacienților în urgență este debutul actului medical de urgență și este extrem de important atât în teren, adică în prespital, cât și într-o unitate sau compartiment de primiri urgențe. Triajul are ca scop identificarea rapidă a urgențelor severe, prioritizarea pacienților în funcție de gravitate și stabilirea zonei din Compartimentul de Primiri Urgențe în care aceștia vor fi evaluați și tratați. De exemplu, doi pacienți care vin în același timp, dintre care unul vine pe targă și este comatos, cu stare de conștiență abolită, va fi văzut, evident, cu prioritate față de un pacient care are o durere de cap obișnuită, fără alte semne de alarmă. Asta se face pe baza unui protocol național de triaj. Triajul este o chestiune care aplică niște pași în urma cărora rezultă un nivel de urgență. Aceste niveluri de urgență sunt codificate prin culori. Un pacient cu cod roșu este preluat imediat, unul cu cod galben în cel mult 15 minute, iar pentru codul verde timpul maxim de preluare este de 60 de minute. Pacienții cu urgențe mai puțin severe sunt preluați ulterior, în funcție de nivelul de triaj.

Ce se întâmplă după stabilirea diagnosticului?

Diagnosticul rezultă în urma evaluării inițiale, urmate de o evaluare completă și, eventual, niște investigații. Scopul declarat al medicinii de urgență și al serviciilor de urgență este ca pacienții evaluați, resuscitați dacă e cazul, stabilizați din punctul de vedere al funcțiilor vitale și diagnosticați, să primească o destinație. Dacă problema a fost rezolvată în Compartimentul de Primiri Urgențe, pacientul poate pleca la domiciliu. Dacă este necesar, poate fi internat sau transferat într-o altă unitate medicală.

Infarctul miocardic, urgență medicală

Care sunt principalele urgențe cardiovasculare pentru care trebuie solicitat serviciul de urgență?

Urgențele cardiovasculare sunt cele mai importante dintre urgențe ca număr, uneori și ca nivel de gravitate. Ele sunt în general legate de afecțiunile acute sau acutizate ale cordului și ale vaselor de sânge, indiferent unde s-ar găsi vasele respective. Printre cele mai importante urgențe cardiovasculare se numără sindroamele coronariene acute, inclusiv infarctul miocardic, urgențele hipertensive, ischemia acută a membrelor și ischemia mezenterică, în care alimentarea cu sânge a intestinului este afectată brusc. Accidentul vascular cerebral este, de asemenea, o urgență vasculară majoră, care necesită intervenție rapidă. Toate sunt situații de urgență cardiovasculară care se adresează destul de frecvent și pe locul întâi dintre patologiile de urgență către serviciile noastre de urgență.

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Putem chema ambulanța privată în cazul unui infarct?

Da, pentru că omul care acuză simptomele infarctului miocardic nu știe că are un infarct. Noi primim aceste apeluri și, dacă ele sunt aduse la Compartimentul de Primiri Urgențe, în anumite situații, putem rezolva aceste probleme în Spitalul Clinic SANADOR. Pe lângă faptul că avem un compartiment de primiri urgențe care poate asigura toată asistența medicală de urgență pe care o asigură orice spital de urgență, dispunem și de Laboratorul de Cateterism Cardiac, unde medicii pot realiza în urgență coronarografie și angioplastie coronariană, pentru redeschiderea arterei blocate. Tratamentul trebuie efectuat cât mai rapid după stabilirea diagnosticului, conform protocoalelor pentru infarctul miocardic acut. În cazul simptomelor sugestive pentru infarct, este esențială accesarea imediată a sistemului de urgență, astfel încât pacientul să ajungă cât mai repede într-o unitate capabilă să asigure tratamentul necesar. Precizez totuși că, în privat, lucrurile astea se întâmplă contra cost și pacientul trebuie să accepte acest lucru.

Durerea toracică, simptomul care trebuie să ne alarmeze

Care sunt simptomele urgențelor cardiovasculare pe care oricine ar trebui să le cunoască și ce trebuie să facem în cazul în care acestea apar?

Boala coronariană cronică se poate manifesta acut prin apariția unui sindrom coronarian acut, care se manifestă frecvent prin durere toracică. Durerea toracică o descriu pacienții în diverse moduri, dar tiparul obișnuit este o durere în mijlocul toracelui, în zona sternului, care poate iradia spre unul sau ambele membre superioare, spre spate, gât sau mandibulă. Durerea toracică nou apărută, persistentă sau asociată cu alte simptome trebuie considerată un semnal de alarmă, până la excluderea unor cauze grave. Durerea poate apărea la efort sau în repaus și poate fi însoțită de transpirații reci, greață sau dificultăți de respirație. Există acest risc al sindromului coronarian acut, care nu e întotdeauna diagnosticul durerii toracice, dar în medicina de urgență suntem învățați că trebuie să punem în discuție răul cel mai mare și să eliminăm diagnosticele cele mai grave. Și atunci durerea toracică e unul din simptomele urgențelor cardiovasculare.

Durerea toracică poate avea și alte cauze la fel de grave, precum trombembolismul pulmonar sau disecția de aortă, o afecțiune a celei mai mari artere din organism. În accidentul vascular cerebral, simptomele apar de regulă brusc. Pacientul poate prezenta asimetrie facială, slăbiciune sau amorțeală la nivelul unui braț ori al unui picior, dificultăți de vorbire, tulburări de vedere sau de echilibru. Uneori poate apărea și o durere de cap bruscă, foarte intensă. La apariția bruscă a acestor simptome, trebuie solicitată imediat asistență medicală de urgență, chiar dacă manifestările dispar între timp.

Să vorbim despre tromboliza intravenoasă în accidentul vascular cerebral ischemic acut, un tratament care poate reduce deficitul neurologic și riscul de sechele. Este disponibilă în sistemul medical privat și în ce condiții poate fi administrată?

Da, este disponibilă la Spitalul Clinic SANADOR. Nu în ultimul rând, depinde de facilitățile spitalului de a asigura acest tratament și de a urmări efectele lui. Aparținătorii pacientului sau pacientul respectiv trebuie să semnaleze și să apeleze un serviciu de urgență imediat ce acele simptome de care vă spuneam apar, pentru că aplicarea tratamentului intravenos cu o substanță care dizolvă un cheag de sânge, că asta e de fapt tromboliza, se poate aplica într-o anumită fereastră de timp de la debutul afecțiunii, deci de la debutul simptomelor. Fereastra terapeutică obișnuită este de 4 ore și jumătate de la debutul simptomelor. În anumite cazuri selectate prin investigații imagistice avansate, tratamentul poate fi administrat și ulterior. Efectele administrării tromboliticului, adică a substanței care realizează tromboliza, sunt cu atât mai bune, prognosticul e cu atât mai bun cu cât lucrurile se întâmplă mai repede. Pacientul sau aparținătorii trebuie să solicite imediat intervenția serviciilor de urgență, pentru ca transportul către o unitate capabilă să asigure tratamentul să fie realizat cât mai rapid și în condiții de siguranță.

Triajul este primul pas în cazul medicinei de urgență Foto: SANADOR

La spital, medicii urmează un algoritm de evaluare rapidă, care include examinarea neurologică, investigațiile imagistice și analizele necesare. Dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate, tratamentul trombolitic începe cât mai repede, fără întârzieri nejustificate. Acesta constă în administrarea intravenoasă a unei substanțe care destructurează cheagul de sânge care a astupat vasul cerebral. Accidentul vascular care beneficiază de tratamentul trombolitic este acela care se produce prin astuparea unui vas de sânge, a unei artere care hrănește țesutul cerebral. Dacă accidentul vascular se datorează unei hemoragii, adică unei efracții a sângelui din vas, atunci tratamentul trombolitic nu e indicat.

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Urgențele oncologice

Aș vrea să vorbim și despre urgențele oncologice: ce înseamnă urgențe în cazul pacienților diagnosticați cu cancer și care sunt principalele urgențe?

Urgențele medicale ale pacienților oncologici au devenit tot mai frecvente în activitatea noastră, schimbând în timp profilul cazurilor pe care le gestionăm. Această evoluție reflectă atât creșterea numărului de cazuri oncologice, cât și scăderea numărului de urgențe traumatice, cum sunt cele provocate de accidentele rutiere, față de începutul carierei mele. Spitalul Clinic SANADOR are integrat Centrul Oncologic SANADOR, care este o mândrie pentru spitalul nostru pentru că este bine dotat și cu resursă umană, și cu resursă materială de ultimă generație.

Relaționarea pacientului oncologic cu spitalul se răsfrânge uneori și asupra Compartimentului de Primiri Urgențe, iar gestionarea urgențelor este una din preocupările noastre pentru acești pacienți. De obicei vin urgențe respiratorii, dacă e vorba de pacienții imunodeprimați, care fac tratamente cu imunodepresive și cu chimioterapie în general, și atunci infecțiile respiratorii sau poate chiar agravarea unei boli pulmonare oncologice. Sunt pacienți care au o patologie oncologică digestivă și astfel ei vin de multe ori urgențe de această natură. Printre urgențele oncologice importante se numără și infecțiile sistemice severe, inclusiv febra asociată scăderii numărului de globule albe după chimioterapie, dificultățile respiratorii, hemoragiile, ocluziile intestinale sau complicațiile tromboembolice. În funcție de complexitatea cazului, pacienții pot fi internați în Secția de Oncologie cu paturi din Centrul Oncologic SANADOR sau în alte secții ale Spitalului Clinic SANADOR, inclusiv în terapie intensivă, atunci când starea lor impune acest lucru.

Care sunt avantajele și eventualele limitări ale sistemului medical privat, comparativ cu cel public, în gestionarea urgențelor oncologice?

N-aș zice că există dezavantaje. Cu certitudine, un spital mare, cu un nivel de organizare și funcționare comparabil cu al unui spital public de urgență, cum este Spitalul Clinic SANADOR, poate gestiona și cazuri complexe. Practic, avem linii de gardă în aproape toate specialitățile și un serviciu de urgență care funcționează după aceleași principii ca unul de stat, iar posibilitățile concrete de gestionare a cazurilor depind de resursele și specialitățile disponibile în fiecare spital.