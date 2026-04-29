Colegiul Medicilor București s-a autosesizat în cazul pacientei care a murit după o procedură estetică

Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti (CMMB) s-a autosesizat după ce o femeie a intrat în comă cerebrală și a murit în urma unei proceduri estetice de tip „mini lifting facial” realizată într-o clinică din Capitală.

„În urma informaţiilor apărute privind posibile încălcări ale normelor deontologice şi profesionale, în cazul unei paciente care a trecut printr-o procedură chirurgicală de tip „mini lifting facial” într-o clinică din Bucureşti, Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti s-a autosesizat în urma unei şedinţe desfăşurate în după-amiaza zilei de ieri”, a transmis instituţia pe pagina sa de Facebook.

Totodată, CMMB a informat că a iniţiat cercetarea disciplinară a medicului implicat în intervenţie.

Amintim că Valentina, o femeie de 45 de ani din Vâlcea, a venit la București pentru o operație estetică de lifting facial, însă procedura s-a transformat într-o tragedie. În timpul intervenției, pacienta a suferit complicații grave și a ajuns în moarte cerebrală, fiind transferată de urgență la Spitalul Floreasca.

Femeia s-a aflat în moarte clinică timp de mai bine de o săptămână, fiind menținută în viață doar de aparate. Investigațiile CT efectuate în spital au indicat o hemoragie cerebrală intraventriculară, cel mai probabil cauzată de ruptura unui vas de sânge.

Soțul acesteia, Sorin Dumitru, a acuzat că intervenția ar fi fost realizată în condiții improprii și că soția sa nu ar fi fost supusă unor analize preoperatorii care ar fi putut preveni tragedia.

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, a dispus marți un control al Inspecției Sanitare la cabinetul medical din București unde a fost realizată procedura, însă clinica era închisă.