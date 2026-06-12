Video Accident cumplit pe Autostrada Soarelui: patru răniți după ce un autoturism a lovit glisiera mediană și a rămas blocat pe șosea

Accident grav pe Autostrada Soarelui, în zona Cernavodă: patru persoane au fost rănite după ce un autoturism a lovit glisiera mediană, traficul fiind deviat pe banda de urgență.

Un accident rutier produs vineri în zona Cernavodă–Medgidia a îngreunat semnificativ traficul pe Autostrada A2, pe sensul către București.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, un autoturism a lovit violent glisiera mediană și a rămas imobilizat pe carosabil.

În urma impactului, patru persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

La fața locului au intervenit echipaje ale poliției, ambulanțe, dar și un elicopter SMURD, care a fost trimis în sprijinul salvatorilor pentru preluarea rapidă a victimelor.

Circulația în zonă se desfășoară dirijat, pe banda de urgență, iar autoritățile estimează reluarea traficului în condiții normale după ora 15:30.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.