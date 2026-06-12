Imagini virale din Mamaia: bărbat surprins în timp ce își spală mașinile de lux pe faleză

Faleza din stațiunea Mamaia a devenit, pentru scurt timp, o veritabilă „spălătorie” pentru mașini de lux. Un bărbat a fost filmat în timp ce spăla cu furtunul două autoturisme de lux chiar pe promenadă, iar imaginile au ajuns rapid pe rețelele sociale, unde au stârnit numeroase reacții. Mulți internauți l-au ironizat pentru gestul său, întrebându-se de ce a ales să își spele mașinile pe faleză, în loc să meargă la o spălătorie auto. „Ultima fiță la Mamaia... să speli mașina pe faleză! Se pare că dacă ai mașină de 200.000 de euro și e Ferrari sau AMG GT, o poți spăla chiar și pe faleză”, a comentat unul dintre utilizatori.