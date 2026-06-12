Nereguli la casele de schimb valutar. ANAF a aplicat amenzi și confiscări de aproape 3,5 milioane de lei

Peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate de inspectorii Antifraudă au fost găsite cu nereguli fiscale, în urma unui control-pilot desfășurat la nivel național de ANAF. Autoritățile au aplicat amenzi și confiscări în valoare totală de aproape 3,5 milioane de lei, după ce au descoperit operațiuni de schimb valutar nefiscalizate, tranzacții efectuate fără respectarea obligațiilor de identificare a clienților și încălcări ale regulilor privind acceptarea plăților electronice.

Într-unul dintre cazuri, inspectorii au confiscat valută de peste 200.000 de euro, alături de alte sume importante în franci elvețieni, dolari și lire sterline.

Control-pilot desfășurat la nivel național

Potrivit ANAF, inspectorii Antifraudă au derulat recent un proiect-pilot de control și monitorizare asupra unui eșantion de 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar prin intermediul a 54 de puncte de lucru.

Contribuabilii au fost selectați pe baza analizelor de risc realizate la nivel instituțional, acțiunea vizând operatori cu un volum semnificativ de tranzacții în domeniul schimbului valutar.

Prin această acțiune, inspectorii au urmărit evaluarea gradului de conformare fiscală, identificarea vulnerabilităților specifice sectorului și testarea unor metode moderne de analiză și verificare.

ANAF a utilizat inclusiv înregistrările video ale operatorilor verificați

În cadrul proiectului-pilot, inspectorii Antifraudă au aplicat o abordare integrată de control, prin corelarea informațiilor rezultate din documentele financiar-contabile și fiscale cu datele și informațiile disponibile, inclusiv cu înregistrările sistemelor de supraveghere video deținute de societățile verificate.

ANAF precizează că această metodă a fost utilizată în conformitate cu obligațiile legale prevăzute de legislația care reglementează activitatea contribuabililor ce desfășoară activități de schimb valutar.

Potrivit instituției, verificările au contribuit la stabilirea situațiilor de fapt fiscale și la verificarea concordanței dintre operațiunile efectiv desfășurate și cele evidențiate în documentele justificative.

Nereguli la peste 85% dintre contribuabilii verificați

Rezultatele proiectului-pilot au indicat existența unor forme de neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii economici verificați.

ANAF arată că verificările au fost finalizate pentru majoritatea contribuabililor incluși în proiect, însă în cazul a 10 contribuabili controalele sunt încă în desfășurare.

Până în prezent, inspectorii Antifraudă au aplicat sancțiuni în valoare totală de 3.454.520 de lei.

Din această sumă, 1.112.000 de lei reprezintă amenzi contravenționale, iar 2.342.520 de lei reprezintă confiscări.

Principalele nereguli identificate

Potrivit ANAF, cele mai frecvente abateri constatate în urma verificărilor au fost nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar prin neemiterea bonurilor fiscale, nerespectarea obligației privind acceptarea mijloacelor moderne de plată și efectuarea de operațiuni de vânzare sau cumpărare de valută pentru persoane fizice fără ca acestea să fie realizate exclusiv pe baza actului de identitate sau a altor documente care atestă identitatea persoanei.

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Inspectorii au identificat și situații de neconformare privind obligația legală de asigurare a supravegherii și înregistrării activității în fiecare punct de schimb valutar în sistem digital, în regim nonstop.

Totodată, au fost constatate diferențe semnificative între activitatea desfășurată efectiv și operațiunile reflectate în evidențele fiscale și contabile ale unor contribuabili.

Cazul unei case de schimb din Suceava: valută confiscată și amenzi de 60.000 de lei

ANAF prezintă și un exemplu rezultat din verificările efectuate la un punct de schimb valutar din județul Suceava.

Potrivit inspectorilor Antifraudă, au fost identificate sume în valută provenite din operațiuni de cumpărare de valută pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, precum și disponibilități bănești introduse în unitate fără documente justificative.

Pentru încălcarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale și justificarea sumelor aflate în gestiune, operatorul economic a fost sancționat cu amenzi contravenționale în valoare totală de 60.000 de lei.

De asemenea, au fost confiscate sume în valută în cuantum de 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.

ANAF analizează extinderea modelului de control la nivel național

Potrivit instituției, acțiunea reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea instrumentelor de analiză de risc și control utilizate de ANAF, iar rezultatele obținute confirmă eficiența utilizării integrate a surselor de informații disponibile legal pentru identificarea comportamentelor fiscale neconforme.

Pe baza concluziilor proiectului-pilot, inspectorii Antifraudă analizează posibilitatea extinderii acestui model de verificare la nivel național, cu scopul creșterii gradului de conformare fiscală și al combaterii fenomenelor care afectează concurența loială și veniturile bugetare.

ANAF anunță că va continua acțiunile de monitorizare și control în sectoarele economice considerate cu risc fiscal ridicat, utilizând metode moderne de analiză și intervenție pentru protejarea intereselor bugetului general consolidat și pentru asigurarea respectării legislației fiscale.

Totodată, instituția încurajează persoanele care efectuează operațiuni de schimb valutar să solicite emiterea bonului fiscal pentru fiecare tranzacție și să sesizeze, prin intermediul aplicației iBon Fiscal, situațiile în care acesta nu este emis, precum și cazurile în care operatorii economici nu respectă obligația legală de acceptare a mijloacelor moderne de plată, acolo unde aceasta este aplicabilă.