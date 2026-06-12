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David Hockney, unul dintre cei mai influenți artiști contemporani, a murit la 88 de ani. Sumele record la care s-au vândut picturile sale cu piscine și portrete

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Artistul britanic David Hockney, figură emblematică a artei contemporane și reprezentant de marcă al pop art-ului, a murit la Londra la vârsta de 88 de ani.

Portrait of an Artist, lucrarea vândută la un preț record. FOTO christies.com
Portrait of an Artist, lucrarea vândută la un preț record. FOTO christies.com

Moartea artistului a generat numeroase reacții în lumea culturală. Însuși regele Charles al III-lea i-a adus un omagiu, descriindu-l drept „un gigant al lumii artei” și o personalitate „cu adevărat unică”.

Într-un mesaj public, suveranul s-a declarat profund întristat de dispariția artistului, pe care l-a numit „un titan al artei și picturii”, dar și „un prieten drag și o sursă de inspirație pentru atât de mulți”.

Monarhul a evocat și stilul nonconformist al artistului, remarcând că Hockney „își purta geniul cu aceeași ușurință” cu care purta celebrii săi pantofi Crocs galbeni, care aduceau o notă de culoare recepțiilor de la Palatul Buckingham.

Potrivit agentului lui Hockney, Erica Bolton, artistul„s-a stins liniștit” pe 11 iunie 2026, cu puțin timp înainte de a împlini 89 de ani, potrivit News.ro.

Pemierul britanic Keir Starmer a transmis că este „întristat” de moartea unuia dintre „cei mai renumiți artiști britanici”, în timp ce Downing Street a subliniat impactul major al operei sale asupra generațiilor de creatori.

Directorul Tate Britain, Alex Farquharson, l-a descris pe Hockney drept „o figură extrem de importantă” în arta contemporană și „un artist cu o inventivitate fără limite”, evidențiind contribuția sa decisivă la redefinirea limbajului vizual modern.

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Cunoscut pentru lucrările sale vibrante, în special picturile cu piscine și portretele, Hockney a avut o carieră de peste șapte decenii, remarcându-se prin capacitatea de reinventare și prin deschiderea către noile tehnologii, inclusiv utilizarea iPad-ului în creația artistică.

Născut în 1937 la Bradford, în Marea Britanie, David Hockney s-a stabilit în anii ’60 la Los Angeles, unde a realizat unele dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale, precum „A Bigger Splash” (1967).

În 2018, tabloul „Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)a fost vândut pentru peste 90 de milioane de dolari, stabilind un record la acea vreme pentru un artist în viață.

De-a lungul vieții, Hockney a locuit și lucrat în Marea Britanie, SUA și Franța, explorând constant noi stiluri și tehnici. În ultimii ani, a continuat să creeze și să expună, inclusiv în cadrul unor expoziții organizate la Londra.

Instituții precum Centrul Pompidou din Paris sau Tate Britain au subliniat impactul său major asupra artei contemporane, apreciind opera sa ca fiind „strălucitoare, vie și influentă”, capabilă să inspire generații întregi de artiști.

David Hockney lasă în urmă o moștenire artistică vastă și una dintre cele mai recognoscibile opere din arta secolelor XX și XXI.

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