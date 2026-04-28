O femeie a murit după un lifting facial la o clinică din București. Motivul pentru care inspectorii sanitari nu au putut intra în cabinet

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, a dispus un control al Inspecției Sanitare la cabinetul medical din București unde o femeie a intrat în comă și ulterior a murit după o procedură estetică.

Verificările nu au putut fi însă efectuate, pentru că unitatea medicală era închisă, a transmis marți, 8 aprilie Ministerul Sănătății.

„​Echipa de control s-a deplasat la fața locului, însă inspectorii sanitari au găsit cabinetul medical închis, motiv pentru care verificările nu au putut fi demarate”, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății.

Ministerul precizează că „în măsura în care accesul va fi permis, inspectorii vor verifica:- ​respectarea autorizației sanitare de funcționare; respectarea circuitelor medicale;respectarea condițiilor igienico-sanitare, conform atribuțiilor legale”.​

„Ministerul Sănătății va continua demersurile pentru finalizarea controlului, iar rezultatul verificărilor va fi făcut public”, se mai arată în comunicat.

Un lifting facial, transformat într-o tragedie

Valentina, o femeie de 45 de ani din Vâlcea, a venit la București pentru o operație estetică de lifting facial, însă procedura s-a transformat într-o tragedie. În timpul intervenției, pacienta a suferit complicații grave și a ajuns în moarte cerebrală, fiind transferată de urgență la Spitalul Floreasca.

Mai bine de o săptămână, Valentina s-a aflat în moarte clinică, menținută în viață doar de aparate, potrivit Știrile ProTv.

Investigațiile CT efectuate în spital au indicat o hemoragie cerebrală intraventriculară, cel mai probabil cauzată de ruptura unui vas de sânge.

Soțul pacientei, Sorin Dumitru, a povestit pentru sursa citată că a fost anunțat telefonic de medicul estetician despre complicațiile apărute:

„M-a sunat domnul doctor, panicat așa la voce, domnul Dumitru, țin să vă anunț că a apărut o complicație și am chemat salvarea, vă rog frumos să veniți aici, nu știu ce s-a întâmplat. Vă dați seama că am rămas fără grai”, a povestit bărbatul.

Sorin Dumitru afirmă că intervenția ar fi fost realizată în condiții improprii și că soția sa nu ar fi fost supusă unor analize preoperatorii care ar fi putut preveni tragedia.

De cealaltă parte, medicul estetician susține că procedura a fost efectuată în condiții corespunzătoare și că pacienta fusese informată cu privire la riscuri.

Amintim că, în 2024, o femeie a murit după o operație de ridicare a feselor, făcută în Turcia. Medicii au considerat intervenția un succes și au externat-o, dar pacienta a ajuns la terapie intensivă după doar câteva ore.