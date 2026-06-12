Declarația explozivă a unui general canadian: „Moartea lui Putin este prima condiție pentru pace în Ucraina”

Generalul-locotenent în rezervă Christopher Coates afirmă că nu există condiții pentru o pace durabilă în Ucraina atâta timp cât Vladimir Putin rămâne la conducerea Federației Ruse.

Declarațiile au fost făcute după o vizită în Ucraina, unde acesta s-a aflat în calitate de director pentru politică externă al Institutului Macdonald-Laurier.

Într-un interviu acordat Ukrinform, Christopher Coates, fost comandant al Comandamentului Operațiunilor Interarme din Canada, a afirmat că are încredere în rezistența Ucrainei, dar a avertizat asupra dezechilibrului de resurse dintre cele două părți.

„Am încredere în Ucraina, dar nu îmi fac iluzii în privința amplorii provocărilor”, a spus el, subliniind că Ucraina acționează cu resurse limitate, în timp ce Rusia dispune de o capacitate mult mai mare de susținere a războiului pe termen scurt, Kyiv Post.

Oficialul canadian a caracterizat conflictul drept unul fundamental diferit, afirmând că Rusia nu luptă pentru supraviețuire, ci pentru o decizie politică.

Acesta a descris războiul dus de Moscova drept „nelegitim, bazat pe obiective politice și pe consumarea unor resurse uriașe pentru câștiguri limitate pe front”.

Coates a mai susținut că una dintre vulnerabilitățile majore ale Rusiei este sistemul de propagandă și control al informației, pe care îl consideră fragil pe termen lung.

„Un sistem clădit pe minciuni ajunge în cele din urmă să se prăbușească din interior”, a declarat acesta, adăugând că pierderile umane și costurile economice ar putea eroda treptat capacitatea Moscovei de a continua conflictul.

El avertizat că Ucraina nu a obținut încă un avantaj decisiv, iar situația rămâne volatilă.

„Mici schimbări în evoluția conflictului ar putea încă să modifice traiectoria războiului”, a precizat generalul în rezervă.

În ceea ce privește o eventuală soluție de pace, generalul canadian a fost tranșant.

„Moartea lui Putin. Aceasta este prima condiție necesară pentru pace”, a spus el, adăugând că nu vede o pace durabilă atât timp cât liderul de la Kremlin rămâne la putere.

„Consider că doar o victorie militară a Ucrainei ar putea constitui o bază mai solidă pentru o astfel de pace”, a completat Coates.

Totodată, generalul a avertizat că orice cedare teritorială ar reprezenta, în opinia sa, doar o pauză temporară a conflictului, întrucât ambițiile Rusiei ar putea reveni în viitor.