search
Vineri, 12 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

De ce trimite Rusia cele mai avansate rachete ale sale asupra unor ținte fără importanță. Declarațiile lui Putin stârnesc controverse inclusiv printre susținătorii Kremlinului

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Considerată una dintre cele mai temute arme din arsenalul militar al Rusiei, racheta balistică Oreșnik se află acum în centrul unei controverse neașteptate. Motivul îl reprezintă chiar declarațiile președintelui rus Vladimir Putin, care a susținut că loviturile lansate cu acest sistem nu au vizat obiective militare importante, ci au avut în principal rolul de a testa performanțele rachetei.

Racheta Oreșnik/FOTO:X
Racheta Oreșnik/FOTO:X

Afirmațiile liderului de la Kremlin au provocat reacții surprinzătoare inclusiv în rândul comentatorilor și bloggerilor militari ruși, de regulă favorabili autorităților de la Moscova. Mulți dintre aceștia s-au declarat nedumeriți de explicațiile oferite de Putin privind utilizarea unei arme prezentate anterior drept un element-cheie al capacității de represalii a Rusiei.

Într-un interviu acordat agenției RIA Novosti, Vladimir Putin a minimalizat importanța atacurilor și a afirmat că acestea au fost efectuate „ca într-un poligon de testare”. Potrivit acestuia, rachetele au fost direcționate intenționat către obiective lipsite de valoare strategică — inclusiv către ceea ce a descris drept un simplu hambar — pentru ca ulterior să poată fi analizate cu precizie efectele impactului, cu ajutorul dronelor trimise în zonă.

Ce ascunde Kremlinul?

Pentru numeroși observatori, această justificare ridică semne de întrebare. Unii analiști consideră că explicațiile Kremlinului ar putea reprezenta o încercare de a masca rezultate sub așteptări. În acest scenariu, loviturile care nu și-au atins obiectivele ar fi prezentate drept acțiuni deliberate, pentru a proteja imaginea unei arme promovate până acum ca fiind capabilă să schimbe raportul de forțe pe câmpul de luptă.

Atacurile din 24 mai 2026 au fost anunțate ca un răspuns la o operațiune ucraineană împotriva unui centru de instruire pentru drone aflat pe teritoriul Rusiei. Moscova a lansat atunci două rachete Oreșnik, sprijinite de sute de drone și zeci de alte rachete, într-o operațiune care părea să urmărească producerea unor distrugeri semnificative.

Realitatea din teren pare însă să spună o altă poveste. Potrivit unei analize publicate de revista Forbes, una dintre rachete a lovit zona Bila Țerkva, în apropiere de Kiev, unde s-a fragmentat în mai multe submuniții. Acestea au afectat infrastructuri civile, inclusiv o serie de garaje și împrejurimile unei fabrici abandonate. Imaginile apărute ulterior indică pagube relativ limitate.

Totuși, analiza craterelor și a urmelor lăsate de impact oferă indicii importante despre performanțele tehnice ale sistemului. Fiecare rachetă se separă în mai multe submuniții, fiecare având o putere comparabilă cu cea a câtorva zeci de kilograme de TNT. Dimensiunea craterelor observate corespunde, în linii mari, estimărilor teoretice, ceea ce sugerează că parametrii balistici ai rachetei funcționează conform așteptărilor, chiar dacă eficiența sa operațională rămâne discutabilă.

Componente recuperate de la locurile impactului ar fi fost deja analizate de Ucraina și de aliații săi occidentali

Cea de-a doua lovitură a fost identificată ulterior într-o zonă aflată sub control rusesc din regiunea Donețk. Nici în acest caz nu au fost raportate victime sau distrugeri majore. Vladimir Putin a confirmat că alegerea acestor locații a avut scopul de a facilita evaluarea rezultatelor, dronele rusești fiind trimise ulterior pentru măsurători și analize detaliate.

Explicațiile nu i-au convins însă pe mulți dintre comentatorii militari ruși, care au criticat utilizarea unei arme extrem de costisitoare împotriva unor ținte fără valoare strategică evidentă.

În același timp, experții avertizează că aceste operațiuni ar putea avea consecințe mai ample decât simpla evaluare a performanțelor tehnice. Fragmente și componente recuperate de la locurile impactului ar fi fost deja analizate de Ucraina și de aliații săi occidentali, ceea ce ar putea compromite informații sensibile despre tehnologia utilizată de Rusia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat și a căutat mâncare inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână
digi24.ro
image
O mamă a fost oprită la îmbarcare și a ratat vacanța în Grecia, deși avea pașaportul valabil. Greșeala care a costat-o scump
stirileprotv.ro
image
Efectul politicilor lui Bolojan. Inflația a înregistrat o nouă creștere-record, de aproape 11%. Ce produse și servicii s-au scumpit cel mai mult
gandul.ro
image
OANA GHEORGHIU și-a făcut ”autodenunțul” pe Facebook: ”Sunt vinovată”
mediafax.ro
image
A reziliat cu CFR Cluj, deși mai avea doi ani de contract! Exclusiv
fanatik.ro
image
Cât plătești dacă te prinde radarul cu 20, 30 sau 50 km/h peste limită. Tabelul complet al amenzilor și sancțiunilor din Codul Rutier
libertatea.ro
image
NATO, la cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană. Panică provocată de un avion de pasageri israelian
digi24.ro
image
Campionatul Mondial a început cu o mare gafă
gsp.ro
image
Salma Hayek a luat microfonul, la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale. Tot stadionul a izbucnit în urale
digisport.ro
image
SUA investighează apariția mesajului uriaș „8647” în Washington. 86 în argoul american înseamnă „elimină pe cineva”
click.ro
image
Ce se întâmplă dacă nu ai stagiul minim de cotizare pentru pensie
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Ţara din Europa în care oamenii îşi alimentează locuinţele cu electricitatea de la maşini
observatornews.ro
image
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
cancan.ro
image
Anunț-șoc al INS: Pensiile au scăzut cu 22 lei. De ce pensionarii din București iau 1.300 lei în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
prosport.ro
image
Toate motivele pentru care poți fi eliminat din Bacalaureat. Lista completă a situațiilor prevăzute de lege
playtech.ro
image
El este fotbalistul care a refuzat România ca să joace pentru Canada la Mondial, însă visul i s-a spulberat! De ce n-a fost convocat?
fanatik.ro
image
Fost consilier prezidențial: Unirea cu Republica Moldova, motivul disputei dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan
ziare.com
image
Shakira sau o sosie la deschiderea CM 2026? Experții au dat verdictul, după valul de reacții din social media
digisport.ro
image
S-a stins din viață fondatorul trupei „Celelalte Cuvinte”. Radu Manafu avea 67 de ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Adelinei Pestrițu. E într-un cartier exclusivist din Capitală. Vila e identică cu super casele vedetelor din America. Are inclusiv palmieri în curte / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Urmează scumpiri uriașe la energie, carburanți și alimente. INS: inflația ajunge la aproape 11%
mediaflux.ro
image
Dan Negru, la startul Mondialului: „FIFA a furat ideea lui Ceaușescu”
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
SUA investighează apariția mesajului uriaș „8647” în Washington. 86 în argoul american înseamnă „elimină pe cineva”
click.ro
image
Horoscop 12-18 iunie. Câștiguri și oportunități financiare pentru Tauri, Săgetătorii își pot schimba direcția vieții, proiecte promițătoare pentru Capricorni
click.ro
image
Andreea Ibacka, surprinsă într-o ipostază inedită după divorțul de Cabral: „Viața pe șantier”
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha a Thailandei, Profimedia (2) jpg
Vestea tragică a zilei! Prințesa a murit, la doar 47 de ani. Din 2022, a fost chinuită de boală
okmagazine.ro
Elizabeth Hurley, Billy Ray Cyrus foto Profimedia jpg
Era cât pe ce să moară înainte de-a se îndrăgosti de Elizabeth Hurley. Dragostea l-a salvat?
clickpentrufemei.ro
Stonehenge (foto: Pixabay)
Cum au transportat oamenii preistorici Piatra Altarului de la Stonehenge pe o distanță de sute de kilometri
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un aliment consumat în România la orice oră din zi ar putea crește riscul de cancer de sân cu 50%
image
SUA investighează apariția mesajului uriaș „8647” în Washington. 86 în argoul american înseamnă „elimină pe cineva”

OK! Magazine

image
Subjugat dependenței de femei, „Regele armăsar” a declanșat Revoluția sexuală, conducând societatea spre desfrâu

Click! Pentru femei

image
Era cât pe ce să moară înainte de-a se îndrăgosti de Elizabeth Hurley. Dragostea l-a salvat?

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!