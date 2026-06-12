search
Vineri, 12 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Horoscop sâmbătă, 13 iunie. Gemenii au parte de surprize în dragoste, iar Vărsătorii găsesc soluții financiare ingenioase

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Lorina, astrologul Click!, ştie ce aduce ziua de sâmbătă, 13 iunie, pentru fiecare dintre cele 12 semne zodiacale.

FOTO: arhivă
FOTO: arhivă

Berbec

Iubire - Un schimb de replici care începe într-o notă obișnuită poate scoate la iveală sentimente sau intenții neașteptate.

Sănătate - Vă recuperați energia mai ușor dacă reduceți agitația din jur și vă concentrați pe lucrurile esențiale.

Bani - Apare ocazia să corectați o alegere făcută în trecut. Folosiți informațiile pe care nu le aveați atunci.

Taur

Iubire - O persoană apropiată vă povestește ceva ce a ținut mult timp pentru sine. Gestul consolidează încrederea.

Sănătate - Nu subestimați efectele unei rutine bine organizate. Obiceiurile simple produc rezultate stabile.

Bani - Vă orientați către variante practice și evitați cheltuielile făcute doar pentru imagine. Alegerea e inspirată.

Gemeni

Iubire - Primiți o invitație într-un context în care nu vă așteptați să apară ceva interesant. Acceptați!

Sănătate - Petreceți mai puțin timp urmărind probleme care nu vă privesc direct. Mintea are nevoie de spațiu.

Bani - O discuție cu cineva experimentat oferă o idee care poate fi adaptată situației voastre.

Rac

Iubire - Cineva observă eforturile pe care le faceți fără să cereți recunoaștere. Aprecierea vine când aveți nevoie de ea.

Sănătate - Activitățile desfășurate într-un ritm constant vă ajută mai mult decât încercările de a recupera tot dintr-o dată.

Bani - Verificați detaliile unui plan înainte de a merge mai departe. Un amănunt poate schimba calculele.

Leu

Iubire - Ajungeți ușor la un acord atunci când renunțați la dorința de a avea ultimul cuvânt. Dialogul devine constructiv.

Sănătate - Corpul reacționează bine la disciplină și regularitate .Mențineți programul care funcționează deja pentru voi.

Bani - Un proiect secundar începe să atragă mai mult interes decât anticipați. Merită să îi acordați atenție.

Fecioară

Iubire - Descoperiți o latură necunoscută a unei persoane pe care credeați că o cunoașteți foarte bine. Surpriza este plăcută.

Sănătate - Ordinea din jurul vostru contribuie la o stare de calm și claritate. Faceți loc lucrurilor cu adevărat utile.

Bani - Rezolvați o situație practică fără costuri suplimentare, folosind resurse pe care le aveți deja la dispoziție.

Citiţi predicţiile complete aici.

* Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat și a căutat mâncare inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână
digi24.ro
image
Cum va arăta Guvernul Tomac. Lista miniștrilor propuși de premierul desemnat - surse
stirileprotv.ro
image
După PNL și USR anunță că nu votează Guvernul Tomac. Partidul înființat de Nicușor Dan merge pe mâna lui Ilie Bolojan
gandul.ro
image
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
mediafax.ro
image
Cât a costat de fapt transferul lui Anderson Ceara la FCSB. Gigi Becali a mai „tăiat” 15 la sută! Exclusiv
fanatik.ro
image
Elon Musk are peste 1 trilion de dolari. Iată de ce creierul uman nu poate înțelege această sumă uriașă
libertatea.ro
image
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase observate pe cer
digi24.ro
image
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
gsp.ro
image
S-a aflat! Cum s-au cunoscut Simona Halep și noul ei partener, cu 24 de ani mai în vârstă
digisport.ro
image
Tensiuni în Irlanda de Nord: 41 de români, ajutați de MAE pentru a reveni în țară după revoltele din Belfast
click.ro
image
Un sudor a primit niște acțiuni când a lucrat pentru SpaceX. Acum este pe cale să devină un om extrem de bogat
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Industria mamelor surogat, episodul II. Medicii, în reţeaua ilegală: "Îţi dau o fată de la Iaşi, are 18 ani"
observatornews.ro
image
El i-a ”nășit” pe Simona Halep și „Regele mezelurilor”?! E celebru și bogat! Povestea primelor întâlniri ascunse
cancan.ro
image
Parlamentarii au votat pentru creșterea unor pensii cu 200 lei. Care perioade vor deveni contributive?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai obraznică” jucătoare din WTA, apariție incendiară în costum de baie pe insula unde Simona Halep a fost pozată cu Dorin Mateiu
prosport.ro
image
Unde sunt cele mai ieftine apartamente din Europa. Topul orașelor care atrag tot mai mulți cumpărători
playtech.ro
image
Dronele FBI au ajuns în mâinile teroriștilor. Amenințare pentru Cupa Mondială: ”Chiar nu ne plac unele dintre echipe”
fanatik.ro
image
Zilele lui Sorin Grindeanu în fruntea social-democraților, numărate: „PSD este un partid care tolerează multe, dar nu pierderea accesului la resurse”
ziare.com
image
L-a făcut praf la TV pe Cristiano Ronaldo: "O rușine pentru fotbal! Mie mi-ar fi jenă"
digisport.ro
image
Bilete de la 129 de lei spre insulele din Grecia! Compania low-cost care lansează 10 rute de vară din România
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Adelinei Pestrițu. E într-un cartier exclusivist din Capitală. Vila e identică cu super casele vedetelor din America. Are inclusiv palmieri în curte / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
SUA ne lasă în pericol în fața atacurilor Rusiei! Decizia lui Trump privind Europa
mediaflux.ro
image
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
De câți ani este nevoie să muncești pentru un apartament cu 2 camere în Spania. Cetățenii au ajuns la disperare
click.ro
image
Horoscop sâmbătă, 13 iunie. Balanțele au o discuție sinceră care elimină o neînțelegere, iar Capricornii sunt apreciați de cei apropiați
click.ro
image
Reacția fostului soț al Simonei Halep, după vacanța acesteia din Mykonos cu „Regele Mezelurilor”. Toni Iuruc: „Să fie sănătoasă”
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha a Thailandei, Profimedia (2) jpg
Vestea tragică a zilei! Prințesa a murit, la doar 47 de ani. Din 2022, a fost chinuită de boală
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Stonehenge (foto: Pixabay)
Cum au transportat oamenii preistorici Piatra Altarului de la Stonehenge pe o distanță de sute de kilometri
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daniela Gyorfi, în lacrimi la absolvirea fiicei sale: „Sunt tristă!” Maria a terminat clasa a VIII-a și se pregătește de Evaluarea Națională
image
De câți ani este nevoie să muncești pentru un apartament cu 2 camere în Spania. Cetățenii au ajuns la disperare

OK! Magazine

image
Subjugat dependenței de femei, „Regele armăsar” a declanșat Revoluția sexuală, conducând societatea spre desfrâu

Click! Pentru femei

image
Ce actor american spune că nu și-a dorit niciodată să devină tată. „Nu sunt fanul copiilor!”

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!