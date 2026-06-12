Scandal pe tema urșilor. Activiştii de mediu îl acuză pe vicepremierul interimar Tanczos Barna că ignoră soluțiile reale

Activiştii contestă propunerea lui Tanczos Barna privind ursul brun și susține că statul a eșuat atât în protejarea oamenilor, cât și a speciei: „Problema României nu este că legea protejează prea mult ursul. Problema este că statul a protejat prea puţin oamenii şi prea puţin ursul”.

Agent Green a reacționat critic la declarațiile vicepremierului interimar Tanczos Barna privind necesitatea modificării legislației europene referitoare la ursul brun. Organizația de protecția mediului consideră că ideea eliminării speciei de pe lista animalelor protejate nu rezolvă cauzele conflictelor dintre oameni și urși, ci dimpotrivă perpetuează ignorarea măsurilor de prevenție recomandate de specialiști.

„Fii atent ce idee genială i-a mai trecut prin cap lui Tánczos Barna. După ce a petrecut ani întregi alimentând isteria anti-urs, blocând aplicarea Planului Naţional de Acţiune pentru Conservarea Ursului Brun şi promovând pedeapsa cu moartea drept soluţie universală, acum vrea scoaterea ursului brun de pe lista speciilor strict protejate din Uniunea Europeană”, a transmis vineri, 12 iunie, Agent Green într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Este fascinant acest idiot moral. Să nu credeți că îi pasă de oameni. Îi pasă exclusiv de vânătorii de trofee, care nu sunt oameni. Pe aceeași logică am putea cere și noi să i se retragă lui Tanczos Barna nu doar imunitatea parlamentară, dar și statutul de om. Să îl putem storci ca pe o căpușă sau țânțar fără consecințe legale căci este toxic și răspândește boli grave în societate.

Inițiativa lui nu are nicio logică. Ai un pacient cu febră. Refuzi tratamentul. Refuzi prevenția. Refuzi să elimini cauza bolii. După care te plângi că pacientul este tot bolnav și concluzionezi că trebuie împușcat termometrul.

De ani de zile, experții spun același lucru: conflictele dintre oameni și urși se reduc prin gestionarea deșeurilor, protejarea fermelor, garduri electrice, intervenții rapide, educație și identificarea exemplarelor cu adevărat problematice. Funcționează peste tot unde se aplică.

Dar toate acestea sunt complicate. Necesită creier rațional. Necesită muncă. Necesită administrație. Necesită competență.

Mult mai simplu este să declari război total unei specii. În logica aceasta, dacă există accidente rutiere, interzicem mașinile. Dacă există incendii, scoatem focul de pe lista fenomenelor naturale. Dacă există inundații, cerem Comisiei Europene să declasifice râurile.

Acum ni se spune că ursul trebuie să piardă protecția strictă deoarece există conflicte cu oamenii.

Dar tocmai pentru situațiile de conflict există derogări, intervenții și mecanisme legale deja prevăzute de legislația europeană. Problema României nu este că legea protejează prea mult ursul.

Problema României este că statul a protejat prea puțin oamenii și prea puțin ursul. A abandonat comunitățile locale. A abandonat prevenția. A abandonat educația. A abandonat aplicarea propriilor planuri.

Iar acum ni se cere să credem că vinovat este ursul?

În doar câțiva ani, una dintre cele mai spectaculoase specii ale Europei a fost transformată din simbol al naturii sălbatice într-un inamic public permanent.

Nu pentru că ursul s-a schimbat. Ci pentru că unii politicieni au descoperit că frica aduce mai multe voturi decât soluțiile. Și susținerea industriei vânătorii de trofee.

Ursul brun nu este problema României. Problema României este incapacitatea de a conviețui inteligent cu propria natură.

Iar când un politician îți spune că soluția este să reduci protecția unei specii după ce ani la rând ai refuzat să aplici măsurile care ar fi redus conflictele, nu privești un plan de conservare. Privești o încercare de a transforma un eșec administrativ într-o victorie politică”, a transmis organizaţia de mediu.

Reacția vine după ce ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat că România ar trebui să inițieze demersuri la nivelul Uniunii Europene pentru modificarea legislației privind ursul brun, invocând exemplul Germaniei, care a obținut schimbarea statutului de protecție pentru lup.