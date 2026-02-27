O asistentă în vârstă de 23 de ani din Constanța a murit la locul de muncă. Abia intrase în tură

O asistentă medicală de 23 de ani a murit, vineri dimineață, 27 februarie, la scurt timp după ce a intrat în tură la clinica unde lucra.

Asistenta lucra la clinica privată Euromaterna din Constanța și la ora 8.00 a intrat în tură. La scurt timp, însă, ei i s-a făcut rău și a murit.

Polițiștii au fost alertați despre nefericitul eveniment la ora 8.20 și, ajunși la fața locului, au constatat că e vorba despre o femeie de 23 de ani.

Trupul neînsuflețit a fost depus la Morga Cimitirului Central unde se va face autopsia, pentru a se stabili cauza decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal.