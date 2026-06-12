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Păcăleala mâncării stradale din Beijing: „mătușa cu pulpe de gâscă” a recunoscut ce vindea, de fapt. Mii de clienți furioși

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O vânzătoare ambulantă din Beijing este anchetată de autoritățile chineze după ce a recunoscut că popularele pulpe la grătar pe care le vinde de ani de zile sunt, de fapt, de rață, nu de gâscă. Femeia le-a comercializat la un preț de peste două ori mai mare, declanșând un scandal de amploare pe rețelele sociale din China.

Rață vândută drept gâscă la preț dublu, în China FOTO Shutterstock
Rață vândută drept gâscă la preț dublu, în China FOTO Shutterstock

Este vorba despre Chen Xiufeng, o figură cunoscută în mediul vânzătorilor de mâncare stradală, poreclită de clienți „Mătușa cu pulpe de gâscă”, celebră pentru standurile sale de grătar din capitala Chinei. Aceasta este vizată de o anchetă pentru „suspiciunea de inducere în eroare a consumatorilor”, scrie Le figaro.

Cazul a luat amploare în spațiul public după ce o clientă s-a plâns de gustul cărnii, iar vânzătoarea a recunoscut ulterior, pe rețelele de socializare, că a folosit de fapt carne de rață, nu de gâscă. „De acum înainte, voi spune clar acest lucru pentru toată lumea”, a scris Chen Xiufeng, declarație care a alimentat un val masiv de reacții în mediul online.

Pe platforma Weibo, milioane de utilizatori au comentat incidentul, mulți acuzând-o de publicitate înșelătoare și profituri obținute prin inducerea în eroare a clienților.

N-am mai văzut pe cineva atât de nerușinat”, a scris un internaut. 

Deși a devenit cunoscută în 2023 datorită cozilor lungi formate la tarabele sale din fața prestigioaselor universități Tsinghua și Peking, Chen Xiufeng are o experiență de peste 15 ani în vânzarea de mâncare stradală.

Potrivit presei locale, aceasta conduce o bucătărie industrială în Beijing.

Diferența de preț dintre cele două tipuri de carne este semnificativă, pulpele de gâscă fiind de peste două ori mai scumpă decât cele de rață.

Potrivit publicației citate, în fața acuzațiilor, Chen Xiufeng a explicat că a folosit rață de ani de zile din cauza dificultăților de aprovizionare cu carne de gâscă. Ea a insistat că nu ar fi avut intenția de a înșela clienții și a anunțat, ulterior, că a suspendat vânzările și cooperează cu autoritățile.

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