Stadionul din Toronto a fost gol la Ceremonia de Deschidere a CM de fotbal

Ceremonia de Deschidere a Campionatului Mondial din Canada s-a desfășurat pe stadionul BMO Field din Toronto, înaintea partidei dintre echipa țării gazdă și Bosnia. Spectatorii au umplut arena abia cu un sfert de oră înaintea fluierului de start.

Festivitatea a debutat cu 90 de minute înaintea orei de start, așa cum s-a întâmplat la Mexico City, vineri, 11 iunie, înaintea confruntării Mexic - Africa de Sud 2-0, dar și cum va fi La Los Angeles, în noaptea aceasta (vineri spre sâmbătă), la 3.30, înaintea confruntării SUA - Paraguay, care începe la ora 5.00.

Spectatorii au putut intra pe arena din Toronto patru ore înainte de începerea meciului. Cu toate acestea, nu foarte mulți dintre cei care au avut bilet au și urmărit ceremonia. Mai exact, în arenă au fost numeroase locuri libere. Jessie Reyez şi cântăreaţa palestiniană Elyanna au cântat, iar Michael Bublé a ținut capul de afiş al spectacolului de dinaintea meciului.

Nora Fatehi, Alanis Morissette, Alessia Cara, William Prince, DJ Sanjoy şi Vegedream s-au aflat și ei pe afișul unui spectacol pe care preşedintele FIFA, Gianni Infantino, l-a considerat ca fiind „o reflectare puternică a identităţii Canadei, un moment de mândrie, unitate și anticipare, în timp ce Canada își ocupă locul pe cea mai mare scenă a fotbalului”, a spus șeful Federației Internaționale de Fotbal Asociație, potrivit site-ului oficial.

Parada Steagurilor amintește de defilarea de la Jocurile Olimpice

Și pe stadionul din Toronto s-a desfășurat o paradă a steagurilor. Practic aceasta copiază defilarea delegațiilor participante la Jocurile Olimpice. Doar că în cazul CM de fotbal este vorba doar despre drapelele țărilor reprezentate în competiție.

Cu un sfert de oră înainte de startul meciului Canada - Bosnia Herțegovina, stadionul din Toronto s-a mai umplut. Michael Bublé, unul dintre cei mai importanți cântăreți canadieni, a susținut un scurt recital. A urmat un alt superstar, Alanis Morissette. Ea a interpretat imnul Canadei.

Alphonso Davies și Edin Dzeko rămân pe banca rezervelor

În grupul de jucători cu care Canada va aborda partida cu Bosnia Herțegovina se află mai mulți jucători actuali și foști din Ligue 1. Antrenorul canadian Jesse Marsch îi va folosi pe Derek Cornelius (Marseille), Ismaël Koné (Sassuolo, fost la Marseille și Rennes) și Jonathan David (Juventus, fost la Lille). Fundașul stânga al lui Bayern München, Alphonso Davies, se află pe bancă, indisponibil din cauza unei accidentări.

Bosniacii vor începe meciul cu doi fundași laterali care au jucat în urmă cu ani pentru Marseille: Sead Kolasinac (acum la Atalanta) și Amar Dedic (Benfica). În atac, antrenorul Serghei Barbarez a optat pentru jucătorul lui VfB Stuttgart, Ermedin Demirovic, în timp ce Edin Dzeko se va afla pe banca de rezerve.

Meciul a debutat la 22.00 (ora României).

Canada - Bosnia Herțegovina

TORONTO (12 iunie 2026) * Stadion: BMO Field * Arbitru: Facundo Tello

Canada (4-4-2): Crépeau - Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, Koné, Eustaquio (cap.), Millar - David, Oluwaseyi

Antrenor: Jesse Marsch

Bosnia Herțegovina (4-4-2): Vasilj - Dedic, Katic, Muhamerovic, Kolasinac (cap.) - Bajraktarevic, Basic, Tahirovic, Memic - Demirovic, Lukic

Antrenor: Serghei Barbarez.