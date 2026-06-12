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Pîslaru: 40% dintre români la vârsta activă nu lucrează - și cel mai greu abia urmează, când se pensionează decrețeii

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România se confruntă deja cu un deficit semnificativ de forță de muncă, însă adevăratul test va veni în perioada 2032-2034, când generația „decrețeilor” va ieși masiv la pensie, avertizează ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, precizând că rata de ocupare a forței de muncă este „o catastrofă”, cu aproape 40% dintre persoanele aflate la vârsta activă în afara pieței muncii.

Dragoș Pîslaru cu buzele strânse a neputință
Pîslaru: România are o rată de ocupare „catastrofală”. Foto Mediafax

Rata de ocupare a forței de muncă în România este o catastrofă, iar presiunea va crește după ce „decrețeii” se vor pensiona în perioada 2032-2034, consideră ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, care asigură și interimatul la Ministerul Muncii.

Rata de ocupare a forței de muncă în România este o catastrofă. Dacă vă uitați, la categoria de vârstă între 20 și 64 de ani, aceasta este de 69%. România speră să atingă 74,7% în 2030, față de ținta de 78% la nivelul UE. Dar nu există nicio mișcare anume în această direcție. (...) Asta înseamnă că aproape 40% dintre potențialii oameni de pe piața muncii nu sunt activi. Și dacă luăm în considerare migrația se creează tensiunea pe care o avem acum. Dacă privim din perspectiva ratei de ocupare a forței de muncă, pentru bărbați aceasta este de 78,2%, iar pentru femei de 59,5%. Există, așadar, un decalaj de gen de 18,7 puncte procentuale, unul dintre cele mai mari din Europa”, a spus Pîslaru la Conferința la nivel înalt privind abordarea deficitului și a excedentului de forță de muncă din Europa, de la București.

Acesta crede că problema deficitului de forță de muncă și de competențe nu este una sectorială și nici una pe termen scurt. El a precizat, în acest context, că presiunea va crește în perioada 2032-2034, când generația „decrețeilor” se va pensiona.

Nu există nicio modalitate ca această țară să evolueze fără a investi în capitalul uman. Și nu este vorba despre cheltuieli, ci despre investiții. Are beneficii. Și chiar acum, costul inacțiunii este de fapt uriaș. Și vom fi într-un punct fără întoarcere foarte curând, mai ales când se adaugă problema pensionării, unde o generație mare, numită generația decrețeilor, se va pensiona. Acest lucru se va întâmpla în 2032 și 2034. Și atunci presiunea va fi cu adevărat uriașă, deoarece vor exista mulți oameni care se vor îndrepta spre pensionare, iar piața muncii se va contracta și mai mult”, a mai afirmat Dragoș Pîslaru.

Potrivit ministrului, agenda în ceea ce privește deficitul de forță de muncă și de competențe din România nu este una foarte fericită.

„În România nu se înțelege pe deplin că există – ceea ce economiștii numesc – o capcană a veniturilor medii. O țară nu poate crește pe baza consumului și recupera decalajul mai mult decât un anumit nivel permis de productivitatea totală a țării. Și dacă vrem să depășim acest nivel, singurii doi factori acceptați de profesori și teoreticieni, pe de o parte, și de toate guvernele, pe de altă parte, sunt că trebuie să investești în două lucruri principale: capitalul uman, care include competențe, și inovația, care include modernizarea tehnologiei”, a remarcat Pîslaru.

El a adăugat că, în privința ocupării forței de muncă, există, într-adevăr, măsuri care utilizează oportunități, bani și proiecte finanțate de UE, dar nu și o politică consecventă, integrată, care să includă economia, finanțele, munca, educația, sănătatea și alte domenii relevante.

„Și, nu în ultimul rând, avem o problemă a sărăciei, care este foarte ridicată în România. Desigur, sărăcia, după cum știm, afectează complet piața muncii. Vorbesc aici despre sărăcia internă, cu o mare parte a populației active care încă rămâne, undeva la un milion, în jurul salariului minim. Și pentru asta salut lansarea Strategiei Europene Anti-Sărăcie”, a mai arătat Pîslaru.

Acesta consideră, totodată, că singura modalitate a României de a avansa este să nu se bazeze exclusiv pe fondurile UE, ci și pe bugetul național și pe investițiile din mediul privat.

„Alegerea României a fost să aibă aproximativ 21.000 de proiecte în PNRR. Acum avem un stoc de 8.000 de proiecte de coeziune, foarte mici, foarte dispersate, foarte dificil de gestionat. Singura modalitate a României de a avansa nu este doar concentrarea pe fondurile UE, ci este să privim fondurile europene ca fiind o treime din resurse, banii naționali o altă treime, iar sectorul privat cealaltă treime. Cu acest model «Trinitate» putem avea de fapt un buget de aproximativ 200 de miliarde de euro disponibil pentru perioada 2028-2034. Este singura modalitate de a avansa și prin care putem aborda cu adevărat probleme care nu sunt sectoriale, ci critice pentru dezvoltarea României”, a subliniat Pîslaru.

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