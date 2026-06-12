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Unde ajung banii din petrolul Venezuelei după căderea lui Nicolás Maduro

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La cinci luni după arestarea fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro, o întrebare continuă să alimenteze dezbaterile politice și economice: unde ajung veniturile uriașe generate de exporturile de petrol ale țării?

Nicholas Maduro, pictura stradala
Dezbateri privind destinația banilor proveniți din petrolul venezuelean.Foto: Profimedia

Administrația americană a prezentat înlăturarea liderului venezuelean, la începutul anului 2026, drept începutul unei noi etape pentru Venezuela, una caracterizată de transparență, stabilitate și relansare economică. Însă, potrivit unei analize publicate de NPR și bazate pe date furnizate de experți și organizații independente, traseul miliardelor de dolari provenite din petrol rămâne în mare parte necunoscut.

Economia continuă să se degradeze

În timp ce autoritățile americane susțin că gestionează resursele venezuelene în interesul populației, situația economică din țară nu oferă prea multe motive de optimism.

Moneda națională, bolivarul, continuă să se deprecieze, inflația este în creștere, iar accesul la dolari s-a redus drastic. Potrivit Reuters, cantitatea de valută disponibilă în economie este de aproximativ treisprezece ori mai mică decât la începutul anului 2025.

În același timp, activitatea economică încetinește, deși exporturile de petrol continuă să genereze sume considerabile. Consiliul pentru Relații Externe (Council on Foreign Relations) estimează că Venezuela a exportat petrol în valoare de aproximativ 8 miliarde de dolari în primele patru luni după arestarea lui Maduro.

Această discrepanță ridică o întrebare esențială: dacă banii există, de ce nu se văd efectele lor în economia venezueleană?

O lipsă aproape totală de transparență

Compania petrolieră de stat Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) nu a mai publicat date detaliate privind veniturile sale din 2016. Nici partea americană nu a oferit informații complete despre administrarea fondurilor rezultate din exporturi.

Sub presiunea Congresului, secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat transferul a aproximativ 500 de milioane de dolari către Venezuela și a dezvăluit că o parte din veniturile provenite din petrol sunt păstrate în Qatar.

Cum au ajuns acești bani în statul din Golf și care este statutul lor juridic rămâne însă neclar.

În pofida promisiunilor făcute de Casa Albă privind transparența procesului, nu au fost făcute publice informații detaliate despre contractele de vânzare a petrolului, identitatea cumpărătorilor, instituțiile financiare implicate sau volumul exact al fondurilor aflate sub controlul Statelor Unite.

Cine beneficiază de exporturile venezuelene?

Roxanna Vigil, expertă în cadrul Council on Foreign Relations, a analizat evoluția exporturilor de petrol după arestarea lui Maduro.

Pe baza datelor colectate din rapoarte economice și estimări ale pieței, inclusiv analize Bloomberg, aceasta susține că valoarea exporturilor aflate sub control american a crescut semnificativ într-un interval foarte scurt.

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Potrivit estimărilor sale, de la aproximativ 600 de milioane de dolari în ianuarie, valoarea exporturilor a ajuns la aproape 3,7 miliarde de dolari în aprilie.

Statele Unite au devenit principalul beneficiar al petrolului venezuelean, absorbind aproximativ 43% din exporturile țării.

Elitele vechi au rămas la putere

Deși arestarea lui Nicolás Maduro a fost prezentată drept un moment de ruptură în politica venezueleană, structurile de putere din jurul fostului lider au rămas în mare parte intacte.

Cu excepția lui Maduro, majoritatea membrilor guvernului și-au păstrat pozițiile sau influența.

Un exemplu este Delcy Rodríguez, una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale fostului președinte și fost vicepreședinte al Venezuelei, care asigură în prezent conducerea interimară a țării.

În mod surprinzător, președintele Donald Trump a elogiat activitatea acesteia, afirmând că face o „treabă excelentă”, declarație care a stârnit critici în rândul susținătorilor unei reforme profunde a sistemului politic venezuelean.

O oportunitate pe care Washingtonul nu pare să o folosească

Potrivit Roxannei Vigil, Statele Unite dispun astăzi de o influență fără precedent asupra Venezuelei.

În opinia sa, Washingtonul ar putea condiționa ridicarea unor sancțiuni și accesul la aproximativ 5 miliarde de dolari din fondurile Fondului Monetar Internațional de organizarea unor reforme democratice și de acordarea unor garanții politice concrete.

Până acum însă, astfel de condiții nu au fost impuse public.

Criticii administrației americane susțin că actuala situație oferă Washingtonului acces la resurse strategice importante – nu doar petrol, ci și aur și alte minerale valoroase – fără a exista presiuni reale pentru transformări politice rapide.

Temeri privind un blocaj de durată

În Venezuela, incertitudinea continuă să crească.

Mulți observatori se tem că țara riscă să intre într-o perioadă prelungită de stagnare politică, în care nici vechile structuri de putere nu dispar complet, dar nici reformele democratice promise nu se materializează.

În lipsa unor alegeri credibile și a unei reconstrucții instituționale profunde, există riscul ca Venezuela să rămână blocată într-un statut quo care nu oferă soluții pentru criza economică și socială ce afectează țara de mai bine de un deceniu.

Pentru moment, miliardele provenite din petrol continuă să circule printr-un sistem opac, iar întrebarea care preocupă milioane de venezueleni rămâne fără răspuns: cine controlează cu adevărat bogăția celei mai mari rezerve de petrol din lume?

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