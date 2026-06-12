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Adevărul despre ouă, dezvăluit de experți. Diferența dintre cele albe și cele maronii. Decizia luată de un mare lanț de supermarketuri

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Discuția despre diferențele dintre ouăle albe și cele care au coaja maronie a revenit în prim‑plan, după ce un mare lanț britanic de supermarketuri a anunțat că va comercializa exclusiv ouă albe.

Culoarea cojii nu influențează conținutul sau calitatea oului. FOTO Freepik
Culoarea cojii nu influențează conținutul sau calitatea oului. FOTO Freepik

Este vorba de retailerul Sainsbury’s, a cărui decizie a stârnit interes în rândul consumatorilor, mulți întrebându-se dacă există diferențe reale între cele două tipuri de ouă în ceea ce privește gustul, calitatea sau valoarea nutritivă, potrivit Express.co.uk.

Experții consultați de sursa citată  spun, în unanimitate că nu culoarea cojii influențează conținutul sau calitatea oului.

Diferența ține exclusiv de rasa găinii. „Ouăle albe provin de la găini albe, iar cele maro de la găini cu penaj închis”, explică producătorii și specialiștii din domeniu, insistând că gustul, modul de preparare și valorile nutriționale sunt aceleași.

Specialiștii mai arată că există o corelație între culoarea ouălor și trăsături fizice ale găinilor, cum ar fi penajul sau chiar culoarea lobilor urechii, însă aceste aspecte au doar un rol genetic și nu au vreo influență asupra calității produsului.

În privința valorii nutritive, experții spun că nu există diferențe semnificative între ouăle albe și cele maro. Ambele conțin cantități similare de proteine, vitamine și minerale, iar eventualele variații depind în principal de alimentația și condițiile de creștere ale găinilor, nu de culoarea cojii.

Sainsbury’s a invocat un impact mai redus asupra mediului

Decizia Sainsbury’s de a trece exclusiv la ouă albe are la bază însă considerente de mediu. Potrivit companiei, producția acestora generează cu aproximativ 12,7% mai puține emisii de carbon, întrucât găinile care le produc consumă mai puțină hrană pentru același număr de ouă.

În Marea Britanie, unde consumul anual este estimat la peste 14 miliarde de ouă, o astfel de reducere a emisiilor ar putea avea un impact semnificativ asupra amprentei de carbon a industriei.

Alegerea între ouă albe și maro ține mai degrabă de preferințe personale și de percepții formate în timp, întrucât diferențele reale dintre ele sunt, în esență, inexistente este concluzia specialiștilor.

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