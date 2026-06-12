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USR, piesa decisivă. Partidul nu va sprijini Guvernul Tomac. Anunțul lui Fritz: „Nu putem susține această soluție”

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Comitetul Politic al Uniunii Salvați România (USR) a decis vineri, 12 iunie, într-o ședință online, să nu susțină învestirea Guvernului condus de Eugen Tomac. Dominc Friz, liderul USR a explicat de ce partidul se poziționează astfel.

Președintele USR, Dominic Fritz. FOTO Facebook USR
Președintele USR, Dominic Fritz. FOTO Facebook USR

UPDATE 18.21. USR nu va sprijini Guvernul Tomac

„Nu putem susține această soluție”, a anunțat Dominic Fritz.

 Știrea inițială

Decizia finală va fi comunicată public de președintele USR, Dominic Fritz, care va transmite un mesaj video în direct pe pagina oficială de Facebook a formațiunii, imediat după încheierea reuniunii, potrivit unui anunț al Biroului de presă.

Baza partidului tinde să refuze sprijinirea Guvernului Tomac și își dorește ca USR să treacă în opoziție, acolo unde au anunțat și liberalii conduși de Ilie Bolojan că se vor retrage. Însă acest pas ar declanșa o ruptură de președintele Nicușor Dan.

Dacă USR decide în favoarea Guvernului Tomac, vor fi acuzați de trădare de propriii votanți pentru că se plasează de partea PSD și restul partidelor din această formulă. USR este piesa decisivă: votul lor poate bloca Cabinetul Tomac sau, din contră, poate strânge în jurul acestuia majoritatea de care are nevoie. 

Luni, după întâlnirea cu Tomac, liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că „USR vede cu dificultate susținerea unui guvern Tomac”, precizând că decizia finală urma să fie luată după consultări interne.

Liderul USR a susținut atunci că un guvern tehnocrat susținut de PSD ar avea o poziție slabă în încercarea de a continua reformele promovate de actuala coaliție și a reiterat că formațiunea preferă o formulă guvernamentală în care este reprezentată.

Discuțiile din interiorul partidului au loc pe fondul unei dinamici politice tensionate. În cursul zilei de joi, conducerea Partidului Național Liberal (PNL) a stabilit, în unanimitate, că nu va vota pentru susținerea Guvernului Tomac, complicând astfel calculele parlamentare.

Anterior, ministrul Apărării, Radu Miruță (USR) a precizat că Uniunea Salvați România intenționează să consulte atât liderii filialelor județene, cât și parlamentarii partidului înainte de a lua o decizie.

Acesta a subliniat că opiniile exprimate vor fi analizate și în contextul poziției exprimate de președintele Nicușor Dan, care susține varianta unui guvern condus de Eugen Tomac.

Rezultatul ședinței de vineri este considerat esențial pentru conturarea majorității parlamentare necesare învestirii noului Executiv.

Guvernul propus de Eugen Tomac pare să aibă şanse tot mai mici de a obţine sprijinul necesar, după declaraţiile principalilor lideri politici. Deocamdată, formaţiunile politice au trasat linii roşii clare, însă evită să spună ce formulă de guvernare ar susţine în continuare. Lista dificultăţilor se extinde, tot mai multe dintre persoanele vehiculate pentru funcţii ministeriale anunţând că refuză nominalizarea.

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