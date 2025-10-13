search
Chirurgul Marius Uscatu explică moartea tinerei mămici din Constanța: „Soții au dat cu tifla competenței medicilor”

0
0
Publicat:

Medicul chirurg Marius Uscatu pune moartea tinerei din Constanța pe seama „tictocurilor” și susține că refuzul cuplului de a accepta cezariana și histerectomia este doar rezultatul îndoctrinării programatice din ultimii 6 ani din zona suveranistă.

Mădălina a decedat după naștere. FOTO: Arhivă personală
Mădălina a decedat după naștere. FOTO: Arhivă personală

O polițistă în vârstă de 29 de ani a născut, zilele trecute, la o clinică privată din municipiul Constanţa. La scurt timp după naştere i s-a agravat starea: hemoragie masivă / complicaţii post-partum; 

Femeia, din Giurgiu, aştepta primul copil, obţinut prin fertilizare in vitro, după ani întregi de încercări. Marţi, s-a prezentat prima dată la maternitatea privată din Constanţa, având dureri şi contracţii. A născut un băieţel sănătos, însă la scurt timp starea ei s-a deteriorat brusc. Personalul clinicii a decis transferul la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

În pofida eforturilor medicilor de la spitalul judeţean, femeia a decedat la câteva ore după naştere. Din informațiile oficiale, a rezultat că s-a refuzat cezariana și apoi, după ce au apărut complicații, histerectomia, care ar fi putut să-i salveze viața. 

Efectul tictocurilor asupra românilor. Moartea tinerei de la Constanța, după ce ea și soțul au refuzat cezariana și histerectomia salvatoare, este doar rezultatul îndoctrinării programatice din ultimii 6 ani. Da, „suveraniștii” vă învață să refuzați cezariana și vaccinurile. Dar ei se tratează la Viena și sunt vaccinați cu schema completă anti-covid”, scrie medicul chirurg Marius Uscatu pe pagina sa de Facebook.

El a susținut că în timp ce președintele SUA, Donald Trump, tocmai s-a vaccinat anti-covid, după ce a tăiat fondurile pentru cercetare medicală în domeniul vaccinurilor. „Iar voi... voi muriți din cauza ignoranței, naivității și propagandei tictociste”, a completat el. 

 „Ne vin gravide care refuză montarea branulei, deși sunt în travaliu!”

„Credeți , domnule doctor ? Eu sper ! Dar sunt gtavide cu uter cicatricial, care nasc cu doula, acasă, în piscină! Sau... ne vin gravide .... foarte puține , ce-i drept, care refuză montarea branulei, deși sunt în travaliu! Cam pe aici ne aflăm, din păcate!” – a comentat, Lidia, cadru medical la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște.

Cunosc foarte bine aceste situații. Românii sunt extrem de îndoctrinați de propaganda tictocistă, refuzând manevre medicale banale, ce le-ar putea salva viața. Eu încerc de mulți ani să combat toate aceste gugumănii, dar îmi recunosc eșecul total în a explica noțiuni medicale de bază”, i-a răspuns medicul.

Teodora, care a susținut că este apropiată a familiei polițistei decedată, a replicat însă: „Nu a refuzat nimeni histerectomia. Haideți să nu mai credem chiar tot ce apare în presă.”

Marius Uscatul a precizat că în comunicatul Ministerului Sănătăţii se precizează acest refuz: „Atât Colegiul Medicilor din Constanța, cât și Direcția de Sănătate Publică verifică documentele medicale ale pacientei și procedurile urmate în timpul internării. Autoritățile încearcă să stabilească motivele pentru care femeia și soțul ei au refuzat, atât operația de cezariană, cât și histerectomia – intervenție chirurgicală de îndepărtare a uterului.”

„Atât pacienta, cât şi aparţinătorul refuză histerectomia de necesitate”

Medicul a citat și din comunicatul oficial al spitalului: „Starea pacientei continuă să se deterioreze. Uterul este în continuare aton cu toate că s-au încercat toate manevrele de oprire a sângerării, motiv pentru care se recomandă intervenţie chirurgicală de urgenţă (histerectomie de necesitate). Atât pacienta, cât şi aparţinătorul refuză intervenţia chirurgicală după ce le-au fost explicate riscurile la care se expun, inclusiv posibilitatea decesului, riscuri pe care atât pacienta, cât şi aparţinătorul şi le-au asumat prin semnătura”.

„Atât spitalul privat, cât și Ministerul Sănătăţii - România au precizat absolut același lucru: atât pacienta, cât şi aparţinătorul refuză histerectomia de necesitate. Unde există vreun dubiu? Poate vreun complot, vreo conspirație?” – a concluzionat el.

Adrian a intervenit în discuția de pe rețeaua de socializare, arătând că este o exagerare afirmația conform căreia din cauza TikTok nu au fost acceptate procedurile propuse de medici: „Nu se știe dacă tiktok-ul i a prostit, sau pur și simplu a vrut să spere că o să fie bine și o să mai poată da naștere și altui copil, din cate am înțeles a mai pierdut o sarcină și a făcut fiv, deci clar e cineva care își dorea copii și nu doar unul..... Acum e foarte important ce mesaj au transmis doctorii și dacă pacienta a înțeles cât e de grav. Iar nașterea naturală clar are beneficii in plus pt toată lumea, daca nu sunt complicații in sarcina și mama cu fostul sunt sănătoși, etc, dar la fel contează ce au spus medicii, acum e și moda in care toți recomanda cezariana, fara sa fie probleme...”

Trei mari clinici din București au recomandat cezariana

Marius Uscatu a replicat arătând că soții au trecut prin cel puțin 3 mai clinici cu mare experiență obstetricală din București, iar indicația a fost unanimă în favoarea cezarienei. „M-a afectat moartea pacientei, cauzată de ignoranță și propagandă tictocistă. Și nu uitați câți au murit prin refuzul vaccinării, doar pentru că li s-a împuiat capul pe tictocuri cu ivermectine și cu alte bazaconii...” Pacienta ar fi avut trombofilie și de aici recomandarea pentru cezariană, spune medicul.

„Soții au dat cu tifla competenței medicilor din 3 mari clinici obstetricale bucureștene. Ce "vină" aveau medicii din cele 3 clinici? Pe de altă parte, de ce să refuzi posibilitatea unor tratamente extrem de complexe, accesibile doar marilor clinici și să alegi o clinică mică, ce "privilegiază nașterile naturale". Daaaa, dar în pandemie 60% dintre români au ales toate gugumăniile de tipul ivermectinei, batjocorind eforturile specialiștilor de a explica logica vaccinului și a tratamentelor medicale competente...”, a mai precizat Uscatu.

Un alt internaut a pus pe seama deciziilor greșite a celor doi soți și presiunea situației de urgență: „În situații de urgență nu se pot lua chiar cele mai raționale decizii . Nu ține neapărat de tiktok ci de natura umană care caută să se protejeze sau se gândește ca pot exista și alte soluții .Nu e chiar ca la vaccin unde existau date și timp de reflecție suficient.”

Uscatu a precizat că în acest caz punctual soții respectivi au consultat 3 spitale mari de stat din Capitală, iar indicația a fost: categoric cezariană. „Dar ei au căutat în toată țara o clinică ce "încurajează nașterile naturale". Mai apoi, după refuzul inițial al cezarienei, au refuzat și histerectomia de necesitate. Se pare că motivele sunt de natură religioasă, iar aici propaganda de pe tictocuri are un efect binecunoscut.”

„Nu e vorba despre "urgență" aici, câtă vreme soții au umblat prin multe spitale cu experiență mare obstetricală. Iar decizia de refuz al cezarienei nu a fost una spontană, ci după o îndelungă "reflecție””, a mai precizat medicul.

„Eu zic ca pleacă de la neîncrederea în medici”

„Eu zic ca pleacă de la neîncrederea în medici și de la încrederea ca a tot auzit familiarul: medicii te sperie, medicii nu știu, nu e așa grav, etc. ce să vezi? Cu hemoragia nu ai o a doua șansă. Uneori se poate da un răgaz pentru o decizie, alteori nu. Eu sper ca acest caz să schimbe un pic și modul în care contractele sunt gândite, femeile să semneze de la început ce variantă aleg și e fix responsabilitatea lor”, a completat internautul.

Unul dintre cei care au comentat au susținut că în România, 6 din 10 femei nasc prin cezariană, de 4 ori mai mult față de recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății.

„Discuția este foarte delicată și are la bază unele aspecte medicale, dar mai ales considerente financiare. Unele țări occidentale super-dezvoltate descurajează cezarienele din motive eminamente financiare (economii la bugetul sănătății). În țara noastră procentajul enorm de cezariene se datorează reputației execrabile a spitalelor de stat (infecții nosocomiale etc). Eu pledez pentru dreptul femeii de a gestiona atât sarcina (avort), cât și nașterea, fără interferențe din partea statului sau a cultelor religioase”, a concluzionat medicul.

