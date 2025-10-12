Trump și retorica antivaccinistă. Liderul SUA tocmai a primit doze actualizate împotriva COVID și gripei sezoniere

Președinte american Donald Trump a fost vaccinat recent împotriva COVID-19 și gripei sezoniere, în cadrul unui control medical de rutină efectuat la Centrul Medical Militar Național Walter Reed. Informația a fost confirmată printr-un raport oficial publicat de medicul Casei Albe, Dr. Sean Barbabella, care a menționat că starea de sănătate a președintelui este „excepțională”, cu rezultate excelente la nivel cardiovascular, pulmonar, neurologic și metabolic.

Gestul vine într-un moment sensibil pentru politica de sănătate publică din Statele Unite, marcat de controverse legate de accesul la vaccinurile COVID-19. În timp ce secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru pozițiile sale sceptice față de vaccinare, a impus noi restricții privind eligibilitatea și distribuția dozelor de rapel, Donald Trump pare să se distanțeze clar de această abordare.

Trump își reafirmă sprijinul ferm pentru vaccinare

Prin acțiunile și declarațiile sale recente, președintele își reafirmă poziția pro-vaccin adoptată încă din timpul primului său mandat. El a fost arhitectul inițiativei „Operation Warp Speed”, care a permis dezvoltarea și distribuirea rapidă a primelor vaccinuri anti-COVID în 2020. În ciuda retoricii anti-vaccin din partea unor membri ai administrației sale, Trump a continuat să susțină în mod public eficiența vaccinurilor.

„Aceste vaccinuri funcționează. Pur și simplu funcționează. Nu sunt controversate. Cred că trebuie folosite. Altfel, unii oameni vor contracta boala și îi vor pune în pericol pe ceilalți”, a declarat Trump în această săptămână, într-un eveniment desfășurat la Casa Albă.

El a adăugat că mulți consideră vaccinurile anti-COVID „remarcabile”, alăturându-le altor vaccinuri esențiale, precum cel împotriva poliomielitei.

O diferență clară de abordare între Trump și Kennedy

În contrast, secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., a introdus ghiduri care limitează accesul la vaccinurile COVID-19, recomandându-le doar persoanelor peste 65 de ani și celor cu afecțiuni preexistente, și solicitând consult medical înainte de vaccinare pentru majoritatea populației. Kennedy, care în trecut a numit vaccinul anti-COVID „cel mai mortal vaccin creat vreodată”, a fost criticat dur în Congres, inclusiv de senatori republicani cu pregătire medicală.

Trump, în schimb, a evitat să adopte retorica anti-vaccin a secretarului său. Întrebat recent despre diferențele de opinie dintre el și Kennedy, președintele a răspuns că secretarul „are o perspectivă diferită” asupra sănătății publice, dar a reafirmat că sprijinul său pentru vaccinuri rămâne neschimbat.

Vaccinarea președintelui survine pe fondul unor tensiuni crescânde în cadrul administrației, generate de măsurile adoptate de Kennedy, printre care și reducerea finanțării cercetării pentru vaccinurile pe bază de tehnologie mRNA, în valoare de 500 de milioane de dolari. De asemenea, recent, Kennedy a concediat directoarea CDC, Susan Monarez, pe care el însuși o numise în funcție, după ce aceasta a refuzat să susțină în prealabil recomandările comisiei de experți în vaccinuri, comisie criticată pentru pozițiile anti-imunizare.

Cu toate acestea, Trump a ales să continue susținerea pentru dezvoltarea și administrarea vaccinurilor, chiar și în contextul presiunii politice interne. Mesajul său recent către producătorii de vaccinuri, cărora le-a cerut dovezi suplimentare privind eficacitatea serurilor, a fost urmat de răspunsuri din partea companiilor Pfizer, Moderna și Novavax, care au prezentat date privind reducerea semnificativă a mortalității în rândul populației vaccinate.