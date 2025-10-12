search
Duminică, 12 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Trump și retorica antivaccinistă. Liderul SUA tocmai a primit doze actualizate împotriva COVID și gripei sezoniere

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președinte american Donald Trump a fost vaccinat recent împotriva COVID-19 și gripei sezoniere, în cadrul unui control medical de rutină efectuat la Centrul Medical Militar Național Walter Reed. Informația a fost confirmată printr-un raport oficial publicat de medicul Casei Albe, Dr. Sean Barbabella, care a menționat că starea de sănătate a președintelui este „excepțională”, cu rezultate excelente la nivel cardiovascular, pulmonar, neurologic și metabolic.

Președintele SUA, Donald Trump/ FOTOEPA/EFE
Președintele SUA, Donald Trump/ FOTOEPA/EFE

Gestul vine într-un moment sensibil pentru politica de sănătate publică din Statele Unite, marcat de controverse legate de accesul la vaccinurile COVID-19. În timp ce secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru pozițiile sale sceptice față de vaccinare, a impus noi restricții privind eligibilitatea și distribuția dozelor de rapel, Donald Trump pare să se distanțeze clar de această abordare.

Trump își reafirmă sprijinul ferm pentru vaccinare

Prin acțiunile și declarațiile sale recente, președintele își reafirmă poziția pro-vaccin adoptată încă din timpul primului său mandat. El a fost arhitectul inițiativei „Operation Warp Speed”, care a permis dezvoltarea și distribuirea rapidă a primelor vaccinuri anti-COVID în 2020. În ciuda retoricii anti-vaccin din partea unor membri ai administrației sale, Trump a continuat să susțină în mod public eficiența vaccinurilor.

„Aceste vaccinuri funcționează. Pur și simplu funcționează. Nu sunt controversate. Cred că trebuie folosite. Altfel, unii oameni vor contracta boala și îi vor pune în pericol pe ceilalți”, a declarat Trump în această săptămână, într-un eveniment desfășurat la Casa Albă.

El a adăugat că mulți consideră vaccinurile anti-COVID „remarcabile”, alăturându-le altor vaccinuri esențiale, precum cel împotriva poliomielitei.

O diferență clară de abordare între Trump și Kennedy

În contrast, secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., a introdus ghiduri care limitează accesul la vaccinurile COVID-19, recomandându-le doar persoanelor peste 65 de ani și celor cu afecțiuni preexistente, și solicitând consult medical înainte de vaccinare pentru majoritatea populației. Kennedy, care în trecut a numit vaccinul anti-COVID „cel mai mortal vaccin creat vreodată”, a fost criticat dur în Congres, inclusiv de senatori republicani cu pregătire medicală.

Trump, în schimb, a evitat să adopte retorica anti-vaccin a secretarului său. Întrebat recent despre diferențele de opinie dintre el și Kennedy, președintele a răspuns că secretarul „are o perspectivă diferită” asupra sănătății publice, dar a reafirmat că sprijinul său pentru vaccinuri rămâne neschimbat.

Vaccinarea președintelui survine pe fondul unor tensiuni crescânde în cadrul administrației, generate de măsurile adoptate de Kennedy, printre care și reducerea finanțării cercetării pentru vaccinurile pe bază de tehnologie mRNA, în valoare de 500 de milioane de dolari. De asemenea, recent, Kennedy a concediat directoarea CDC, Susan Monarez, pe care el însuși o numise în funcție, după ce aceasta a refuzat să susțină în prealabil recomandările comisiei de experți în vaccinuri, comisie criticată pentru pozițiile anti-imunizare.

Cu toate acestea, Trump a ales să continue susținerea pentru dezvoltarea și administrarea vaccinurilor, chiar și în contextul presiunii politice interne. Mesajul său recent către producătorii de vaccinuri, cărora le-a cerut dovezi suplimentare privind eficacitatea serurilor, a fost urmat de răspunsuri din partea companiilor Pfizer, Moderna și Novavax, care au prezentat date privind reducerea semnificativă a mortalității în rândul populației vaccinate.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
digi24.ro
image
Summit pentru pace în Fâșia Gaza, organizat în Egipt, în prezența lui Trump. Eliberarea ostaticilor începe luni dimineață
stirileprotv.ro
image
Sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași a depășit toate granițele. Cum a ajuns ocrotitoarea Moldovei să fie sărbătorită și în Tanzania, unde zeci de mii de africani s-au botezat ortodocși
gandul.ro
image
Agitație în apropierea bazei FCSB din Berceni: zeci de mașini și motociclete, posibile curse ilegale. Poliția a intervenit
mediafax.ro
image
Ce i-a făcut Klaus Iohannis lui Ion Țiriac, surpriza neplăcută care l-a enervat pe miliardarul român: ”Dar voi, proștilor și incompetenților…”
fanatik.ro
image
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
libertatea.ro
image
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
digi24.ro
image
„Ceva de speriat” » HAOS total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
gsp.ro
image
"Hoția secolului" în preliminarii: trei roșii în câteva secunde! N-au mai suportat și au "sărit" la arbitru
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
antena3.ro
image
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiune a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani
observatornews.ro
image
Pe ce dată este finala Asia Express 2025, de fapt. Decizia fără precedent luată de Antena 1
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Cum îți dai seama că tastatura bancomatului este falsă și cum verifici dacă ATM-ul a fost modificat
playtech.ro
image
Aparatul ”minune”, care costă 5.000 de euro, pe care soția lui Florinel Coman l-a luat cu ea tocmai în Qatar. ”Cea mai pură și benefică formă pentru organism”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Nu vor uita niciodată!". Ce s-a întâmplat când fotbaliștii Austriei au ajuns la hotelul din București
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
A murit Diane Keaton! Actrița din „Tatăl miresei” şi „Clubul mireselor părăsite” s-a stins la 79 de ani
kanald.ro
image
Cel mai lung tunel subacvatic din lume se sapă la 400 de metri sub mare, pe 27 de kilometri. De ce
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Vârsta de pensionare creşte la 67 de ani şi 3 luni din 2027
romaniatv.net
image
Rețeta de plăcintă care a dat internetul peste cap! Nu o să îți vină să crezi ce rapid se face!
mediaflux.ro
image
„Ceva de speriat” » HAOS total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”
click.ro
image
Insula în formă de inimă care a captivat atenția vedetelor internaționale. Este unică în lume și se află aproape de România
click.ro
image
Declarația emoționantă a lui Cristi Brancu, după moartea Marinelei Chelaru: „O dată pe an, îi făceam o surpriză. Un suflețel de aur, chinuit de suferință”
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Maria Antoaneta, regina exceselor jpeg
Maria Antoaneta, regina exceselor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!” Când va fi înmormântată fosta membră a grupului Vouă
image
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”

OK! Magazine

image
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc

Click! Pentru femei

image
Ce te așteaptă până pe 23 octombrie? Pluto își reia mersul direct și schimbă jocul pentru toate zodiile

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică