Cum arată Crăciunul în familia lui Sorin Bontea. Ce gătește celebrul bucătar acasă

După finala MasterChef România 2025, Sorin Bontea a vorbit despre cum arată sărbătorile de iarnă în familia sa. Celebrul bucătar a dezvăluit cine se ocupă de gătit de Crăciun și ce preparate tradiționale se regăsesc pe masa lor, subliniind că, în ciuda experienței sale culinare, preferă lucrurile simple și atmosfera de acasă.

Sorin Bontea spune că, în majoritatea anilor, a ales să își petreacă Crăciunul acasă, alături de cei dragi. „Ce fac de Crăciun? Stau acasă! Cam în majoritatea anilor am stat acasă de Crăciun. Ne-am mai plimbat de Revelion. Dar de Crăciun cam stau acasă, în principiu. Îmi place să-mi petrec Crăciunul cu familia, cu soția, vin copiii…”, a declarat juratul MasterChef pentru Libertatea.

În bucătărie, rolurile sunt clar împărțite. Soția sa este responsabilă de sarmale, despre care Bontea spune fără ezitare că sunt cele mai bune. „Soția mea face cele mai bune sarmale! O ajut. Eu fac piftia, ea face sarmalele. Eu o mai ajut la tocat carnea. Dar ce înseamnă împachetat, ea face. La mămăligă… tot ea! Sau o să mâncăm cu pâine, că nu prea mănânc mămăligă eu”, a explicat el.

Chef-ul spune că nici cozonacul nu lipsește de pe masă, iar de această dată el este responsabil. „Și cozonacul îl fac eu. Ciorba o facem amândoi. Ea se ocupă mai mult, eu doar îi dau gust, așa. O facem cu zeamă de varză! Mie îmi place ciorba, am crescut cu ea, n-am ce să fac! Sunt ciorbar, așa cum s-ar zice”.

Sarmalele, vedetele mesei de sărbătoare

Întrebat dacă există un preparat special pentru Crăciun sau Revelion, Sorin Bontea a spus că sarmalele sunt preferatele întregii familii. „Sarmalele! Și nu glumesc. La noi în familie, sarmale se fac de două ori, maximum de trei ori pe an. Atât! Că atâta e varza la noi, atâta ține. Eu pun varză acasă, în butoi. Îmi pun murături… Noi asta mâncăm, nimic special”, a explicat el.

De Revelion, lucrurile rămân la fel de simple și tradiționale. „Și de Revelion, salată de boeuf. Ca toată lumea! Cam asta e mâncarea. Noi așa plecam de Revelion, cu platoul cu salată de boeuf la noi. Că pe vremuri așa era, așa te duceai. Revelionul câteodată îl facem acasă, câteodată nu, depinde. Adică nu e obligatoriu să nu stai acasă”, a încheiat Sorin Bontea.

Pentru juratul MasterChef, sărbătorile nu înseamnă meniuri sofisticate, ci timp petrecut în familie și mâncare gătită simplu, „ca la toată lumea”.