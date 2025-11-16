Ce legătură are tiroida cu colesterolul și bolile de inimă. Explicațiile medicului

Prea mult colesterol înseamnă risc crescut de infarct și accident vascular cerebral, o realitate de care din ce în ce mai mulți pacienți sunt conștienți. Se cunosc în schimb mai puține despre legătura dintre colesterolul „rău” și bolile tiroidei. Tratamentul pentru tiroidă poate normaliza nivelul colesterolului sau poate pune în evidență o dislipidemie.

Medicul endocrinolog Ruxandra Dobrescu explică pe contul său de socializare, într-o serie de postări dedicate acestui subiect, ce este colesterolul și de ce ne interesează să îl menținem în valori care să nu ne pună sănătate în pericol, dar și care este legătura cu bolile tiroidei.

„Colesterolul este un tip de grăsime de care organismul nostru are nevoie pentru a sintetiza diverse substanțe care îi sunt utile pentru buna funcționare – de exemplu, unii hormoni: cortizolul, estradiolul și testosteronul. Problemele apar când avem prea mult colesterol! Persoanele cu hipercolesterolemie au un risc mai mare de infarct și accident vascular cerebral, pentru că acest colesterol în exces se depune pe vasele de sânge, acestea se îngustează și devin atât de gâtuite încât nu mai ajunge sânge suficient la inimă și la creier. Așa apar infarctul și accidentul vascular cerebral – când încep să moară celulele inimii și ale creierului”, explică dr. Ruxandra Dobrescu.

O parte a colesterolului vine din ce mâncăm, o altă parte este sintetizat în ficat, iar dacă acesta este în parametri optimi aflăm prin analize de sânge care măsoară colesterolul și fracțiunile lui, HDL și LDL și trigliceridele.

„LDL colesterolul, sau colesterolul “rău”, este periculos când este prea mare, pentru că predispune la apariția bolii cardiace ischemice și a accidentului vascular. HDL colesterolul, sau colesterolul “bun” e bine să fie mare, pentru că el are un rol protector. Trigliceridele – nici ele nu e bine să fie prea mari, pentru că în exces și ele duc la probleme de sănătate”, explică în continuare medicul.

Valorile optime ale LDL, HDL și trigliceride

Pentru o persoană sănătoasă, fără probleme cu inima, precizează dr. Dobrescu, colesterolul total ar trebui să fie mai mic de 200 mg/dl, LDL colesterolul sub 130 mg/dl (și mult mai mic la persoanele cardiace, diabetice, etc.), iar trigliceridele sub 150 mg/dl.

„Atenție! În afară de colesterolul mare, mai sunt și alți factori de risc pentru boli de inimă pe care trebuie să îi avem în vedere, de exemplu fumatul, hipertensiunea arterială, diabetul zaharat dar și terenul genetic”, mai atenționează endocrinologul.

Medicul explică în continuare care este legătura între tiroidă, colesterol și boala cardiacă ischemică.

Hormonii tiroidieni sunt esențiali pentru buna funcționare a metabolismelor în general, inclusiv a metabolismului colesterolului, arată medicul. La persoanele cu hipotiroidism, adică cu un deficit de hormoni tiroidieni, colesterolul este în general mare, mai ales colesterolul „rău”, dar și trigliceridele, uneori. „Un hipotiroidism netratat contribuie în timp la ateroscleroză (adică la depunerea colesterolului pe vasele de sânge), ceea ce duce, cum spuneam ieri, la boala cardiacă ischemică, risc de infarct și de accident vascular”, avertizează dr. Ruxandra Dobrescu.

Un colesterol ridicat poate fi explicat printr-un stil de viață defectuos, o alimentație nesănătoasă, dar și un teren genetic predispozant. Este, însă, important să verificăm și tiroida.

„Când începem să tratăm hipotiroidismul cu hormoni tiroidieni (Euthyrox sau Accu-thyrox) va mai scădea și colesterolul. Uneori scăderea este atât de importantă că nu va mai fi nevoie de tratament pentru colesterol. Alteori, colesterolul va mai scădea cu tratamentul pentru tiroidă, dar va rămâne încă mare, caz în care va trebui să adăugăm la tratament și medicamente pentru colesterol (statine)”, arată medicul. La persoanele cu hipertiroidism, în schimb, se întâmplă exact invers, excesul de hormoni tiroidieni ducând la un nivel mai mic de colesterol în sânge, care revine apoi la normal în urma tratamentului pentru hipertiroidism. Asta nu înseamnă, subliniază medicul, că a crescut colesterolul din cauza tratamentului cu Thyrozol, ci că hipertiroidia ascundea, de fapt, un colesterol mare, devenit în acest context evident.

Scăderea colesterolului se face corectând cauza problemei

Obiectivul de a scădea nivelul colesterolului până la valori optime va fi atins corectând cauza problemei, explică medicul endocrinolog Ruxandra Dobrescu.

„De exemplu, dacă cauza principală a excesului de colesterol o reprezintă un stil de viață haotic și o alimentație brambura, cel mai important lucru pe care putem să îl facem este să ne punem ordine în viață. Să începem să mâncăm sănătos, să facem sport și să dăm jos kilogramele în exces – și va scădea și LDL colesterolul, sau colesterolul rău.

Dacă identificăm un deficit de hormoni tiroidieni, adică un hipotiroidism, începem tratamentul, nu mai stăm! Cu cât întârziem mai mult, cu atât riscăm să acumulăm complicații”, își sfătuiește medicul pacienții.

Când la mijloc sunt cauze care nu pot fi corectate, cum este cazul dislipidemiilor familiale, obiectivul rămâne controlarea efectelor, respectiv a nivelului lipidelor, pentru a nu se ajunge la complicații, iar asta se poate realiza cu ajutorul medicamentelor pentru scăderea colesterolului și a trigliceridelor.

„De multe ori, aceste cauze se suprapun și este important să lucrăm pe mai multe planuri ca să încercăm să le corectăm! Adică ne luăm pastilele DAR avem grijă și ce mâncăm!

Și primul pas este să înlocuim grăsimile „rele” din alimente cu unele mai sănătoase! Ce înseamnă asta? Adică înlocuim carnea grasă de porc cu variante mai slabe sau cu grăsimi de calitate mai bună – de exemplu vită sau pește. Înlocuim prăjelile cu grătare sau cu mâncare gătită la abur. Înlocuim brânzeturile grase fermentate cu brânzeturi proaspete care conțin mai puține grăsimi. Și o lăsăm mai ușor cu untul, smântâna grasă, frișca. Avem multe surse bune de grăsimi vegetale, cum sunt uleiul de măsline, avocado și nucile”, este sfatul medicului.

Dacă nu reușim să înțelegem singuri unde este greșeala în alimentație, este potrivit să apelăm la un medic nutriționist, mai arată medicul.