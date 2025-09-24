Condiment contaminat cu pesticide, retras de la vânzare din magazine

Compania Kamis Condimente SRL și mai multe supermarketuri și hipermarketuri efectuează rechemarea produsului „Kamis cuișoare” în urma unei alerte privind detectatarea unor niveluri neconforme dintr-un pesticid.

„Motivul retragerii: au fost detectate niveluri neconforme ale unui compus chimic folosit în scopuri fitosanitare numit - clorpirifos. Persoanele care au achizitionat acest produs sunt rugate sa nu il consume, ci sa il returneze la Serviciul Clienti din magazinul Auchan de unde l-au cumparat. Vor primi inapoi contravaloarea produsului. Prezentarea bonului fiscal nu este necesara”, se arată pe pagina Autoritatății Naționale Sanitar - Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), într-un anunț postat de Auchan.

Este afectat lotul 0002791365 cu data de expirare 17/02/28. Detalii, AICI.

Din același motiv, Carrefour, Kaufland, Mega Image, Profi și Selgros efectuează și ele rechemarea aceluiași sortiment - Kamis cuișoare - produs Compania Kamis Condimente SRL,

Compania producătoare a depistat substanța în cadrul unui control de rutină și a informat magazinele cu privire la detectarea nivelurilor neconforme de clorpirifos iar toate rețelele de retail au inițiat retragerea de la vânzare și rechemarea produsului de la clienți.

„Am fost informați de către KAMIS Condimente SRL că își recheamă produsul Kamis plic cuișoare de 10g, deoarece au fost detectate niveluri neconforme ale unui compus chimic folosit în scopuri fitosanitare numit clorpirifos. Siguranța consumatorilor noștri este prioritatea noastră principală, motiv pentru care am decis să luăm această măsură. Pentru a vă rambursa complet valoarea produsului achiziționat din acest lot, vă rugăm să aduceți produsul înapoi în magazin. Nu este necesar să aveți chitanța/ bonul fiscal. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne scrieți la adresa de email:+ contact_Romania@ro.mccormick.com, iar un reprezentant va reveni cu informații. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient cauzat”, transmite și Selgros, pe pagina ANSVSA

Ce este clorpirifosul și ce reacții dă dacă ajunge în organism?

Clorpirifosul este un insecticid organofosforic utilizat pe scară largă în agricultură și în combaterea dăunătorilor domestici. A fost dezvoltat în anii 1960 de compania Dow Chemical sub denumirile comerciale Lorsban și Dursban.

Este insolubil în apă, dar solubil în solvenți organici.

Este uitilizat în agricultură (protejează culturile de porumb, orez, citrice, bumbac, soia, legume și pomi fructiferi de insecte dăunătoare (afide, omizi, căpușe, tripsi etc.), zootehnie: (controlul paraziților externi la animale) locuințe (eliminarea gândacilor, puricilor și termitelor), dar și în industria alimentară (aerosoli pentru controlul microorganismelor patogene).

Clorpirifosul acționează prin inhibarea enzimei acetilcolinesterază, esențială pentru transmiterea impulsurilor nervoase (de aceea, este eficient împotriva insectelor, dar poate fi toxic pentru oameni și animale), potrivit ro.warbletoncouncil.org.

La om poate da, prin inhalare, ingestie, contact cu pielea, simptome de tulburări neurologice, greață, amețeli, convulsii.