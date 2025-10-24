Plătim asigurări de sănătate enorme, ba mai scoatem și bani în plus din buzunar. Cât cheltuim anual pentru servicii medicale suplimentare

Românii sunt printre europenii care scot cel mai mult din buzunar pentru serviciile medicale, raportat la veniturile încasate lunar, o situație care are ca efect amânarea sau evitarea consulturilor.

Potrivit rapoartelor Eurostat, în medie, o familie din Europa plătește direct între 14 și 15% din costurile medicale.

Cele mai mici procente de plăți directe se înregistrează în Luxemburg (8,5%), Franța (8,9%) și Croația (9,4%). Și statele nordice au nivelul cheltuielilor directe sub medie: Suedia (13,4%), Danemarca (13,9%) și Norvegia (14,1%).



Dintre țările cu sisteme de sănătate dezvoltate, Spania are o pondere de 20,9%, iar Italia , 22,3%.

În România, pacienții ajung să plătească până la 23%. În medie, un român cheltuie 223 de euro pe an pentru investigații medicale, în afara contribuției la sănătate, arată sursa citată.

Banii colectați din CASS acoperă mai puțin de jumătate din cheltuielile totale ale sistemului

Un studiu realizat de Academia de Studii Economice arată că banii colectați din contribuția la asigurările sociale de sănătate acoperă mai puțin de jumătate din cheltuielile totale ale sistemului într-un an, în ciuda faptului că bugetul a crescut cu 40%.

„Cea mai mare componentă a cheltuielilor fondului sunt serviciile spitalicești, cu 46% din total, 32 de miliarde de lei în 2024, și urmează medicamentele cu 33% din fond, 21 de miliarde lei în 2024. Fondul azi, în 2025, mai mult finanțează salarii în spitalele publice decât cumpără servicii pentru asigurați”, a explicat pentru ProTV Radu Comșa, consultant în politici de sănătate:

România rămâne țara UE cu cele mai multe categorii sociale scutite de plata contribuției la sănătate. Schimbările legislative din ultimele luni au redus numărul acestora, dar banii colectați nu acoperă nevoia mare de servicii medicale, arată sursa citată.