Afecțiunea care poate determina orbirea în câteva săptămâni sau chiar zile. Pacientul nu realizează inițial ce se întâmplă

Bolile retinei, o problemă semnificativă de sănătate la nivel global, pot fi prevenite sau tratate dacă se intervine timpuriu. O astfel de afecțiune poate determina chiar orbirea în câteva săptămâni sau zile, iar pacientul poate să nu realizeze inițial ce i se întâmplă.

Înaintarea în vârstă sau o afecțiune de care foarte multe persoane suferă predispun la dezvoltarea unor boli grave ale retinei, care pot ajunge până la orbire. Aceste afecțiuni, detectate și tratate timpuriu, pot amâna efectele grave în până la 90% din cazuri. Pacienții trebuie să știe pentru asta cât de important este controlul anual la oftalmolog.

Aproximativ un miliard de oameni la nivel mondial au afecțiuni ale vederii care ar fi putut fi prevenite prin diagnosticare timpurie sau care nu au fost încă diagnosticate sau tratate, arată statisticile europene.

Conform Atlasului Vederii al Agenției Internaționale pentru Prevenirea Orbirii (IAPB), aproximativ 6% din populația României este afectată de o formă de deficiență de vedere, inclusiv ușoară, moderată-spre severă și orbire. Compania globală Bayer a atras atenția, de Ziua Mondială a Vederii, marcată anual în a doua joi din octombrie, asupra importanței diagnosticării timpurii și a examinărilor oftalmologice regulate, pentru a preveni afectarea severă a vederii.

Diabeticii, risc crescut de a dezvolta boli care pot duce la orbire

Persoanele diagnosticate cu diabet au un risc cu mult mai mare de a-și pierde vederea decât persoanele care nu suferă de această afecțiune. Retinopatia diabetică, specifică acestei categorii de pacienți, alături de Edemul Macular Diabetic (DME), se numără printre principalele cauze de orbire la adulții de vârstă activă din întreaga lume. Pentru a controla acest risc, atât Organizația Mondială a Sănătății, cât și Agenția Internațională pentru Prevenirea Orbirii recomandă examene oculare anuale cu dilatarea pupilei pentru toate persoanele cu diabet, chiar dacă nu sunt prezente simptome. De ce? Pentru că detectarea și tratamentul timpuriu pot preveni sau întârzia orbirea în până la 90% din cazuri.

„În ciuda acestor recomandări, doar aproximativ jumătate din persoanele cu risc crescut de pierdere a vederii beneficiază de îngrijire oftalmologică regulată în fiecare an”, atrag atenția reprezentanții Bayer.

Degenerescența Maculară Legată de Vârstă, forma neovasculară (DMLVn) este o altă afecțiune gravă, care poate determina orbirea. Aceasta este specifică persoanelor în vârstă, însă și în acest caz se poate interveni și prin tratament adecvat se poate întârzia progresul bolii. Ce au în comunaceste boli este că progresează în tăcere, adesea fără simptome viizibile, până când intervine pierderea semnificativă, și uneori ireversibilă, a vederii.

Două sunt măsurile care pot preveni sau încetini progresia bolii: diagnosticarea timpurie care permite intervenția promptă și respectarea strictă a tratamentelor prescrise. Aderența la tratament, arată specialiștii, îmbunătățește cu 40% conservarea vederii, comparativ cu o aderență scăzută.

Ce simptome are Edemul Macular Diabetic (EMD)

În România, aproximativ 1,5 milioane de adulți sunt diagnosticați cu diabet, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din populația cu vârsta între 20-79 de ani. În cazul acestei categorii de pacienți riscul de a dezvolta o boală a retinei cum este retinopatia diabetică este de aproximativ 40%.

Edemul Macular Diabetic este o complicație severă a acestei retinopatii diabetice. Boala se manifestă cu vedere încețoșată, „musculițe" în câmpul vizual, dificultate în perceperea culorilor, pete întunecate și vedere distorsionată. „Cercetările arată că aproximativ 7% dintre persoanele cu diabet vor dezvolta Edem Macular Diabetic, iar această afecțiune poate avea un impact semnificativ asupra activităților zilnice, inclusiv cititul și condusul auto”, arată sursa citată.

Dintre pacienții diagnosticați cu diabet, mai puțin de o treime efectuează însă examinări oculare regulate, deși acestea sunt deosebit de importante pentru diagnosticarea timpurie și tratament.

Boala bătrâneții care te poate lăsa fără vedere

Degenerescența Maculară Legată de Vârstă (AMD), o altă boală gravă a retinei, este principala cauză a pierderii vederii la persoanele de peste 60 de ani din țările dezvoltate. Boala deteriorează macula – partea centrală a retinei responsabilă pentru vederea clară, directă, de care avem nevoie pentru citit, recunoașterea fețelor și condus.

Există două forme de boală - Degenerescența Maculară Legată de Vârstă uscată și Degenerescența Maculară Legată de Vârstă umedă – care progresează diferit.

Astfel, în timp ce Degenerescența Maculară Legată de Vârstă uscată progresează lent, Degenerescența Maculară Legată de Vârstă umedă (numită și Degenerescența Maculară Legată de Vârstă forma neovasculară) poate cauza pierderea rapidă a vederii dacă nu este tratată prompt, atrag atenția specialiștii. Incidența acestei forme de boală este de 10-15% din toate cazurile, dar ea este responsabilă pentru aproximativ 90% din pierderile severe de vedere.

„Apare când corpul încearcă să creeze noi vase de sânge sub retină, pentru a furniza mai mult oxigen și nutrienți ochiului. Acest proces se numește "neovascularizare", "neo" însemnând nou și "vascular" referindu-se la vasele de sânge. Din păcate, aceste vase noi sunt anormale și fragile. Ele cresc unde nu ar trebui și provoacă scurgeri de sânge și lichid în retină, cauzând deteriorarea maculei. Această scurgere creează umflături și cicatrici care pot afecta permanent vederea dacă nu sunt tratate rapid”, mai arată sursa citată.

Rapiditatea cu care progresează este principala îngrijorare. Dacă la Degenerescența Maculară Legată de Vârstă uscată pot trece ani pentru a cauza probleme grave de vedere, în cazul formei neurovasculare (umedă) pierderi semnificative ale vederii se pot instala în câteva săptămâni, sau chiar zile în unele cazuri.

Semnele care să ne pună în gardă

Semnele afecțiunii deosebit de grave și cu progresie rapidă ar trebui să fie cunoscute pe scară largă, cu atât mai mult cu cât în stadiile incipiente boala poate fi înșelătoare, creierul adaptându-se la schimbările graduale ale vederii. În plus, afecțiunea poate afecta inițial un singur ochi.

Iată care sunt semnalele de alarmă:

• Liniile drepte apar brusc ondulate sau îndoite (ca și cum ai privi un cadru de fereastră sau plăci de gresie care par distorsionate)

• O pată întunecată sau neclară în centrul vederii care se mărește în timp

• Culorile apar estompate sau mai puțin strălucitoare

• Dificultăți în recunoașterea fețelor

• Probleme la citit sau la vederea clară a detaliilor

• Modificări ale vederii care apar relativ rapid, uneori în câteva zile sau săptămâni

Pentru persoanele în vârstă de peste 60 ani controalele oftalmologice regulate ar trebui să fie obișnuite, detectarea timpurie și tratamentul putând ajuta la conservarea vederii.