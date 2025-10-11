search
Duminică, 12 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Afecțiunea care poate determina orbirea în câteva săptămâni sau chiar zile. Pacientul nu realizează inițial ce se întâmplă

0
0
Publicat:

Bolile retinei, o problemă semnificativă de sănătate la nivel global, pot fi prevenite sau tratate dacă se intervine timpuriu. O astfel de afecțiune poate determina chiar orbirea în câteva săptămâni sau zile, iar pacientul poate să nu realizeze inițial ce i se întâmplă.

Un control anual la oftalmolog, necesar pentru diabetici FOTO: Pixabay
Un control anual la oftalmolog, necesar pentru diabetici FOTO: Pixabay

Înaintarea în vârstă sau o afecțiune de care foarte multe persoane suferă predispun la dezvoltarea unor boli grave ale retinei, care pot ajunge până la orbire. Aceste afecțiuni, detectate și tratate timpuriu, pot amâna efectele grave în până la 90% din cazuri. Pacienții trebuie să știe pentru asta cât de important este controlul anual la oftalmolog.

Aproximativ un miliard de oameni la nivel mondial au afecțiuni ale vederii care ar fi putut fi prevenite prin diagnosticare timpurie sau care nu au fost încă diagnosticate sau tratate, arată statisticile europene.

Conform Atlasului Vederii al Agenției Internaționale pentru Prevenirea Orbirii (IAPB), aproximativ 6% din populația României este afectată de o formă de deficiență de vedere, inclusiv ușoară, moderată-spre severă și orbire. Compania globală Bayer a atras atenția, de Ziua Mondială a Vederii, marcată anual în a doua joi din octombrie, asupra importanței diagnosticării timpurii și a examinărilor oftalmologice regulate, pentru a preveni afectarea severă a vederii.

Diabeticii, risc crescut de a dezvolta boli care pot duce la orbire

Persoanele diagnosticate cu diabet au un risc cu mult mai mare de a-și pierde vederea decât persoanele care nu suferă de această afecțiune. Retinopatia diabetică, specifică acestei categorii de pacienți, alături de Edemul Macular Diabetic (DME), se numără printre principalele cauze de orbire la adulții de vârstă activă din întreaga lume. Pentru a controla acest risc, atât Organizația Mondială a Sănătății, cât și Agenția Internațională pentru Prevenirea Orbirii recomandă examene oculare anuale cu dilatarea pupilei pentru toate persoanele cu diabet, chiar dacă nu sunt prezente simptome. De ce? Pentru că detectarea și tratamentul timpuriu pot preveni sau întârzia orbirea în până la 90% din cazuri.

„În ciuda acestor recomandări, doar aproximativ jumătate din persoanele cu risc crescut de pierdere a vederii beneficiază de îngrijire oftalmologică regulată în fiecare an”, atrag atenția reprezentanții Bayer.

Degenerescența Maculară Legată de Vârstă, forma neovasculară (DMLVn) este o altă afecțiune gravă, care poate determina orbirea. Aceasta este specifică persoanelor în vârstă, însă și în acest caz se poate interveni și prin tratament adecvat se poate întârzia progresul bolii. Ce au în comunaceste boli este că progresează în tăcere, adesea fără simptome viizibile, până când intervine pierderea semnificativă, și uneori ireversibilă, a vederii.

Două sunt măsurile care pot preveni sau încetini progresia bolii: diagnosticarea timpurie care permite intervenția promptă și respectarea strictă a tratamentelor prescrise. Aderența la tratament, arată specialiștii, îmbunătățește cu 40% conservarea vederii, comparativ cu o aderență scăzută.

Ce simptome are Edemul Macular Diabetic (EMD)

În România, aproximativ 1,5 milioane de adulți sunt diagnosticați cu diabet, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din populația cu vârsta între 20-79 de ani. În cazul acestei categorii de pacienți riscul de a dezvolta o boală a retinei cum este retinopatia diabetică este de aproximativ 40%.

Citește și: Corpul uman are o parte pe care nicio altă specie nu o posedă. Știința nu are explicații

Edemul Macular Diabetic este o complicație severă a acestei retinopatii diabetice. Boala se manifestă cu vedere încețoșată, „musculițe" în câmpul vizual, dificultate în perceperea culorilor, pete întunecate și vedere distorsionată. „Cercetările arată că aproximativ 7% dintre persoanele cu diabet vor dezvolta Edem Macular Diabetic, iar această afecțiune poate avea un impact semnificativ asupra activităților zilnice, inclusiv cititul și condusul auto”, arată sursa citată.

Dintre pacienții diagnosticați cu diabet, mai puțin de o treime efectuează însă examinări oculare regulate, deși acestea sunt deosebit de importante pentru diagnosticarea timpurie și tratament.

Boala bătrâneții care te poate lăsa fără vedere

Degenerescența Maculară Legată de Vârstă (AMD), o altă boală gravă a retinei, este principala cauză a pierderii vederii la persoanele de peste 60 de ani din țările dezvoltate. Boala deteriorează macula – partea centrală a retinei responsabilă pentru vederea clară, directă, de care avem nevoie pentru citit, recunoașterea fețelor și condus.

Există două forme de boală - Degenerescența Maculară Legată de Vârstă uscată și Degenerescența Maculară Legată de Vârstă umedă – care progresează diferit.

Astfel, în timp ce Degenerescența Maculară Legată de Vârstă uscată progresează lent, Degenerescența Maculară Legată de Vârstă umedă (numită și Degenerescența Maculară Legată de Vârstă forma neovasculară) poate cauza pierderea rapidă a vederii dacă nu este tratată prompt, atrag atenția specialiștii. Incidența acestei forme de boală este de 10-15% din toate cazurile, dar ea este responsabilă pentru aproximativ 90% din pierderile severe de vedere.

„Apare când corpul încearcă să creeze noi vase de sânge sub retină, pentru a furniza mai mult oxigen și nutrienți ochiului. Acest proces se numește "neovascularizare", "neo" însemnând nou și "vascular" referindu-se la vasele de sânge. Din păcate, aceste vase noi sunt anormale și fragile. Ele cresc unde nu ar trebui și provoacă scurgeri de sânge și lichid în retină, cauzând deteriorarea maculei. Această scurgere creează umflături și cicatrici care pot afecta permanent vederea dacă nu sunt tratate rapid”, mai arată sursa citată.

Rapiditatea cu care progresează este principala îngrijorare. Dacă la Degenerescența Maculară Legată de Vârstă uscată pot trece ani pentru a cauza probleme grave de vedere, în cazul formei neurovasculare (umedă) pierderi semnificative ale vederii se pot instala în câteva săptămâni, sau chiar zile în unele cazuri.

Semnele care să ne pună în gardă

Semnele afecțiunii deosebit de grave și cu progresie rapidă ar trebui să fie cunoscute pe scară largă, cu atât mai mult cu cât în stadiile incipiente boala poate fi înșelătoare, creierul adaptându-se la schimbările graduale ale vederii. În plus, afecțiunea poate afecta inițial un singur ochi.

Citește și: Tehnologie accesibilă și grijă pentru ochi: HUAWEI MatePad 11.5 e tableta completă pentru toată familia

Iată care sunt semnalele de alarmă:

• Liniile drepte apar brusc ondulate sau îndoite (ca și cum ai privi un cadru de fereastră sau plăci de gresie care par distorsionate)

• O pată întunecată sau neclară în centrul vederii care se mărește în timp

• Culorile apar estompate sau mai puțin strălucitoare

• Dificultăți în recunoașterea fețelor

• Probleme la citit sau la vederea clară a detaliilor

• Modificări ale vederii care apar relativ rapid, uneori în câteva zile sau săptămâni

Pentru persoanele în vârstă de peste 60 ani controalele oftalmologice regulate ar trebui să fie obișnuite,  detectarea timpurie și tratamentul putând ajuta la conservarea vederii.

Sănătate

Top articole

Partenerii noștri

image
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți”
digi24.ro
image
Un cămătar a cerut 130.000 de euro de la o fostă victimă, drept despăgubire pentru anii de detenție. Ce a urmat
stirileprotv.ro
image
Poveste românului care a ajuns în Italia cu doar 50 de euro și fără a știi limba. Astăzi învârte banii pe degete
gandul.ro
image
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi recuzită de film
mediafax.ro
image
Cum batem Austria! Mutările lui Mircea Lucescu ce pot aduce României 3 puncte vitale pentru calificarea la CM 2026: “Să ne răzbunăm! Ne-au blocat să intrăm în Schengen!”
fanatik.ro
image
Batalionul ucrainean care apără delta Niprului cu bărci controlate de la distanță: „Ca fantomele în noapte”
libertatea.ro
image
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a rămas 3 zile fără curent la Bran
digi24.ro
image
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
gsp.ro
image
Zeci de ”poze private” cu Diletta Leotta, publicate pe internet! ”Cel mai greu moment din viața mea”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
antena3.ro
image
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiune a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani
observatornews.ro
image
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Cum să păstrezi căldura într-un apartament din bloc vechi fără să dai drumul la calorifer la maximum
playtech.ro
image
Video. Scandal la baza FCSB! Mustață: “1000 mașini au invadat baza sâmbătă noaptea!” Poliția a intervenit
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Novak Djokovic a dat cărțile pe față: ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Cutremur astăzi în România! În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a înregistrat
kanald.ro
image
Cel mai lung tunel subacvatic din lume se sapă la 400 de metri sub mare, pe 27 de kilometri. De ce
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie”!!!
romaniatv.net
image
Crește vârsta de pensionare în țara UE preferată de români! Cine se pensionează la 67 de ani și 3 luni din 2027
mediaflux.ro
image
A murit Flavius Domide, cel mai mare jucător din istoria clubului UTA. Om al recordurilor, cu aceeași soartă ca Dobrin!
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”
click.ro
image
Insula în formă de inimă care a captivat atenția vedetelor internaționale. Este unică în lume și se află aproape de România
click.ro
image
Declarația emoționantă a lui Cristi Brancu, după moartea Marinelei Chelaru: „O dată pe an, îi făceam o surpriză. Un suflețel de aur, chinuit de suferință”
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!” Când va fi înmormântată fosta membră a grupului Vouă
image
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”

OK! Magazine

image
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc

Click! Pentru femei

image
Ce te așteaptă până pe 23 octombrie? Pluto își reia mersul direct și schimbă jocul pentru toate zodiile

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică