Video Opt copii au ajuns la spital după ce colegii le-au pus lipici în ochi în timpul somnului

Opt elevi ai unui internat din statul indian Odisha au ajuns la spital după ce colegii lor le-au pus în ochi Fevikwik, un adeziv foarte puternic, în timp ce dormeau. Incidentul, petrecut în noaptea de 12 septembrie la internatul Sevashram din satul Salaguda, districtul Kandhamal, a stârnit indignare și a dus la suspendarea directorului școlii pentru neglijență.

Potrivit relatărilor, câțiva copii au turnat lipici în ochii a opt colegi în timpul nopții, iar dimineața victimele s-au trezit plângând și incapabile să își deschidă pleoapele. Inițial, copiii au fost duși la centrul medical Gochhapada pe 12 septembrie, dar, pentru că leziunile erau grave, au fost transferați la spitalul districtual din Phulbani. Medicii au confirmat că adezivul a provocat leziuni oculare semnificative, însă, datorită intervenției prompte, s-a reușit prevenirea pierderii permanente a vederii.

Dintre cei opt copii, șapte s-au recuperat și au fost externați, întorcându-se la internat. Un elev de clasa a treia a fost însă transferat la Spitalul Universitar MKCG din Berhampur, pentru tratament specializat, după ce a rămas cu dificultăți în deschiderea pleoapelor, potrivit publicației Odisha TV.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cum a fost posibil ca incidentul să se producă și dacă a existat o lipsă de supraveghere din partea personalului. Deocamdată nu a fost făcută nicio arestare, dar autoritățile de protecție a copilului monitorizează cazul.

Între timp, directorul internatului a fost suspendat pentru neglijență, iar oficiali din district, inclusiv Ofițerul pentru Bunăstarea Copilului din Kandhamal, au vizitat spitalul pentru a verifica situația și a asigura sprijin medical copiilor afectați.