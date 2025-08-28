Tehnologie accesibilă și grijă pentru ochi: HUAWEI MatePad 11.5 e tableta completă pentru toată familia

Orele zilnice petrecute în fața ecranelor sunt un rău necesar, fie că este vorba despre studiu sau proiecte profesionale.

Există tehnologii care asigură protecția vederii celor care folosesc intens dispozitivele digitale, dar acestea sunt, de obicei, greu accesibile publicului larg. HUAWEI a integrat însă o astfel de soluție în tableta MatePad 11.5 (2025), care costă mai puțin de 2000 de lei și este disponibilă din 12 august în HUAWEI Store.

Inovații tehnologice pentru protejarea vederii

Oboseala oculară digitală, asociată cu simptome precum durerile de cap, vederea încețoșată și ochii uscați, a făcut obiectul mai multor studii în ultimii ani. Conform unei cercetări publicate în 2018 în revista BMJ Open Ophthalmology, se estima că cel puțin 50% dintre utilizatorii de ecrane se confruntă cu această afecțiune.

În cazul MatePad 11.5 (2025), HUAWEI propune un ecran prietenos cu vederea utilizatorilor. Cu o rezoluție de 2.5K și o luminozitate de 600 niți, ecranul PaperMatte al tabletei vine cu un index de confort al ochilor îmbunătățit cu 34% și o ameliorare cu 14% a indexului de oboseală cerebrală, în comparație cu generația precedentă.

Ecranul a fost construit pe baza tehnologiei Nanoscale Magnetron Optical Coating, utilizată până acum doar în cazul dispozitivelor din gama premium. Aceasta presupune aplicarea unui strat optic la scară nanometrică pe ecran, ceea ce reduce considerabil strălucirea, oferind imagini foarte clare. Astfel, reflexiile sunt reduse și afișarea este mai fluidă.

Efectul de reducere a oboselii ochilor este obținut și datorită tehnologiei de polarizare circulară, care imită lumina naturală. Toate aceste caracteristici îți permit să folosești MatePad 11.5 (2025) fără probleme ca să lucrezi atât de la birou, cât și în aer liber, sau să le citești copiilor în mașină sau când ieșiți împreună la picnic. Totodată, tableta este un partener de studiu ideal pentru elevii sau studenții din familia ta.

Indiferent de vârstă, vă puteți bucura cu toții de conținutul oferit de dispozitiv, fără grija că vederea voastră va fi afectată. De altfel, protecția oferită vederii de ecranul PaperMatte a fost validată prin certificări internaționale ca SGS Low Visual Fatigue 2.0 Premium Performance, TÜV Rheinland Circular Polarization și TÜV Rheinland Low Blue Light Flicker-Free.

Aplicații care te ajută să studiezi și să lucrezi mai eficient

O tabletă care îi ajută pe utilizatori să fie mai productivi, MatePad 11.5 (2025) oferă o experiență asemănătoare lucrului cu un PC. Dispozitivul vine însoțit de tastatură, la care se atașează magnetic un M-Pencil de generația a treia, prevăzut cu un sistem de încărcare wireless. Până la 30 septembrie, M-Pencil-ul este oferit gratuit împreună cu tableta și tastatura.

Vei lucra mai eficient folosind toate aceste instrumente, precum și aplicațiile dezvoltate de HUAWEI pe care le găsești pe MatePad 11.5 (2025). Una dintre ele este HUAWEI Notes, o aplicație profesională de luat notițe, care te va ajuta să-ți pui în ordine toate ideile și task-urile de la job, dar care este la fel de utilă și în pregătirea unui examen sau a unei lucrări de cercetare. Nenumăratele modele de coperți și hârtie disponibile în aplicație, care pot fi personalizate conform propriului stil, sunt soluții practice pentru împărțirea tuturor informațiilor în categorii, astfel încât să le poți accesa rapid când ai nevoie. Aplicația include și funcția AI Handwriting Enhancement care îmbunătățește și rafinează scrisul de mână pentru un aspect mai îngrijit al notelor.

Pentru crearea unor documente mai ample, aplicația WPS Office este opțiunea potrivită, iar pentru și mai multă productivitate, folosește și Floating Multi-Window, prin care poți avea mai multe ferestre deschise în același timp, în formate diferite, ca să utilizezi la maximum ecranul de 11,5 inci al tabletei.

HUAWEI MatePad 11.5 (2025) îți pune la dispoziție și aplicația de pictură GoPaint, disponibilă până acum doar pe tabletele premium. Este un instrument destinat atât artiștilor amatori, cât și profesioniștilor creativi cu experiență și include o gamă largă de modele de pensule și pânze cu care poți obține lucrări digitale cu texturi similare picturilor tradiționale. Lasă-te în voia inspirației și bucură-te de câteva momente de relaxare sau încurajează-ți copilul, indiferent de vârstă, să-și dezvolte creativitatea experimentând toate funcțiile din GoPaint.

Tableta ideală pentru lectură, muzică, filme sau gaming

Disponibilă în două variante de culoare, Violet și Space Gray, MatePad 11.5 (2025) este o tabletă ce reușește să echilibreze portabilitatea și robustețea. Deși este un dispozitiv subțire și ușor, de doar 6.1 mm grosime și 515 grame, înglobează o baterie puternică, de 10,100 mAh, alături de tehnologia Supercharge 40W. Lectură, muzică, filme sau gaming, orice alegi, te poți baza pe rezistența bateriei, care asigură peste 14 ore de redare video locală fără pauză. Iar datorită sistemului audio stereo cu patru difuzoare, ai parte de o experiență audio imersivă.

Prețuri speciale pentru MatePad 11.5 (2025) în HUAWEI Store, până la 30 septembrie

Începând din 12 august, în magazinul online HUAWEI Store găsești ambele versiuni ale tabletei HUAWEI MatePad 11.5 (2025) – PaperMatte și standard. Varianta PaperMatte poate fi achiziționată la prețul de 1999 lei, iar, în timpul perioadei promoționale desfășurate până pe 30 septembrie, ai parte de un cupon de reducere de 300 de lei, care se aplică direct în prețul produsului, primești gratuit un M-Pencil, precum și beneficiul „Protecție ecran”, adică timp de un an de la data achiziției, ecranul va fi înlocuit gratuit în cazul deteriorării. Iar pentru alți 39.99 lei, vei primi și un încărcător de 66W.

Varianta standard a HUAWEI MatePad 11.5 este disponibilă la prețul de 1299 lei, iar până la finalul lunii septembrie, beneficiezi de un discount de 200 lei, precum și de serviciul „Protecție Ecran”. De asemenea, pentru 39.99 lei în plus, poți cumpăra un încărcător de 66W. M-Pencil poate fi achiziționat separat la prețul de 199 lei.