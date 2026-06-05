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Fost ofițer al serviciilor secrete ruse: Rusia ar putea rămâne „în stare de război” încă două decenii

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Război în Ucraina
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Rusia ar putea rămâne într-o stare de conflict și tensiune internațională pentru încă două decenii, a declarat Andrei Bezrukov, fost colonel al Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR) și consilier al directorului companiei petroliere Rosneft, Igor Secin.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Potrivit publicației  declarațiile au fost făcute miercuri,principalul eveniment economic organizat anual de Kremlin.

Trebuie să recunoaștem că în următorii ani, poate chiar pentru câteva decenii, vom fi într-o stare de război”, a afirmat Bezrukov în timpul unei dezbateri dedicate principalelor amenințări la adresa Rusiei în a doua jumătate a secolului XXI, în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg,

„Vom fi într-o stare de război”

Fostul ofițer de informații a susținut că perioada care urmează ar putea include atât conflicte militare directe, cât și forme mai puțin vizibile de confruntare, scrie Kyiv Post.  

Potrivit acestuia, Rusia ar trebui să se pregătească pentru ceea ce a descris drept un „război lent”, desfășurat în diferite regiuni ale lumii și care ar putea influența generații întregi.

Bezrukov a afirmat că actualul context internațional reprezintă ceea ce el a numit „prima etapă” a unui conflict global de amploare. În opinia sa, echilibrul de putere mondial se modifică, iar acest proces ar putea genera noi tensiuni și confruntări în diferite zone ale globului, inclusiv în Asia.

Critici la adresa Statelor Unite

În intervenția sa, fostul colonel SVR a susținut că Statele Unite își pierd influența dominantă pe scena internațională.

Hegemonul nu mai este hegemon”, a declarat acesta, referindu-se la SUA.

El a afirmat că Rusia ar trebui să își adapteze economia pentru o perioadă lungă în care apărarea și pregătirea militară vor avea un rol important.

Bezrukov a reluat și acuzații formulate în trecut de autoritățile ruse privind presupuse programe occidentale de dezvoltare a armelor biologice în apropierea frontierelor Rusiei. Aceste acuzații au fost respinse în mod repetat de statele occidentale.

Cine este Andrei Bezrukov

Andrei Bezrukov este unul dintre foștii agenți ruși de informații care au activat sub acoperire în Statele Unite.

În perioada în care a lucrat pentru serviciile de informații sovietice și apoi ruse, el a folosit identitatea falsă Donald Heathfield. În 2010, a fost arestat de FBI în cadrul unei operațiuni împotriva unei rețele de agenți ruși aflați sub acoperire pe teritoriul american.

Ulterior, Bezrukov a fost inclus într-un schimb de spioni între Moscova și Washington și s-a întors în Rusia împreună cu familia sa.

În prezent, predă la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova (MGIMO) și apare frecvent în spațiul public rus, unde susține prelegeri și analize pe teme de geopolitică și relații internaționale.

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