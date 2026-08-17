Olguța Vasilescu, aventură în Mehedinți: „Ne-a testat limitele rezistenței fizice”

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, le recomandă românilor să descopere locurile mai puțin cunoscute din Oltenia. Edilul a publicat pe Facebook mai multe fotografii din Peștera Topolnița, din județul Mehedinți, pe care o descrie drept una dintre zonele spectaculoase ale regiunii.

„Regiunea Oltenia, insuficient exploatată turistic, din păcate, deține locuri puțin explorate, dar fantastic de frumoase. Județul Mehedinți are câteva zone unicat pe planetă, de o frumusețe aparte. Peștera Topolnița este una dintre ele”, a scris Vasilescu.

Edilul îi îndeamnă pe cei care mai au câteva zile de vacanță să viziteze zona, însă avertizează că experiența nu este una lipsită de efort.

„Profitați de cele câteva zile de vară pe care le mai aveți ca să o vizitați! Nouă nu ne-a părut rău, în ciuda efortului depus, până la testarea limitelor rezistenței fizice”, a adăugat ea.

Vasilescu a încheiat postarea cu mai multe imagini din timpul vizitei, pentru a le arăta urmăritorilor „ce comori ascund Oltenia și Mehedințiul”.