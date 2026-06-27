Video Olguța Vasilescu îl acuză pe Ilie Bolojan că se agață de funcția de premier: „E clar că nu mai vrea să plece de la Palatul Victoria”. Ce spune de anticipate

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a susținut sâmbătă că PSD este pregătit să formeze un guvern dacă va obține sprijinul necesar în Parlament și l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează negocierile.

Întrebată ce plan are Partidul Social Democrat în cadrul în care celelalte formațiuni politice nu îi vor oferi susținerea necesară lui Sorin Grindeanu, Olguța Vasilescu a afirmat că situația „va trebui să se deblocheze odată și odată”.

„Altfel vom ajunge la alegeri anticipate, ceea ce știu că foarte mulți dintre parlamentari nu își doresc. Până la urmă poate să fie o soluție, nu trebuie să excludem, pentru că altfel mergem în continuare pe această cale care nu duce nicăieri”, a afirmat edilul Craiovei.

Ea acuză că, la începutul mandatului fostei coaliție de guvernare, Ilie Bolojan „amenința că își va da demisia”, dar acum „nu mai vrea să plece de la Palatul Victoria”.

„Eu am fost printre cei care au spus că nu o să își dea demisia și uite că, deși a trecut o moțiune de cenzură acum două luni de zile, nici acum nu înțelege că va trebui să deblocheze situația. Mai mult decât atât, a mințit de fiecare dată. Inițial că vrea guvern tehnocrat, după să nu fie PSD în el, nu a fost și tot nu a votat. După a fost un premier desemnat de partidul său, nu a vrut nici așa. După ce ne-a spus să ne asumăm vine și spune că nu mai votează, e clar că nu mai vrea să plece de la Palatul Victoria”, a mai afirmat Olguța Vasilescu.

Potrivit acesteia, un guvern PSD ar putea trece cu ajutorul UDMR: „Eu știu că UDMR este un partid serios și din câte am înțeles domnul Hunor a declarat că prima variantă ar fi refacerea coaliției dar ar vota și un guvern monocolor. Dacă am avea susținerea UDMR vă spun că ar trece”, a afirmat.

Întrebată dacă PSD acceptă un guvern interimar până în toamnă, ea a declarat: „Cred că orice om își dorește un guvern cu puteri depline, trebuie să se deblocheze această situație, pe care o blochează un singur om. Planul nostru este că noi ne-am oferit să intrăm într-o coaliție fără Bolojan, fie ne asumăm guvernarea cum ne-au spus”.

În ceea ce privește scenariul unor alegeri anticipate, Olguța Vasilescu a răspuns că social-democraților nu le este frică de această variantă. Ea a vorbit și despre șansele de a avea o majoritate care să susțină un viitor guvern, așa cum își dorește președintele Nicușor Dan.

„Eu cred că președintele a crezut de multe ori că există o majoritate clară pentru că a făcut greșeala să creadă în cuvântul anumitor oameni. Din cauza asta a făcut desemnarea. Chiar dacă mâine va fi convins, s-ar putea să ajungem în aceeași situație”.

Amintim că, vineri, liderii partidelor au părăsit negocierile de la Cotroceni după aproximativ o oră de discuții cu președintele Nicușor Dan. Întâlnirea a fost marcată de mai multe tensiuni între șeful statului și reprezentanții formațiunilor parlamentare. Astfel, desemnarea noului premier este amânată, iar criza politică se adâncește, pe fondul lipsei unui acord pentru formarea unei majorități.