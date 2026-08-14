Pîslaru spune că s-a opus sporului de 40% pentru primari, cerut de Olguța Vasilescu: „A fost linie roșie”

Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, spune că sporul de 40% pentru atragerea de fonduri europene a fost „linie roşie” pentru primari, acest lucru fiindu-i transmis de structurile asociative ale reprezenanţilor administraţiei locale, inclusiv de preşedinta Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), social-democrata Lia Olguţa Vasilescu.

„Vă pot confirma că a fost o solicitare expresă din partea structurilor asociative ale autorităților publice locale ca să nu se schimbe statutul pe care îl au legat de sporuri de fonduri europene de 40%. Deci practic dumnealor au cerut în mod explicit, în consultări, să rămână acest spor de 40%, doamna preşedinte Olguţa Vasilescu a avut atunci acea discuţie în numele AMR în care a precizat foarte clar că acesta este o linie roşie pentru municipiile din România”, a afirmat vineri ministrul demis al Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, scrie News.

Acesta spune că „nu este cazul” ca acest spor să fie acordat şi demnitarilor de la nivel central.

„Nu se pune problema ca secretarii de stat sau miniștrii să beneficieze de acest spor. Rămân lucrurile exact cum au fost şi până acum, primarii beneficiază, demnitarii administraţiei centrale nu”, a adăugat Dragoş Pîslaru.

Proiectul inițial propus de guvern prevedea că preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi primarii şi viceprimarii care implementează proiecte finanţate din fonduri europene pot beneficia de un spor de până la 20% din indemnizaţia lunară, în limita bugetului aprobat.

Noua grilă de salarizare propusă prin proiectul Legii salarizării unitare introduce creșteri etapizate și pentru funcțiile de demnitate publică numite.

Membrii Guvernului, conducerea unor instituții importante ale statului, prefecții și ceilalți demnitari nu vor ajunge direct la coeficienții finali prevăzuți în grilă, ci vor beneficia de majorări progresive până în anul 2031.