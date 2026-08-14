 Pîslaru spune că s-a opus sporului de 40% pentru primari, cerut de Olguța Vasilescu: „A fost linie roșie” | adevarul.ro
search
Vineri, 14 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pîslaru spune că s-a opus sporului de 40% pentru primari, cerut de Olguța Vasilescu: „A fost linie roșie”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, spune că sporul de 40% pentru atragerea de fonduri europene a fost „linie roşie” pentru primari, acest lucru fiindu-i transmis de structurile asociative ale reprezenanţilor administraţiei locale, inclusiv de preşedinta Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), social-democrata Lia Olguţa Vasilescu.

Lia Olguța Vasilescu
Lia Olguța Vasilescu, președinte AMR FOTO: Facebook/Olguța Vasilescu

„Vă pot confirma că a fost o solicitare expresă din partea structurilor asociative ale autorităților publice locale ca să nu se schimbe statutul pe care îl au legat de sporuri de fonduri europene de 40%. Deci practic dumnealor au cerut în mod explicit, în consultări, să rămână acest spor de 40%, doamna preşedinte Olguţa Vasilescu a avut atunci acea discuţie în numele AMR în care a precizat foarte clar că acesta este o linie roşie pentru municipiile din România”, a afirmat vineri ministrul demis al Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, scrie News.

Acesta spune că „nu este cazul” ca acest spor să fie acordat şi demnitarilor de la nivel central.

„Nu se pune problema ca secretarii de stat sau miniștrii să beneficieze de acest spor. Rămân lucrurile exact cum au fost şi până acum, primarii beneficiază, demnitarii administraţiei centrale nu”, a adăugat Dragoş Pîslaru.

Proiectul inițial propus de guvern prevedea că preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi primarii şi viceprimarii care implementează proiecte finanţate din fonduri europene pot beneficia de un spor de până la 20% din indemnizaţia lunară, în limita bugetului aprobat.

Noua grilă de salarizare propusă prin proiectul Legii salarizării unitare introduce creșteri etapizate și pentru funcțiile de demnitate publică numite.

Membrii Guvernului, conducerea unor instituții importante ale statului, prefecții și ceilalți demnitari nu vor ajunge direct la coeficienții finali prevăzuți în grilă, ci vor beneficia de majorări progresive până în anul 2031.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre „probabilul” război nuclear
digi24.ro
image
Ce este Bala 2, proiectul „uitat” 10 ani prin sertare și pe care Ilie Bolojan promite să îl repornească
stirileprotv.ro
image
Întrebare Gândul. Cum se apără ministrul Pîslaru de la Muncă de ministrul Pîslaru de la Investiții UE, care îl ceartă pentru iresponsabilitatea față de angajații de la fonduri europene. Ziarul i-a pus pe cei „doi” miniștri față în față
gandul.ro
image
Ce gătim de Sfânta Maria. 5 rețete tradiționale pentru masa de sărbătoare
mediafax.ro
image
Patronul adversarei Craiovei conduce clubul din arest! Omul lui Putin și-a înființat partid din închisoare și a vrut să fie prim-ministrul Armeniei
fanatik.ro
image
Procurorul adus în tricou rupt la instanță și proba vitală „uitată” de colegii anchetatori. Judecătorul a desființat complet propunerea de arestare
libertatea.ro
image
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști la Brașov nu își mai lua tratamentul pentru ep
digi24.ro
image
121 de amante, un miliard de euro și o bătaie în care soția i-a scos doi dinți! Povestea mai puțin știută a lui Tiger Woods
gsp.ro
image
Ordinul lui Vladimir Putin a dărâmat-o pe Aryna Sabalenka: ”Am ajuns să plâng isteric”
digisport.ro
image
Alertă pe o plajă populară din Spania. O creatură de aproape 300 de kilograme a speriat turiștii
click.ro
image
Mărturia șoferului care a ucis doi pietoni la Brașov: „Mi-am pierdut cunoștința”. A refuzat internarea pentru că „nu merită tratat”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Primele imagini cu drona prăbuşită în Tulcea, la 5 km de graniţa cu Ucraina. Nu a fost detectată de radare
observatornews.ro
image
Aceste pensii cresc cu 210 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România care se vor bucura de această majorare
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță: Ce documente trebuie să depună o categorie de români ca să iasă mai repede la pensie?
newsweek.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
prosport.ro
image
De când nu mai era monitorizat medical șoferul care a ucis doi oameni la Brașov. Cum a putut conduce, deși avea o afecțiune neurologică de 18 ani
playtech.ro
image
Ora de start! Când are loc și cine transmite la TV finala lui David Popovici la 200 de metri liber
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
Prima reacție a lui David Popovici, după ce marele său rival s-a retras
digisport.ro
image
Accident grav în Brăila: doi soți au murit, iar o mamă și 3 copii au fost răniți. Cum s-a produs impactul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Wow! Ce transformare! Mihai Bobonete a slăbit foarte mult și și-a schimbat look-ul. Pare cu 15 ani mai tânăr. E de nerecunoscut, după ce a dat jos multe kg! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cadavrul tânărului britanic dispărut anul trecut în noiembrie în Munții Bucegi, găsit de doi ciobani. Geroge Smyth avea doar 18 ani
mediaflux.ro
image
David Popovici, destăinuiri dureroase „Un membru al familiei se confruntă cu dependența de droguri” + Drumul de la copilul agresat de antrenoare la campionul olimpic
gsp.ro
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Mara Bănică a rămas fără cuvinte după o cursă cu Bolt. Povestea care a impresionat-o: „Mama se droghează și i-a abandonat”
click.ro
image
Cad bani din cer pentru aceste 3 zodii în weekendul 15-16 august! Au parte de câștiguri din toate părțile
click.ro
image
Povestea soldaților găsiți sub motocicleta din Dunăre. Ce scria pe plăcuțele lor de identificare
click.ro
Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe foto Profimedia jpg
„Știa să-și folosească limba...” Aventura de-o noapte a celor mai mari sex simboluri a dat foc Vechiului Hollywood
okmagazine.ro
Regina lui George al IV lea, Caroline, anterioara Prințesă Caroline Amelia Elisabeta, 1768 1821, fiica lui Carol, Duce de Brunswick Wolfenbüttel, Profimedia 1016677220 jpg
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian
okmagazine.ro
roman shipwreck amphorae sicily 1 jpg
O navă romană veche de 2.100 de ani, descoperită cu sute de amfore pe fundul mării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce nu mai vrea milionarul Bradford Hill al treilea copil cu românca Iasmina: „Mi-a zis să-mi pun pofta-n cui”
image
Mara Bănică a rămas fără cuvinte după o cursă cu Bolt. Povestea care a impresionat-o: „Mama se droghează și i-a abandonat”

OK! Magazine

image
Aventura de-o noapte a celor mai mari sex simboluri a dat foc Vechiului Hollywood: „Știa să-și folosească limba...”