Luni de foc pe șantierele de drumuri. România poate încheia 2026 cu 190 km noi de autostradă, sub ținta autorităților: „Ratarea cea mai notabilă este A7”

România ar putea încheia anul 2026 cu aproape 190 kilometri de autostradă deschiși circulației potrivit prognozei Asociației Pro Infrastructură, în condițiile în care responsabilii din Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere mizau anul acesta pe peste 250 km de autostradă și drum expres.

Lista tronsoanelor cu șanse ridicate de finalizare însumează 187,35 kilometri, iar inaugurările sunt programate din august până în decembrie. Prin urmare, dacă acest scenariu se va materializa, rețeaua de autostrăzi și drum expres a României va ajunge la 1.603,6 km.

Prognoza include proiecte importante de pe A0, A1, A3 și A7. Printre acestea se numără A7 Adjud – Bacău, mai multe loturi de pe A0 Nord, secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș a A1 Sibiu – Pitești și trei tronsoane de pe Autostrada Transilvania.

Cifra este însă sub ținta anunțată de autorități pentru acest an. Ministerul Transporturilor și CNAIR mizau pe peste 250 kilometri de autostrăzi și drumuri expres deschiși în 2026. Chiar dacă această țintă nu va fi atinsă, un bilanț de aproape 190 kilometri de autostradă ar reprezenta un rezultat consistent.

A7 Adjud – Bacău, următoarea mare inaugurare

După cei 12,24 kilometri de pe A3 Zimbor – Poarta Sălajului, inaugurați în august, următoarea inaugurare importantă ar trebui să fie pe A7. Tronsonul Adjud - Bacău în lungime de 47 kilometri va fi deschis traficului înainte de 31 august, termenul limită până la care pot fi atrași banii din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„În mod normal, nu sunt aici dubii că o să se inaugureze. Există, că la noi întotdeauna e cu acest risc, și șansa să se ducă în primele zile de septembrie, dacă o să fie prostia asta politică prelungită, la modul «a, stai, că până la urmă facem un guvern până, nu știu, gen 15 septembrie». Da, totuși să spunem că nu, pentru că sunt banii din PNRR, trebuie făcută recepție parțială. Deci nu m-ar mira ca să ne batem joc de jalonul PNRR și să zicem «hai, lasă că găsim noi o variantă, se negociază, se regândește». Jalonul o zice simplu, trebuie pe autostrăzi, da? Pe autostrăzi trebuie deschisă circulația”, a explicat Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură.

A0 Nord poate fi închisă până la sfârșitul lui noiembrie

Un aport important la bilanțul din acest an ar urma să vină din A0 Nord. În lungime de 8,6 km, Lotul 3 va fi cel mai probabil inaugurat la sfârșitul lunii septembrie sau începutul lunii octombrie. Lucrările sunt realizate de gigantul chinez CCECC și ar fi trebuit finalizate încă din luna februarie.

Lotul 4, de 4,5 kilometri, este deja finalizat, însă deschiderea sa depinde de legătura cu Lotul 3. Pe Lotul 1, de 17,5 kilometri, asocierea Pizzarotti – Retter ar urma să deschidă inițial aproximativ 10 kilometri, între DN1A și DN1, la sfârșitul lui septembrie. Deschiderea integrală este estimată pentru sfârșitul lui noiembrie.

La acestea se adaugă Lotul 2, de aproximativ 2 kilometri, deja finalizat și care ar urma să fie deschis odată cu Lotul 1.

Dacă termenele sunt respectate, A0 Nord ar putea fi închisă integral până la sfârșitul lunii noiembrie. Este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră pentru zona Bucureștiului.

Secțiunea 4 din Sibiu Pitești, cel mai probabil în octombrie

Pe A1 Sibiu – Pitești, secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș (9,86 kilometri), care cuprinde primul tunel de autostradă construit în România, ar putea fi gata în luna octombrie.

Ionuț Ciurea spune că PORR Construct ar fi putut avansa mai repede cu lucrările, însă constructorul nu a avut o presiune reală să grăbească ritmul, în condițiile în care termenul contractual este abia în primăvara anului viitor.

„Ideea este că nu au forțat, putem să spunem așa. Ar fi putut forța, dar n-au forțat deschiderea un pic mai rapid. Pentru că sunt la adăpostul termenului contractual, cu siguranță o să fie anul ăsta deschiderea. Dar nu cred că în septembrie, deși teoretic este posibil finalul de septembrie. Cred că o să ducă în octombrie. Și, atenție, aici mai este un alt risc. Depinde cum vor decurge testele pe tunel, pentru că acum se testează toate elementele, toate sistemele de siguranță, stingere incendii, ieșirile de urgență”, a explicat Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură.

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Aproape 86 de kilometri pe Autostrada Transilvania

Autostrada Transilvania are trei tronsoane importante pe lista pentru acest an. În lungime de 30,6 kilometri, lotul Nădășelu – Zimbor ar putea fi inaugurat la sfârșitul lunii octombrie. Lucrările pe contractul principal, încheiat cu UMB, sunt practic finalizate, însă acum se așteaptă finalizarea și celor două viaducte de la Țopa Mică (2 km) și Nădășelu (1,2 km), realizate printr-un contract separat încheiat cu firma turcă Ozaltin.

Alți 26,5 kilometri de pe lotul Suplacu de Barcău – Chiribiș, construit de Construcții Erbașu, ar urma să fie deschiși circulației în noiembrie sau decembrie, potrivit prognozei Asociației Pro Infrastructură.

„Dacă ne uităm la stadiul lucrărilor, o întârziere va fi. Probabil că se va duce undeva în noiembrie, din păcate, mai ales dacă toamna va fi una dificilă. Eu m-aș duce mai degrabă spre începutul lui noiembrie. Nu-l văd însă accelerând, nu dă niciun semn că ar vrea să grăbească lucrările. A primit și o extensie, din câte îmi amintesc, iar dacă își menține ritmul actual, cred că se va încadra în termenul acesta. Final de octombrie, început de noiembrie, cam aici aș vedea deschiderea. Dacă nu, atunci probabil în decembrie, dar sunt șanse mari să termine anul acesta”, a explicat Ionuț Ciurea.

Tot în decembrie este estimată deschiderea celor 28,55 kilometri dintre Chiribiș și Biharia, construiți de Precon Transilvania, parte a grupului Selina, controlat de Beniamin Rus. Acesta va fi una dintre surprizele plăcute ale anului acesta, în condițiile în care lotul avea termen de finalizare la începutul anului viitor. De asemenea, acesta va fi primul lot de autostradă inaugurat de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), înființată pentru a prelua de la CNAIR toate proiectele majore de infrastructură rutieră.

A7 poate aduce kilometri în plus

Pentru depășirea pragului de 200 kilometri ar trebui ca proiectele aflate acum la limită să rămână în grafic și să apară și kilometri suplimentari pe A7, la nord de Bacău.

După Adjud – Bacău, UMB lucrează spre nord, iar în scenariul favorabil ar putea fi deschisă circulația până la sud de municipiul Roman. Mai exact, este vorba de lotul 1 Săuceni - Trifești, în lungime de 29,5 km. Lotul face parte din segmentul Bacău - Pașcani, finanțat prin componenta de împrumuturi a PNRR, care ar fi trebuit finalizat, conform termenelor inițiale, încă de anul trecut.

„Dacă se rezolvă birocratic și financiar și se găsește o soluție pentru finanțarea prin Programul Transport, maximul la care putem ajunge anul acesta este Roman. Mai exact, Roman Sud, fără podul peste Moldova și fără structurile de acolo. Roman are trei noduri, iar până la Roman Sud este fezabil să se ajungă la sfârșitul acestui an. Roman Nord sau Săbăoani sunt posibile în 2026, dar foarte greu de realizat. Ar trebui ca Umbrărescu să tragă la structuri la fel de tare cum a făcut în ultimele luni”, a explicat Ionuț Ciurea.

Galați – Brăila poate aduce un plus, dar este la limită

Nu în ultimul rând, Drumul expres Galați - Brăila, în lungime de 10,76 kilometri, ar putea fi gata anul acesta. Lucrările ar fi trebuit finalizate de UMB încă din anul 2024, însă acestea au fost întârziate extrem de mult la viaductul peste râul Siret, în lungime de 1,76 km. Ionuț Ciurea consideră însă că proiectul are un risc ridicat să fie amânat pentru 2027.

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„Decembrie, cam așa. Și acolo sunt multe teste de făcut. Chiar dacă instalezi hobanele, trebuie mai întâi tensionate, apoi se face tensionarea finală și trebuie făcute testele, ca să dea ok-ul proiectantul. Nu e chiar atât de simplu. Dacă urmăriți, ați văzut la Cleja cum l-au făcut? Nu e același lucru. Așa că nu m-ar surprinde ca Galați-Brăila să fie ratat anul ăsta. Teoretic, încă este posibil, dar va fi foarte, foarte greu. În continuare nu au asamblat toate elementele. Au ținut, nu știu, în saci, măcar un segment de tablier au avut săptămâna asta”, a precizat Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură.

Ținta anunțată de autorități, ratată din cauza eșecului lui Umbrărescu pe A7

La începutul anului, Ministerul Transporturilor și CNAIR mizau pe deschiderea a peste 250 kilometri de autostrăzi și drumuri expres. Un bilanț de 187 kilometri de autostradă, scenariu de bază în acest moment, ar fi sub ținta autorităților. Marele eșec al acestui an îl reprezintă nefinalizarea până la Pașcani a Autostrăzii A7. Este vorba despre loturile Trifești - Gherăești și Mircești - Pașcani, în lungime totală de 47 km.

„Ratarea cea mai notabilă este A7. Autostrada trebuia să fie gata până la Pașcani anul trecut, în octombrie-noiembrie, și avem deja o întârziere de mai bine de un an. Nu o să fie până la Pașcani. Poate, repet, poate, poate, poate, cu toate aceste «dacă»-uri, să ajungem la Săbăoani. Dar de la Săbăoani la Pașcani cred că ne ducem încă la anul pe vremea asta. Sper să nu ajungem chiar în august, dar probabil în primăvară, prin iunie”, a explicat Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură.