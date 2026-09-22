Vremea se răcește brusc în România. Primii fulgi de zăpadă au apărut la Bâlea Lac. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Toamna își intră rapid în drepturi în România. Temperaturile scad accentuat marți, 22 septembrie, iar vremea devine rece pentru această perioadă. Ploile cuprind cea mai mare parte a țării, iar la altitudini mari sunt așteptate lapoviță și ninsoare. La Bâlea Lac, unde temperatura a coborât în această dimineață până la -2 grade Celsius, au apărut deja primii fulgi de zăpadă.

Temperatura a coborât în această dimineață până la -2 grade Celsius la Bâlea Lac. Foto: colaj Facebook Meteoplus

În săptămâna 21-28 septembrie, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării, potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele patru săptămâni.

Marți, maximele pornesc de la 12-13 grade Celsius în Transilvania și ajung la 22-23 de grade în sudul țării. În multe zone vor fi averse, iar izolat acestea pot fi însoțite de descărcări electrice și grindină, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Frig și ploi în Moldova

În Moldova și nordul Munteniei, vremea va fi închisă și rece. Temperaturile nu vor depăși 19 grade în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Ploile vor fi mai abundente în zona montană, unde cantitățile de apă pot fi însemnate.

La altitudini mari sunt posibile lapoviță și ninsoare, iar pe creste se poate depune un strat subțire de zăpadă.

Temperaturile scad și în Transilvania

În Transilvania și Maramureș, vremea va fi rece și predominant ploioasă. Temperaturile maxime ajung la aproximativ 16-18 grade, iar în zonele montane sunt așteptate lapoviță și ninsoare.

În depresiuni, dimineața vor fi condiții de ceață. Pe crestele Meridionalilor, vântul se va intensifica și poate ajunge la 70 de kilometri pe oră.

Averse și vânt în sudul țării

În Oltenia și în celelalte regiuni sudice, cerul va fi mai mult noros, iar aversele pot fi însoțite de tunete, fulgere și, izolat, grindină. Vântul va avea intensificări, cu viteze de până la 50 de kilometri pe oră.

Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 22-23 de grade.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, temperatura maximă nu va depăși marți 22 de grade Celsius. Cerul va fi acoperit, iar după-amiaza și seara sunt așteptate averse și intensificări ale vântului.

Miercuri, temperaturile mai scad cu un grad, până la aproximativ 21 de grade, în condițiile unui cer variabil și ale unor posibile ploi slabe.

Joi, vremea începe să se îndrepte. Soarele va fi prezent pe parcursul zilei, iar maxima urcă la 23 de grade. Vineri va fi predominant însorit, cu temperaturi de aproximativ 24 de grade.

Vremea marți, 15 septembrie. Meteorologii anunță până la 28 de grade și ploi

Ninsori la munte

La munte, vremea este neobișnuit de rece pentru această perioadă. Ploile vor fi însemnate cantitativ, iar la altitudini mari acestea se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va sufla cu putere.

La Bâlea Lac, temperatura a coborât în această dimineață până la -2 grade Celsius și au apărut deja primii fulgi de zăpadă.

Miercuri, temperaturile se mențin scăzute și vor mai fi precipitații, inclusiv lapoviță și ninsoare la altitudini mari. De joi, vremea începe treptat să se încălzească, iar vineri atmosfera va deveni predominant însorită.

Toamna începe rece, dar octombrie aduce temperaturi mai ridicate

Prognoza pentru următoarele patru săptămâni indică o schimbare a vremii după finalul lunii septembrie.

În perioada 21-28 septembrie, temperaturile vor fi sub valorile normale în întreaga țară. Cantitățile de precipitații vor fi mai mari decât normalul în nord-est, în timp ce în vest și sud-vest vor fi deficitare.

În săptămâna 28 septembrie-5 octombrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale în vest și sud-vest, iar în restul țării se vor situa în jurul valorilor obișnuite. Precipitațiile vor avea tendința de a fi deficitare în cea mai mare parte a țării.

Pentru intervalul 5-12 octombrie, meteorologii estimează temperaturi ușor peste normal în majoritatea regiunilor, în timp ce precipitațiile vor fi apropiate de mediile perioadei.

În ultima săptămână analizată, 12-19 octombrie, temperaturile medii ar urma să fie ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în toată țara, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal.

Estimările pentru perioada 21 septembrie-19 octombrie sunt realizate pe baza produselor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și indică abaterile temperaturilor și precipitațiilor față de media perioadei 2006-2025. Meteorologii avertizează că aceste prognoze nu pot anticipa fenomenele extreme de scurtă durată.