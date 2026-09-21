Vremea se răcește brusc în România. Ninsori la munte și Cod galben de vânt în 13 județe

Toamna își intră brusc în drepturi în România. Temperaturile vor coborî cu până la 12 grade în următoarele zile, ploile se vor extinde în cea mai mare parte a țării, iar la munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare. Meteorologii au emis și o avertizare Cod galben de vânt pentru 13 județe, valabilă luni, 21 septembrie.

La munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare. Foto: Facebook

Avertizarea este în vigoare între orele 12:00 și 21:00 și vizează zone din Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului și partea de vest a Carpaților Meridionali. Rafalele vor ajunge la 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri pot atinge 80-90 km/h, notează ANM.

Sunt vizate județele Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Mehedinți, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea, Bacău, Vrancea, Vaslui și Galați.

Avertizarea este în vigoare între orele 12:00 și 21:00. Foto: ANM

Temperaturile scad cu până la 12 grade

În paralel cu avertizarea de vânt, ANM a emis o informare meteorologică valabilă de luni, 21 septembrie, ora 10:00, până joi, 24 septembrie, ora 10:00.

Răcirea va fi accentuată. Temperaturile vor scădea, în medie, cu 8-12 grade, iar vremea va deveni rece pentru această perioadă. Luni, schimbarea va fi resimțită mai ales în jumătatea de nord a țării, urmând ca marți și miercuri aerul rece să cuprindă și sudul.

Maximele se vor situa, în general, între 14 și 21 de grade. În nopțile de marți spre miercuri și de miercuri spre joi, minimele vor coborî până la 2-11 grade, cele mai mici valori fiind așteptate în zonele depresionare.

Ploile vor apărea luni în nord, centru, est și sud-est, după care se vor extinde și în celelalte regiuni. Pe alocuri, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp, iar izolat pot depăși 20-30 l/mp.

Prima ninsoare, la altitudini mari

Schimbarea vremii va fi vizibilă și la munte. Din noaptea de luni spre marți, la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi trecător sub formă de lapoviță și ninsoare.

În zonele montane înalte, vântul va fi deosebit de puternic, cu rafale care pot ajunge la 70-80 km/h în cursul zilei de marți.

Bucureștiul scapă de frig doar pentru scurt timp

În Capitală, vremea se menține caldă luni și în prima parte a zilei de marți. Pentru intervalul 21 septembrie, ora 10:00 – 22 septembrie, ora 9:00, meteorologii prognozează o maximă de 28-30 de grade și o minimă de aproximativ 11 grade.

Cerul va fi variabil ziua și temporar noros noaptea, când sunt posibile averse slabe. Vântul se va intensifica după-amiaza și seara, când rafalele pot ajunge la 40-45 km/h.

De marți, însă, temperatura scade rapid. În intervalul 22 septembrie, ora 9:00 – 23 septembrie, ora 9:00, maximele nu vor mai depăși 18-20 de grade, iar minimele vor coborî la 8-10 grade. Sunt așteptate perioade cu nori și averse, mai ales după-amiaza și seara.

Miercuri, vremea va rămâne rece, în special dimineața și noaptea. Temperaturile maxime vor ajunge la 20-21 de grade, iar minimele vor coborî până la 6-9 grade.

ANM menține pentru București informarea privind intensificări ale vântului, răcire accentuată și ploi moderate cantitativ până joi, 24 septembrie, ora 10:00.