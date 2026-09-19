Vreme caldă în România, cu temperaturi de până la 32 de grade. În ce regiuni sunt anunțate ploi și descărcări electrice

Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării în acest weekend, cu temperaturi maxime care ajung la 32 de grade Celsius. În același timp, meteorologii anunță perioade de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni, cu averse și descărcări electrice.

Vreme însorită în țară Foto: arhivă, adevărul

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pentru intervalul 19 septembrie, ora 09.00-20 septembrie, ora 09.00, cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza și seara în Carpații Orientali și Meridionali, Moldova și nordul Munteniei.

Pe arii restrânse sunt prognozate averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 2-5 l/mp și, izolat, pot depăși 15-20 l/mp. În timpul ploilor, vântul va avea unele intensificări, cu viteze de 40-45 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în sudul Banatului și al Olteniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral.

Dimineața și noaptea, pe alocuri, va fi ceață.

Cum va fi vremea în București

Potrivit ANM, București, vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 29-30 de grade, în timp ce minima va fi de 13-15 grade.

Și duminică, 20 septembrie, vremea se va menține caldă, însă instabilitatea atmosferică va continua în anumite zone.

După-amiaza și seara, înnorările se vor accentua la munte, în Muntenia și nordul Olteniei, unde pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 2-6 l/mp și, izolat, de peste 15-20 l/mp.

În noaptea de duminică spre luni, în vestul, nordul și centrul țării vor fi local înnorări și ploi slabe, iar în restul teritoriului doar pe spații mici.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul ploilor. În a doua parte a nopții, în vest și nord, rafalele vor ajunge la 40-50 km/h, iar la munte, la altitudini mari, pot atinge 60-80 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 23 și 32 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în sudul Olteniei. Minimele vor coborî până la 5 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 19 grade pe litoral. Izolat, dimineața și noaptea va fi ceață.