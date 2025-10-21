Vremea se încălzește, dar diminețile rămân reci în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor urca până la 20 de grade

Meteorologii anunță că marți, 21 octombrie, temperaturile vor înregistra o ușoară creștere, însă diminețile vor rămâne reci în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în Banat, Crișana și Maramureș, unde pe alocuri se vor semnala ploi slabe.

„Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în Banat, iar în Moldova și la munte, la altitudini mari, rafalele vor atinge 50–60 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 20 de grade, în timp ce minimele vor varia între -3 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și 12 grade pe litoral. Noaptea, se va forma ceață în special în sud, est și centru, dar și izolat în restul țării”, au precizat meteorologii.

În Capitală, cerul va fi variabil, iar dimineața și noaptea se va resimți frigul caracteristic perioadei. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile vor oscila între 3–6 grade noaptea și 17–18 grade ziua.

La munte, temperaturile maxime vor crește până pe 25 octombrie, de la 6 la 12 grade, iar minimele vor urca de la -6…-4 grade spre 4–6 grade.

După această perioadă, valorile termice vor scădea la 4–6 grade ziua și -2–0 grade noaptea. Precipitațiile vor fi slabe și izolate, însă cu probabilitate mai mare între 25 și 30 octombrie.