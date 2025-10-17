Vremea vineri, 17 octombrie. Temperaturile ajung la 21 de grade Celsius. Unde este frig

Vremea se menține rece în nordul și centrul țării, unde sunt așteptate temperaturi negative și brumă, dar vineri, 17 octombrie, condițiile meteo se schimbă.

Administrația Națională de Meteorologie anunță vineri, 17 octombrie, cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi, care se vor extinde treptat în Oltenia și sudul Banatului, iar spre seară și în vestul Munteniei.

Pe timpul nopții, nebulozitatea va cuprinde toată România, și va ploua pe arii relativ extinse în Banat, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, local în sudul Moldovei și în Transilvania și izolat în Crișana. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte.

De asemenea, în sud-vestul teritoriului și în dealurile subcarpatice din sud, izolat se vor acumula cantități de apă în jurul a 10 l/mp. Vântul va suflat slab și moderat, cu unele intensificări la munte și în sudul Banatului și al Moldovei.

Valorile maxime vor fi cuprinse între 13 și 21 de grade Celsius, iar cele minime, mai ridicate față de nopțile precedente, se vor situa în general între 3-12 grade Celsius. În timpul dimineții, pe arii restrânse apare ceața.

Vremea în Capitală

În București, în intervalul menționat, vremea se va încălzi față de zilele precedente, astfel temperaturile vor fi apropiate de normele climatologice specifice acestei date.

Va ficer variabil ziua, dar apar norii seara și noaptea, când temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 18-19 grade Celsius, iar cea minimă de 9-10 grade Celsius.