Săptămâna începe cu vreme rece. Zonele în care temperaturile minime se apropie de pragul gerului

Ziua de luni, 20 octombrie, a început cu vreme rece în cea mai mare parte a țării. Maximele pleacă de la 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și vor atinge 17 grade în Lunca Dunării. În anumite zone, temperaturile minime se vor apropia de pragul gerului.

În Dobrogea și Bărăgan va fi vreme însorită pe parcursul întregii zile.

Vor apărea nori, iar vântul va sufla ușor. Termometrele vor indica valori în scădere ușoară și nu vor trece de 16 grade în Bărăgan.

Cum va fi vremea în Moldova

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, au fost câteva condiții de ceață dimineața, dar se înseninează. La amiază vor fi cel mult 14 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, după ceața anunțată pentru începutul zilei. Apoi, va predomina atmosfera cu soare. Vremea va rămâne rece pentru data din calendar. Termometrele nu vor trece la amiază de 12 grade, potrivit ANM.

Cum va fi vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș cerul rămâne senin. Vor fi cel mult 13 grade în Maramureș.

În ținuturile vestice, vor fi semnalate înnorări sporadice. Maximele se vor opri la 16 grade. Seara și noaptea, în sudul Banatului se pornește vântul. La altitudini mari vor fi rafale de 80 km/h.

În Transilvania sunt, dimineață, câteva condiții de ceață. Termometrele se mențin în cursul zilei la valori scăzute pentru data din calendar. Noaptea, în zona depresionară, minimele se apropie de pragul gerului și vor fi -8 grade.

Cum va fi vremea în Oltenia

În Oltenia se anunță o zi frumoasă, cu maxime de până la 16 grade.

În ținuturile sudice va fi cer senin pe tot parcursul zilei. Temperaturile ajung la 17 grade în Lunca Dunării, valori apropiate de normalul perioadei.

Cum va fi vremea în București

În Capitală este o dimineață rece, pe parcursul zilei, termometrele urmând să urce până la 16 grade.

Cum va fi vremea la munte

La munte este frig în cursul dimineții, va fi însă cer senin aproape toată ziua. Spre seară, în masivele vestice și nord-vestice se vor adună norii. În Munții Banatului va bate vântul.