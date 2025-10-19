Vremea se răcește în toată țara: ce zone vor fi afectate de ploi și vânt

Meteorologii au anunțat duminică, 19 octombrie, că temperaturile continuă să scadă și vremea devine rece.

În Dobrogea și Bărăgan, în primele ore există posibilitatea de a ploua, pe arii restrânse. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 17 grade, scrie ProTV.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, ziua începe cu înnorări și poate câteva ploi slabe, în unele zone. Temperaturile se opresc la 16 grade. Vântul are intensificări și atinge viteze mai mari în zona Carpaților de Curbură – 90 km/h.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se face mai frig decât sâmbătă, iar maximele nu mai trec de 13 grade. Vântul agită atmosfera cu rafale de până la 60 km/h.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș cerul va fi înnorat, iar temperaturile scad.

În ținuturile vestice găsim soare și temperaturi cu 2–3 grade mai mici decât cele de ziua trecută. În sudul Banatului, pe la Reșița, se ating în jur de 15 grade.

În Transilvania cerul se degajează treptat, iar temperatura maximă va fi de 12 grad. În prima parte a zilei o să plouă trecător, iar la munte, la altitudini mari, vin ceva ninsori sau lapoviță.

În Oltenia, temperaturile rămân la valori similare cu cele de ieri – 16–17 grade. În primele ore sunt ceva condiții de ceață pe la câmpie.

În ținuturile sudice norii se risipesc treptat. În Lunca Dunării, după prânz, maximele ating valori normale pentru acest moment al anului: la Giurgiu vor fi 18 grade.

În București, vremea rămâne rece, iar la amiază vor fi în jur de 17 grade. Peste noapte minima ajunge la zero grade la marginea orașului.

La munte temperaturile continuă să scadă. În Carpații Orientali și în estul Meridionalilor se mai înnorează și o să ningă sau o să cadă lapoviță. După-amiază norii se risipesc, iar vântul bate tare în masivele sud-estice.