Vreme neobișnuit de caldă în această săptămână. Temperaturi de până la 26°C, după care urmează o răcire accentuată

Vremea se va încălzi semnificativ în următoarele zile, cu temperaturi care vor ajunge miercuri, 22 octombrie, până la 26 de grade Celsius în vestul țării, arată prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Încălzirea va fi însă de scurtă durată, pentru că în intervalul 27 octombrie – 2 noiembrie se anunță o răcire accentuată a vremii, în toată țara.

Potrivit meteorologilor, cel mai cald va fi în Banat, unde maximele vor atinge 22–26°C, dar valori ridicate pentru această perioadă vor fi și în Crișana, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Noaptea însă, temperaturile rămân scăzute în primele zile, ajungând pe alocuri chiar la 0°C în zonele depresionare.

De joi, 23 octombrie, instabilitatea atmosferică se va accentua treptat, iar ploile își vor face apariția în majoritatea regiunilor, mai ales în vest, centru și nord. La munte sunt așteptate precipitații mixte, iar spre finalul lunii, temperaturile vor coborî sub mediile normale ale perioadei.

În Banat, vremea se va încălzi treptat până pe 25 octombrie, cu maxime între 22–26°C, apoi se va răci spre 16–20°C. Ploile își vor face apariția între 24 și 28 octombrie.

În Crișana, maximele vor urca la 18–22°C până pe 23 octombrie, după care vor scădea spre 12–16°C. Între 24–28 octombrie sunt așteptate ploi locale, pe alocuri însemnate cantitativ.

În Transilvania, temperaturile cresc până la 17–20°C pe 24 octombrie, apoi scad spre 9–14°C. Primele zile sunt fără precipitații, însă între 25–29 octombrie sunt anunțate ploi.

În Maramureș, până miercuri, maximele ajung la 17–19°C, după care scad spre 12–15°C. Ploi între 24–29 octombrie.

În Moldova, de la 10–12°C se ajunge în weekend la 17–22°C, apoi temperaturile scad la 10–15°C. Ploi între 25–29 octombrie, pe arii extinse.

În Dobrogea, se vor semnala valori termice de vară târzie: 20–25°C în prima săptămână, apoi se răcește la 14–18°C. Ploi între 27–29 octombrie.

În Muntenia, maxime de 20–22°C până pe 25 octombrie, apoi scad la 14–16°C. Ploi în intervalul 26–30 octombrie.

În Oltenia, încălzire până la 22°C în prima parte a săptămânii, apoi răcire la 14°C. Ploi mai abundente între 25–30 octombrie.

La munte, maxime de 6–12°C până pe 25 octombrie, apoi scad spre 4–6°C. Ploi și precipitații mixte după 25 octombrie.