Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale în întreaga țară până la jumătatea lunii decembrie, potrivit estimărilor ANM. Precipitațiile vor fi excedentare în majoritatea regiunilor în săptămâna 23–30 noiembrie, apoi deficitare în intervalul 30 noiembrie–7 decembrie.

Vremea se răcește Foto: Shutterstock

Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă în întreaga țară, până la jumătatea lunii decembrie. Temperaturile medii vor reveni în jurul valorilor normale în săptămâna 14–21 decembrie, potrivit estimărilor pentru următoarele patru săptămâni, anunțate marți de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În privința precipitațiilor, meteorologii estimează cantități peste cele obișnuite în majoritatea regiunilor în prima săptămână a intervalului, mai ales în sud-vest. Ulterior, în intervalul 30 noiembrie–7 decembrie, precipitațiile vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

23–30 noiembrie: mai rece în toată țara, precipitații excedentare în majoritatea regiunilor

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice săptămânii pe întreg teritoriul României. Abaterea față de normal va fi ușor mai accentuată în zonele montane. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în majoritatea regiunilor, în special în cele sud-vestice.

30 noiembrie–7 decembrie: precipitații deficitare în toate regiunile

Temperaturile medii vor rămâne sub cele normale în întreaga țară, cu o abatere negativă mai accentuată în sud-est. Precipitațiile vor fi deficitare în toate regiunile, mai ales în zonele montane.

7–14 decembrie: temperaturi ușor sub normal, mai ales în sud-est

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele obișnuite pentru această perioadă la nivelul întregii țări, în special în sud-est. Regimul precipitațiilor va fi apropiat de cel normal în cea mai mare parte a țării.

14–21 decembrie: temperaturile revin în jurul valorilor normale

În ultima săptămână a intervalului, mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în toate regiunile.