Două persoane au murit și 22 au fost rănite într-un atac rusesc asupra orașului Zaporojie, în noaptea de luni spre marți, potrivit oficialului ucrainean Ivan Fedorov. Printre răniți se află doi copii. Au fost avariate locuințe, infrastructura de transport și mașini.

Atac rusesc la Zaporojie Foto: X/prese fotos

Un atac rusesc asupra orașului ucrainean Zaporojie s-a soldat cu doi morți și 22 de răniți, inclusiv doi copii, în noaptea de luni spre marți. Bilanțul a fost anunțat marți, pe Telegram, de Ivan Fedorov, copreședinte al Consiliului Regional de Apărare din Zaporojie.

Fotografiile publicate pe contul său de Telegram arată un bloc de locuințe avariat, cu ferestrele sparte și moloz împrăștiat în jurul clădirii, potrivit agenției de presă.

Locuințe și mașini avariate

Anterior, guvernatorul regional Mykhailo Semikin avertizase că ar putea exista persoane prinse sub dărâmături. Potrivit acestuia, loviturile au avariat apartamente, clădiri private, infrastructura de transport și autoturisme.

Moscova susține că a lovit obiective militare în regiunea Sumî

Separat, agenția rusă Interfax, citând Ministerul Apărării de la Moscova, a relatat marți că armata rusă ar fi lovit puncte de control al dronelor, terminale de internet prin satelit Starlink și alte echipamente militare în regiunea ucraineană Sumî. Ministerul rus a susținut că în urma atacurilor au fost uciși și militari ucraineni.

Atât Rusia, cât și Ucraina neagă că ar viza în mod deliberat civili.

Kievul a fost ținta unui atac rusesc cu drone în noaptea de sâmbătă spre duminică, 22 noiembrie, în urma căruia 11 persoane au murit, iar alte șase au fost rănite. Mai multe persoane au rămas prinse sub dărâmături.

Potrivit Kyiv Independent, atacul a avariat blocul de locuințe din localitatea Dymer, districtul Vyshhorod, provocând un incendiu.

Atacul a distrus o secțiune a blocului de locuințe, pe toate cele cinci etaje. Bilanțul a ajuns la 11 morți, după ce salvatorii au descoperit o nouă victimă. O femeie de 79 de ani a fost scoasă în viață de sub dărâmături și transportată la spital, în timp ce operațiunile de salvare continuă, fiind îngreunate de noi atacuri rusești.