NATO analizează mai multe măsuri de răspuns la încălcările spațiului aerian al statelor membre de către Rusia. Printre opțiunile luate în considerare se numără desfășurarea unor forțe și echipamente militare suplimentare în Europa, a declarat purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart.

Avion de supraveghere AWACS Foto: NATO

Luni, 23 noiembrie, ambasadorii statelor membre NATO s-au reunit în cadrul Consiliului Nord-Atlantic pentru a discuta despre încălcarea spațiului aerian al Poloniei, produsă săptămâna trecută, pe 20 noiembrie.

Reprezentanții aliaților au atribuit Rusiei întreaga responsabilitate pentru incident și au analizat posibilele măsuri de răspuns la escaladarea tensiunilor.

NATO pune la dispoziția Poloniei o aeronavă de supraveghere AWACS

„Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa a autorizat relocarea unei aeronave NATO de tip AWACS, destinată supravegherii și controlului aerian. În prezent, acesta analizează posibilitatea desfășurării unor forțe și echipamente suplimentare, continuând evaluarea dispozitivului nostru de descurajare și apărare în Polonia și în alte regiuni”, a transmis purtătoarea de cuvânt a NATO.

Toate statele membre ale Alianței și-au exprimat solidaritatea deplină cu Polonia în urma incidentului.

Pe 20 noiembrie, după încălcarea spațiului aerian polonez, fragmente ale unor obiecte neidentificate au fost descoperite în trei locuri din voievodatele Lublin și Subcarpatia.

Ulterior, autoritățile poloneze au cerut consolidarea apărării antiaeriene a țării și a întregului flanc estic al NATO, în urma pătrunderii unor rachete rusești în spațiul aerian al Poloniei.

Vice-ministrul polonez al Apărării, Pawel Zalewski, a declarat că toate statele membre NATO și-au exprimat solidaritatea cu Polonia și au recunoscut că incidentul face parte dintr-o escaladare a acțiunilor Rusiei împotriva Alianței.

„Toți ambasadorii și-au exprimat solidaritatea cu noi în legătură cu aceste provocări rusești. Ei au înțeles că acest atac face parte din escaladarea acțiunilor Rusiei împotriva NATO. Toți au fost de acord că este necesar să oferim Rusiei un răspuns adecvat. Nu pentru a escalada situația, ci pentru a o descuraja să atace. Nu vorbim despre acțiuni ofensive, ci despre capacități de apărare”, a afirmat oficialul polonez.

Aeronava AWACS este un aparat militar specializat, echipat cu un radar de mare putere, cu rază lungă de acțiune, precum și cu posturi de comandă. În practică, aceasta funcționează ca un centru mobil de supraveghere și control al spațiului aerian.

„Este un sistem foarte performant, care ne oferă o imagine și mai amplă asupra situației operative și ne permite să reacționăm mai eficient la astfel de amenințări”, a explicat Zalewski.

NATO dispune de 14 aeronave AWACS, ușor de recunoscut datorită radomului circular, cu un diametru de aproximativ nouă metri, montat pe fuselaj. Aceste aparate servesc drept „ochii din cer” ai Alianței încă din 1982, asigurând supravegherea și coordonarea operațiunilor aeriene.